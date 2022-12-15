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Через мои руки прошло несколько десятков разных консолей. В них подмечались удобства, плюсы и минусы. Среди всех консолей 8 поколения именно Sony PlayStation 4 Pro требует максимального вмешательства со стороны для исправления некоторых недочетов конструкции. Именно это и будет нашей основной задачей в повествование ниже

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Предисловие

Это четвертая статья об игровых консолях, в которых постарался собрать и систематизировать имеющиеся у меня знания. Обширный опыт использования и внутренняя тяга к экспериментам расширили мой кругозор, которым и делюсь

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У Sony PlayStation 4 Pro есть 2 существенных минуса.

1. неудачная система охлаждения

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2. медленный жесткий диск.

Первая проблема приводит к повышенному шуму работы. Второй к подвисаниям и подгрузкам текстур в больших открытых мирах. Обе проблемы легко устранимы подручными средствами в домашних условиях.

Шум системы охлаждения

Буквально пару недель назад со мной консультировался молодой человек "из глубинки". Основной тезис звучал примерно так: "Во второй ревизии немного исправили охлаждение и она чуть сильнее греется, но заметно тише работает. Третья ревизия такая же тихая, как и вторая" И все то в этих тезисах красиво. И все то в них верно. Только есть большое НО. Они относятся к новым консолям, вытащенным только из коробки. После 2-3 лет эксплуатации картина переворачивается вверх дном. Во всех устройствах Sony используется турбинная система охлаждения, которая со временем сильно захламляется. Шум со стандартных и комфортных 40-45 дБ вырастает до ужасающих 60-70 дБ. Рев турбины в небольшой комнате становится некомфортным. И тут уже не имеет значения, какая ревизия.

Теория

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Теоретически можно разобрать консоль. Поменять термопасту. Щеточкой пройтись по всем закоулкам. Поджать пластинку крепления. Сделать все в лучшем виде. Инструкций на видео хостингах валом. Есть несколько оговорок. Для данной процедуры нужно срывать гарантийную пломбу. Если вы купили консоль на всю оставшуюся жизнь, хороший план. Сейчас идет смена поколений, где новое поколение 100% поддерживает старое. Избавиться от 8 поколения, добавить немного денег и купить новое - разумное решение. Гарантийная пломба - веский аргумент при продаже. Более того, для разбора консоли и ее чистки нужно открутить более 50 винтов и 15 шлейфов. Процедура не для слабых духом. Может вызвать затруднение и у бывалых.

Практика

На практике можно снять верхнюю пластиковую крышку и получить доступ к вентилятору и самой грязной части радиатора. Ловкость рук. Уверенное приложение силы к правильным углам. Легкий щелчок и мы получаем доступ к внутренностям. Начинать надо с левого угла (низ с разъемами смотрит на вас) Двумя руками, всеми пальцами беремся и тянем на себя. После снятия одного угла делаем то же самое со вторым углом. Тут небольшая оговорка, не все крышки легко снимаются. Та что на фото, отказывалась и пришлось приложить заметные усилия. Там нет ни винтов ни клея. Только пластиковые защелки

После снятия крышки имеем полный доступ

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На моей консоли прямо видно, как воздушные потоки проникают в систему охлаждения. А так же видно, что ни одни очумелые ручки в нее не проникали. Верхнюю крышку можно отнести в ванную и помыть пластик с мылом под краном.

В консоли много пыли, рекомендую что-то подстелить или делать в специально отведенном месте. После разбора сдуваем всю пыль, что видим. Далее берем фонарик (в телефоне) и светим между лопастей пропеллера. Нам надо убедиться, что на решетке радиатора нет пыли. В моем случае был толстый коврик, что мешал движению воздуха. Некоторые рекомендуют взять баллончик со сжатым воздухом и сбить пыль. Другие наоборот не рекомендуют.

У меня в доме нет такого инструмента, потому прибегнул к обычному колхозу. Взял трубочку для напитков, для придания жесткости, внутрь поместил ушные палочки. Палка-ковырялка для скобления пыли. Длинная. Тонкая. Гибкая.

На конец палочки наклеил двусторонний скотч, что бы пыль прилипала к палочке, а не оставалась внутри. Действенно и эффективно.

