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Справочник по PlayStation 4. Ревизии и их отличия

Впереди новогодние праздники и многие задумываются о подарках себе и близким. Новое поколение уже 2 года не может добраться до обычных смертных и многие смотрят на рынок бывших в употреблении устройств. Что бы было проще ориентироваться и создано данное руководство
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Дело было вечером. Делать было нечего. Консоли PlayStation 4 делятся на три шасси. Визуально отличающихся между собой. FAT- версия, Slim - версия, Pro - версия. FAT и Slim имеют одинаковую производительность, Pro выводит изображение в повышенном разрешении.

FAT - первая серия консолей PlayStation 4

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Основной особенностью является использование 28нм техпроцесса при изготовлении чипов процессора. Существуют несколько ревизий

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CUH 1016a первая ревизия FAT на 500 гб продавалась до 2015

CUH 1016b первая ревизия FAT на 1000 гб (возможно миф)

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CUH 1116a вторая ревизия FAT на 500 гб продавалась до 2016

CUH 1116b вторая ревизия FAT на 1000 гб

CUH 1216a третья ревизия FAT на 500 гб продавалась до 2017

CUH 1216b третья ревизия FAT на 1000 гб

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Брать с рук эти версии консолей не стоит. Они слишком старые и велик риск нарваться на "проблемную консоль". Если продавец не ваш личный друг и вы в нем не уверены на 200%, то не имеет значение, какая цена. Она всегда будет выше реальной стоимости

Из названий можно увидеть четкую закономерность. В номере модели зашифрованы характеристики консолей.                                                                                                                

Первая цифра (1) означает Шасси (в нашем случае FAT). Вторая цифра означает ревизию (в нашем случае 1, 2, 3) Третья и четвертая цифры означают регион продажи. Их огромное количество. В России и странах СНГ чаще всего встречаются 08 или 16. Буква в конце означает объем жесткого диска. (A) - 500гб (B) - 1000гб. Слышал о существовании консоли с 2000гб и обозначением (С) но в живую не видел. 

Slim - вторая серия консолей PlayStation 4. 

Консоль стала на 30% меньше. Кушает меньше электроэнергии. Техпроцесс чипа перешел с 28 на 14нм. Есть упоминания об улучшении беспроводных интерфейсов (Wifi стал поддерживать 5Hz и блютуз обновился с 2.1 до 4.0) Все ревизии тихие и имеют высокую надежность. Если владелец не влезал внутрь шаловливыми ручками, а вокруг не летали клубы пыли, можно рассматривать к покупке любую версию.

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Существуют несколько ревизий                                                                                                                

CUH 2016a первая ревизия Slim на 500 гб продавалась до 2018

CUH 2016b первая ревизия Slim на 1000 гб

CUH 2116a вторая ревизия Slim на 500 гб продавалась до 2019 

CUH 2116b вторая ревизия Slim на 1000 гб

CUH 2216a третья ревизия Slim на 500 гб продавалась до 2021

CUH 2216b третья ревизия Slim на 1000 гб 

Визуально отличий между версиями нет. Есть разные оттенки черного, но без прямого сравнения их не отличите. По надежности все версии плюс-минус одинаковые.

Pro - третья серия консолей PlayStation 4. 

Основной особенностью является использование 14 нм техпроцесса при изготовлении процессора. Видеоблок состоит из двух зеркальных чипов от Slim версии. В не оптимизированных старых проектах работает только половина чипа. Консоль в таком случае работает бесшумно. Интересной особенностью Pro версии можно назвать использование SATA3 коннектора, вместо SATA2 у Slim и FAT. Эта особенность делает актуальным установку SSD диска вместо стандартного и возможен прирост загрузки игр. Если вы задумались о покупке старшей версии, сразу предупрежу - подумайте 10 раз. Консоль горячая и крайне шумная. Из примерно 30 консолей, что прошли через мои руки, только 4 работали относительно тихо. Днем в наушниках играть комфортно. А вот играть перед сном в тишине... рев "Взлетающего боинга" ни чем не заглушит. Многие владельцы вскрывают консоли, меняют термопасту и проводят модернизацию прижимной пластины. Это создает проблему. Срыв гарантийной пломбы может говорить либо о реболинге чипа, либо обычном обслуживании.

CUH 7016b первая ревизия Pro на 1000 гб продавалась до 2017

CUH 7116b вторая ревизия Pro на 1000 гб продавалась до 2018

CUH 7216b третья ревизия Pro на 1000 гб продавалась до 2020

Визуально можно отличить по разъему питания. У третьей ревизии двухпиновый разъем  как у слим. У первой и второй ревизии разъем как у блоков питания стационарных компьютеров

Где посмотреть ревизию консоли

Наклейка с номером ревизии расположена возле разъема питания

                                                                                                               

За чем нужны эти сведения? Что бы знать, что вы покупаете на барахолке. По ревизии можно узнать не только год выпуска консоли, но и избежать кидал, пишущих "купил в прошлом году все отлично". Более новая ревизия означает не только усовершенствованную конструкцию, но и исправленные болячки ранних версий. Меньшее время в эксплуатации. Больший срок службы в ваших руках. Отсутствие необходимость в чистке от пыли. Еще существует одно различие - это завод сборки. Известно о Японской сборке и Китайской. Первые в живую не встречал, но видел многочисленные фотографии. Поговаривают что они более надежные (в частности первая ревизия Pro не имеет дефекта с системой охлаждения).

Как итог, старайтесь избегать покупки всех FAT версий консолей и первой ревизию Pro версии.

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