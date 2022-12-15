Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Оптимизируем Sony PlayStation 4 Pro для комфортной игры

Sony PlayStation 4 Pro отличная консоль. Особенно первые пару недель после покупки. Топовые эксклюзивы. Приятная картинка. Большое комьюнити. Но не все так однозначно. Напильник и отвертка помогут улучшить шедевр
[ ] для раздела Блоги
+
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Через мои руки прошло несколько десятков разных консолей. В них подмечались удобства, плюсы и минусы. Среди всех консолей 8 поколения именно Sony PlayStation 4 Pro  требует максимального вмешательства со стороны для исправления некоторых недочетов конструкции. Именно это и будет нашей основной задачей в повествование ниже

реклама

Предисловие

Это четвертая статья об игровых консолях, в которых постарался собрать и систематизировать имеющиеся у меня знания. Обширный опыт использования и внутренняя тяга к экспериментам расширили мой кругозор, которым и делюсь

Ревизии PS4 Модели Xbox Консоли с барахолки
рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

У Sony PlayStation 4 Pro есть 2 существенных минуса. 

1. неудачная система охлаждения

реклама

2. медленный жесткий диск.

Первая проблема приводит к повышенному шуму работы. Второй к подвисаниям и подгрузкам текстур в больших открытых мирах. Обе проблемы легко устранимы подручными средствами в домашних условиях.

Шум системы охлаждения

Буквально пару недель назад со мной консультировался молодой человек "из глубинки". Основной тезис звучал примерно так: "Во второй ревизии немного исправили охлаждение и она чуть сильнее греется, но заметно тише работает. Третья ревизия такая же тихая, как и вторая" И все то в этих тезисах красиво. И все то в них верно. Только есть большое НО. Они относятся к новым консолям, вытащенным только из коробки. После 2-3 лет эксплуатации картина переворачивается вверх дном. Во всех устройствах Sony используется турбинная система охлаждения, которая со временем сильно захламляется. Шум со стандартных и комфортных 40-45 дБ вырастает до ужасающих 60-70 дБ. Рев турбины в небольшой комнате становится некомфортным. И тут уже не имеет значения, какая ревизия. 

Теория

реклама

Теоретически можно разобрать консоль. Поменять термопасту. Щеточкой пройтись по всем закоулкам. Поджать пластинку крепления. Сделать все в лучшем виде. Инструкций на видео хостингах валом. Есть несколько оговорок. Для данной процедуры нужно срывать гарантийную пломбу. Если вы купили консоль на всю оставшуюся жизнь, хороший план. Сейчас идет смена поколений, где новое поколение 100% поддерживает старое. Избавиться от 8 поколения, добавить немного денег и купить новое - разумное решение. Гарантийная пломба - веский аргумент при продаже. Более того, для разбора консоли и ее чистки нужно открутить более 50 винтов и 15 шлейфов. Процедура не для слабых духом. Может вызвать затруднение и у бывалых.

Практика

На практике можно снять верхнюю пластиковую крышку и получить доступ к вентилятору и самой грязной части радиатора. Ловкость рук. Уверенное приложение силы к правильным углам. Легкий щелчок и мы получаем доступ к внутренностям. Начинать надо с левого угла (низ с разъемами смотрит на вас) Двумя руками, всеми пальцами беремся и тянем на себя. После снятия одного угла делаем то же самое со вторым углом. Тут небольшая оговорка, не все крышки легко снимаются. Та что на фото, отказывалась и пришлось приложить заметные усилия. Там нет ни винтов ни клея. Только пластиковые защелки

После снятия крышки имеем полный доступ

реклама

На моей консоли прямо видно, как воздушные потоки проникают в систему охлаждения. А так же видно, что ни одни очумелые ручки в нее не проникали. Верхнюю крышку можно отнести в ванную и помыть пластик с мылом под краном.

В консоли много пыли, рекомендую что-то подстелить или делать в специально отведенном месте. После разбора сдуваем всю пыль, что видим. Далее берем фонарик (в телефоне) и светим между лопастей пропеллера. Нам надо убедиться, что на решетке радиатора нет пыли. В моем случае был толстый коврик, что мешал движению воздуха. Некоторые рекомендуют взять баллончик со сжатым воздухом и сбить пыль. Другие наоборот не рекомендуют.

У меня в доме нет такого инструмента, потому прибегнул к обычному колхозу. Взял трубочку для напитков, для придания жесткости, внутрь поместил ушные палочки. Палка-ковырялка для скобления пыли. Длинная. Тонкая. Гибкая.

На конец палочки наклеил двусторонний скотч, что бы пыль прилипала к палочке, а не оставалась внутри. Действенно и эффективно.