Примерно за 20 минут неспешных процедур и фотосъемки все было сделано. Шум не пришел в мирное шуршание, но стал заметно тише. Пока тестировал, выяснил, что без верхней крышки, работает тише :-)

Установка SSD

Подавляющее число игр для консолей разрабатывалось с прицелом на работу с HDD диском 2,5" и скоростью вращения 5400 оборотов. По этому, разницы между SSD и HDD ни где долгое время не было видно. Тут стоит сделать оговорку. Большинство игр с оптимизацией для консолей. Последние лет 5 на оптимизацию многие издатели положили большой и толстый болт. Где-то меньше, где-то больше. Самой распространенной является "подгрузка" текстур в играх с открытым миром. Это есть практически во всех крупных проектах. Как самый яркий и вопиющий - Cyberpunk 2077. Такие скриншоты облетели весь мир. Банальный упор в скорость диска.

Для устранения таких проблем стоит устанавливать более быстрые диски. Бонусом, иногда ускоряется запуск самих игр, внутренние телепорты между локациями, загрузка новых локаций.

Для замены диска нам понадобятся:

Флешка на 8гб для записи прошивки

Флешка для сохранения профиля и переноса настроек консоли

USB кабель для подключения геймпада к консоли

Крестовая отвертка для манипуляций

Новый диск

Терпение

Инструкция с официального сайта Sony (ищется по запросу в гугл "замена жесткого диска пс4")

Замена диска официально разрешенная процедура и не лишает официальной гарантии. Не буду говорить, что эксперт в этом вопросе, постоянно путаю образ прошивки "оффлайн обновления" и "оффлайн установки" прошивки PS4. Качайте оба файла.

Какой SSD выбрать

Многие думают, что замена диска в консоли - это дорого и стараются вопрос откладывать максимально долго. Китайский SSD на 256 гб сегодня стоит менее 20$. Если нет денег на диск большого объема - возьмите маленький. Да! На него поместиться 1 или 2 большие игры. Родной диск можно подключить по USB. Для себя пришел к золотой середине - 500гб и никаких проводов. Модель особой роли не играет. 95% времени диск будет работать в режиме чтения. Это вопрос самоуспокоения, чем реальной необходимости.

Апгрейд PS4 slim

Не многие знают, но на PlayStation 4 Slim стоит интерфейс SATA2 с максимальной пропускной способностью до 300 mb/s, что сильно режет SSD диски с пропускной способностью до 530 mb/s. В данные консоли советую ставить обычные HDD на 2тб... Пару лет назад в продаже было много винчестеров для ноутбуков со скоростью 7200 оборотов и скоростью чтения до 180 мб/с, но сейчас они исчезли. Те что есть, стоят дороже SSD. Обычные на 5400 оборотов с буфером на 128мб имеют скорости до 130-140 mb/s против стандартных в консолях 80-90 мб/с. Обычное обновление так же принесет, хоть и не большой, но приятный профит. Но не надо делать апгрейд ради скорости, только ради увеличения объема.

Добавляем +90 FPS в играх

В выходные приобрел себе выше обозначенную консоль. Почистил ее. Поменял диск на более быстрый. Пришло время к 30 FPS добавить еще 90 FPS в играх. Более или менее комфортные 120 FPS, не то что у ПК бояр замыленые 60... Это стандартная развертка подавляющего числа телевизоров. Вы же все слышали про технологичное и перспективное DLLS 3.0 от Nvidia ??? Для которого нужна новейшая RTX 4000 серии? Открою вам тайну. Все не бюджетные телевизоры уже 10++ лет умеют дорисовывать промежуточные кадры и вставлять их в изображение. Технология Sub-Field Driving появился еще в 2009 году и увеличивал частоту кадров до 600, дорисовывая промежуточные. Стандартные для обычных телевизоров технологии Sony: MotionFlow / Samsung: Motion Rate / LG: TruMotion / Panasonic: Image Motion С разрешением картинки до 8к ситуация состоит аналогично. Топовые телевизоры самостоятельно способны апскейлить картинку, с качеством, где FSR и DLSS рядом не стояли. Маркетинг? Возможно. Но картинку на консоли улучшают заметно.

Послесловие

Современные консоли многими рассматриваются как законченное устройство под телевизором. Братья наши меньшие с персональными компьютерами, смотрят на консоли пренебрежительно. Ведь ни кто из них не рассматривает, что консоль можно улучшить. Значительно. Добавление более быстрого диска избавляет от подгрузок. Подключение хорошего телевизора улучшает картинку. Прогресс не стоит на месте.