Примерно за 20 минут неспешных процедур и фотосъемки все было сделано. Шум не пришел в мирное шуршание, но стал заметно тише. Пока тестировал, выяснил, что без верхней крышки, работает тише :-)

Установка SSD

Подавляющее число игр для консолей разрабатывалось с прицелом на работу с HDD диском 2,5" и скоростью вращения 5400 оборотов. По этому, разницы между SSD и HDD ни где долгое время не было видно. Тут стоит сделать оговорку. Большинство игр с оптимизацией для консолей. Последние лет 5 на оптимизацию многие издатели положили большой и толстый болт. Где-то меньше, где-то больше. Самой распространенной является "подгрузка" текстур в играх с открытым миром. Это есть практически во всех крупных проектах. Как самый яркий и вопиющий - Cyberpunk 2077. Такие скриншоты облетели весь мир. Банальный упор в скорость диска. 

Для устранения таких проблем стоит устанавливать более быстрые диски. Бонусом, иногда ускоряется запуск самих игр, внутренние телепорты между локациями, загрузка новых локаций. 

Для замены диска нам понадобятся:

Флешка на 8гб для записи прошивки

Флешка для сохранения профиля и переноса настроек консоли

USB кабель для подключения геймпада к консоли

Крестовая отвертка для манипуляций

Новый диск

Терпение

Инструкция с официального сайта Sony (ищется по запросу в гугл "замена жесткого диска пс4")

Замена диска официально разрешенная процедура и не лишает официальной гарантии. Не буду говорить, что эксперт в этом вопросе, постоянно путаю образ прошивки "оффлайн обновления" и "оффлайн установки" прошивки PS4. Качайте оба файла.

Какой SSD выбрать

Многие думают, что замена диска в консоли - это дорого и стараются вопрос откладывать максимально долго. Китайский SSD на 256 гб сегодня стоит менее 20$. Если нет денег на диск большого объема - возьмите маленький. Да! На него поместиться 1 или 2 большие игры. Родной диск можно подключить по USB. Для себя пришел к золотой середине - 500гб и никаких проводов. Модель особой роли не играет. 95% времени диск будет работать в режиме чтения. Это вопрос самоуспокоения, чем реальной необходимости.

Апгрейд PS4 slim

Не многие знают, но на PlayStation 4 Slim стоит интерфейс SATA2 с максимальной пропускной способностью до 300 mb/s,  что сильно режет SSD диски с пропускной способностью до 530 mb/s. В данные консоли советую ставить обычные HDD на 2тб... Пару лет назад в продаже было много винчестеров для ноутбуков со скоростью 7200 оборотов и скоростью чтения до 180 мб/с, но сейчас они исчезли. Те что есть, стоят дороже SSD. Обычные на 5400 оборотов с буфером на 128мб имеют скорости до 130-140 mb/s против стандартных в консолях 80-90 мб/с. Обычное обновление так же принесет, хоть и не большой, но приятный профит. Но не надо делать апгрейд ради скорости, только ради увеличения объема.

Добавляем +90 FPS в играх

В выходные приобрел себе выше обозначенную консоль. Почистил ее. Поменял диск на более быстрый. Пришло время к 30 FPS добавить еще 90 FPS в играх. Более или менее комфортные 120 FPS, не то что у ПК бояр замыленые 60...  Это стандартная развертка подавляющего числа телевизоров. Вы же все слышали про технологичное и перспективное DLLS 3.0 от Nvidia ??? Для которого нужна новейшая RTX 4000 серии? Открою вам тайну. Все не бюджетные телевизоры уже 10++ лет умеют дорисовывать промежуточные кадры и вставлять их в изображение. Технология Sub-Field Driving появился еще в 2009 году и увеличивал частоту кадров до 600, дорисовывая промежуточные. Стандартные для обычных телевизоров технологии Sony: MotionFlow  / Samsung: Motion Rate  / LG: TruMotion  / Panasonic: Image Motion С разрешением картинки до 8к ситуация состоит аналогично. Топовые телевизоры самостоятельно способны апскейлить картинку, с качеством, где FSR и DLSS рядом не стояли. Маркетинг? Возможно. Но картинку на консоли улучшают заметно. 

Послесловие

Современные консоли многими рассматриваются как законченное устройство под телевизором. Братья наши меньшие с персональными компьютерами, смотрят на консоли пренебрежительно. Ведь ни кто из них не рассматривает, что консоль можно улучшить. Значительно. Добавление более быстрого диска избавляет от подгрузок. Подключение хорошего телевизора улучшает картинку. Прогресс не стоит на месте. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.7 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

sony playstation 4 pro
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A650BN (80 Plus Bronze)
22
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X670E Carbon WIFI
17
Главные игры декабря 2022 года
24
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP21
11
Знакомство с поколением NVIDIA Ada Lovelace на примере видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G
64
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
10
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A550BN (80 Plus Bronze)
13
Главные игры ноября 2022 года
15
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
91
Главные игры октября 2022 года – финал
6

Интересные материалы

Главные игры декабря 2022 года
8 декабря 2022 24
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A650BN (80 Plus Bronze)
15 декабря 2022 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС передаст Украине 50 млн светодиодных ламп, которые заменят одну АЭС
29
Эксперты заговорили о закрытии биржи Binance – что происходит, и куда прятать Биткоины
13
"Дьявол" благоразумно обойдет Россию и Белоруссию стороной, иначе ему может грозить запрет
3
Автор канала Майнеры в носках нашёл более правдоподобную причину плавления разъёмов питания RTX 4090
44
В США ревнивый муж пытался отследить свою жену при помощи Apple AirTag - это стоило ему свободы
2
В Кремле подтвердили, что ЗРК Patriot станут законной военной целью в случае их поставки на Украину
32
Ученым впервые в истории удалось достичь чистого производства энергии термоядерного синтеза
+
Next Gen-версия The Witcher 3 оказалась недоступна геймерам из РФ – как поиграть в культовую игру
21
GeForce RTX 2080 Ti vs GeForce RTX 4090 – сколько лет можно просидеть на флагмане без апгрейда
9
«ВКонтакте» запустила сервис VK NFT
2
Сколько денег вы готовы потратить на видеокарту – 5 игровых моделей для разумных геймеров
13
Почему Биткоин не дорожает – куда ушли инвесторы, и когда за 1 ВТС будут давать 100 000 долларов
9
Американские учёные рассказали как совершили прорыв в области термоядерного синтеза
17
Жидкостное охлаждение повышает надёжность хранения данных высокой плотности
2
6 видеокарт, которые вы не захотите купить – изучаем цены с внимательными читателями Overclockers
9
PCMag сравнил AMD Radeon RX 7900 XTX / XT с Nvidia RTX 4090 и RTX 4080
6
С крупнейшей в мире криптобиржи Binance вывели почти 2 000 000 000 долларов за 24 часа
3
Китай запретил экспорт процессоров Loongson в Россию
6
Российских рабочих заставляют носить электронные браслеты для контроля физической активности
6
Хитрый "Сын Дракона" - почему китайские процессоры Loongson не нужны России
5

Популярные статьи

Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
712
Фантастические перекупы на Авито
23
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
248
Как я освободил более 400 ГБ места на диске обработав видео используя StaxRip
51
В США испытали гиперзвуковую ракету, стоит ли России опасаться и поставят ли ее на Украину
34
Как правильно обслуживать видеокарту на примере Palit RTX 3060 StormX после майнера. Часть 1
35
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
6
Кто виноват в потере рынка дискретных видеокарт компанией AMD (субъективное мнение)
131
Покупаем игровую консоль на барахолке - на что обратить внимание
34
5 аниме ужасов, которые заставят вас пожалеть, что вы никогда их не смотрели
14

Сейчас обсуждают

glaceauhareng
17:50
Его включат в санкционный список и всё.
NVIDIA готовит к релизу RTX 4090 Ti, RTX 4080 Ti, RTX 4050 Ti и RTX 4050
Kasyan
17:50
Так если RTX 4080 выглядит огрызком на фоне RTX 4090, оно и неудивительно.
NVIDIA готовит к релизу RTX 4090 Ti, RTX 4080 Ti, RTX 4050 Ti и RTX 4050
pOdOnOg
17:49
Это прорыв или чё?... не разобрать что-то)
На российском процессоре Эльбрус-8С запустили легендарные игры от приставок Dendy и Sega
REY_B_
17:48
Но как ни странно вердикт тот же "Берите!". Хотя этот БП только в офисную машинку. Блин... Кто берёт действительно качественные вещи, тот о покупке никогда не сожалеет. И "лишние" деньги вполне себе о...
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A650BN (80 Plus Bronze)
FelsheR-БАН100536
17:48
пару раз пульнут в воздух, и продадут арабам, как обычно!)) Зеленскому на новый дворец денег надо, старый из моды вышел.
В Кремле подтвердили, что ЗРК Patriot станут законной военной целью в случае их поставки на Украину
Кружит голову Ландыш
17:47
на час за спам, я несколько раз тебе написал "давай" Девочка мега красивая. Я рад за тебя.
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
kissofdevil
17:46
Ватикан ватникам
Ватикан принёс извинения России за сомнительные высказывания Папы Римского
Дмитрий
17:46
теперь только в феврале марте подешевеют хотя в некоторых до сихпор дешевеют
Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ продолжают дорожать - самые выгодные предложения декабря 2022г
glaceauhareng
17:46
Амд ненужон)
Нереференсные модели Radeon RX 7900XTX легко преодолевают частоту 3.1 Ггц
Andrey Stepanov
17:46
Да, да, разница между процами
Стоит ли тратить на компьютер 100 000р – почему обычным геймерам не нужны процессоры дороже 20 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем