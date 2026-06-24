Как отличить ПК-боярина от истинного консольщика? Очень просто: некоторые граждане действительно думают, что на PlayStation и Xbox нет 60 кадров в любой игре. На приставках кинцо-мыльцо и каменный век с примитивными технологиями. Тот момент, когда Дженсен Хуанг сегодня продает технологии древних широкой публике, не обладающей достаточными знаниями. Сегодня минутка просвещения и частичка знаний о том, как консольный плебс запускает игры и наслаждается базовыми вещами ПК-гейминга уже 15 лет. Апскейл, повышенная частота кадров, сглаживание, инпутлаг и прочие «сложные» вещи для понимания.

Источник: Игровой арт GTA VI от Rockstar Games на консоли PlayStation 5 от Sony

Предисловие

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Техника в руках дикаря – кусок пластмассы. Именно так можно охарактеризовать мнение говорящих голов о выходе GTA VI. Их волнует, смогут ли геймеры прикоснуться к ПК-экспириенсу на консолях, сможет ли немощная приставка вытянуть 60 кадров в навороченной игре и порадовать плавностью картинки. Маркетинг головного мозга оторвал «элитных» геймеров от действительности и создал вакуум знаний. Интернет и хайповые новости затуманили рассудок, а пелена высокомерия скрыла истину происходящего.

Ключевое отличие телевизора от телевизора

Базовое знание, которое обязан понимать любой геймер как «Отче наш». Телевизор – это монитор с мощным чипом обработки изображения. В отличие от видеокарты, данный чип заточен исключительно на обработку и улучшение картинки. Узкоспециализированное и максимально эффективное устройство. Кристалл заточен под алгоритмы и создавался непосредственно только для них. Это не универсальная видеокарта, что выполняет кучу разноплановых операций. Это ASIC с высочайшей эффективностью и алгоритмами, формировавшимися больше 20 лет.

Источник: Схема работы процессорных ИИ-алгоритмов масштабирования от Samsung Electronics

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Если FSR и DLSS появились только в 2018–2020 годах, а нейронки начали свой путь примерно в 2022-м, то в телевизорах эта тема существует с 1997 года. Больше 30 лет разработчики телевизоров улучшают изображение, пока наработки не подхватили создатели видеокарт.

Digital Reality Creation в 1997 году

Начало эры улучшения изображения. Sony апскейлила в 4 раза эфирный аналоговый ТВ-сигнал для своих топовых CRT-телевизоров. Убирала мыльцо и создавала домашний уют.

Дальше – больше. В 2004 году, помимо общих доработок, чип распознавал текстуры и паттерны поведения картинки и начал дорисовывать изображение. То, что Nvidia смогла внедрить только в 2019 году. Без нейронок встроенный чип мог дорисовывать до 36 новых пикселей вместо одного оригинального. Пространственный апскейлинг до изобретения маркетингового термина.

В 2007 году появляется интерполяция кадра. Телевизоры научились определять векторы движения и дорисовывать промежуточные кадры на базе двух имеющихся. Машем ручкой DLSS 3 из 2022 года.

Прорыв в 2011 году и появление первых аналогов «нейронных сетей». Чипы получили базы данных, на основании которых дорисовывали изображение. Теперь процесс был не математическим, а основанным на накопленном опыте. В ПК-индустрии подобное только сейчас начинает внедряться.

В 2016 году новый прорыв в технологиях. Теперь внутренние механизмы распараллеливали процесс улучшения изображения. Одна часть непосредственно занималась очисткой изображения от артефактов, шумов и прочего, а вторая улучшала его по базе накопленного опыта. База данных также изменилась – алгоритмы научились определять объекты и дорисовывали изображение уже согласно номенклатуре, а не просто текстурам.

В 2021 году очередной скачок технологий. Помимо внедрения красивого шильдика AI, телевизор научился распределять нагрузку своих мощностей в зависимости от сцены. Технология делит экран на зоны и малозначительные практически не подвергает обработке, а на центральные и важные бросает всю имеющуюся производительность.

Пока элитные геймеры живут маркетинговыми вливаниями, консольные пользователи просто наслаждаются происходящим. Причем с заделом на 10–15 лет.

Источник: ИИ-процессор Quantum Processor 8K для телевизоров от Samsung Electronics

Настраиваем телевизор под консольный гейминг

У меня нет современного топового телевизора с передовыми технологиями, так что фотографии будут с древнего среднебюджетного агрегата 2015 года. В нем нет современных фишек, но даже базовых настроек достаточно, чтобы утереть нос элитарным ПК-боярам. Все перечисленные настройки у меня выставлены для моей PS3 и Xbox 360. Апскейлинг, инпутлаг, сглаживание, дорисовка кадров. Все перечисленные настройки присутствуют в актуальных устройствах с гораздо более широкими возможностями.

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Фото делал на дешевый телефон с телевизора LG 32LF652V. Мое дело не дать инструкцию, а подтолкнуть к изучению вопроса и расширить понимание.

Не все телевизоры одинаково полезны

Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему одинаковые телевизоры на бумаге от разных брендов отличаются в цене? Может быть, переплата за бренд? Ниже скриншот двух топовых агрегатов от Digma и Sony. Идентичных по большинству параметров.

Очень просто. В одном стоит передовой Sony XR Processor – функциональный аналог RTX 5070, а во втором нет ничего – это монитор без сердца. Один умеет обрабатывать изображение тысячами вариантов и улучшать миллионом способов, а второй пустышка. Но на бумаге они идентичны.

Оба имеют право на жизнь, но есть нюанс... Digma не умеет рисовать промежуточные кадры, проводить апскейл картинки, убирать шумы и артефакты, подстраивать изображение под ситуацию.

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Если разделить весь пул телевизоров, то можно выделить следующие паттерны:

Китайский монитор с ТВ-тюнером и Android.

Китайский телевизор с базовым процессором и Android.

Брендовый телевизор для кухни, чуть лучше китайского телевизора.

Топовый китайский телевизор с MediaTek Pentonic 800/1000.

Среднебюджетные брендовые телевизоры (слабая математика и сильнейший софт).

Топовые брендовые телевизоры (Sony ставит MediaTek Pentonic 800/1000 + свой Sony XR Processor + передовой софт, у LG и Samsung свои фишки).

High End-телевизоры брендов (личные наработки в области AI, реализованные в кремнии).

Если вы выбирали по цене, отзывам, подсветке и не заглядывали в начинку, то мне вас жаль. «Два гига, два ядра – игровой ПК в чистом виде». Для новых технологий нужно железо, а не маркетинг.

Источник: Телевизор сверхбольшой диагонали Micro RGB evo AI от LG Electronics

Профили использования телевизора

Современные модели телевизоров самостоятельно могут определять, какой контент они воспроизводят и что требуется включить или отключить в настройках автоматически. Умные машины действуют по алгоритмам и не всегда подстраиваются под реальные желания пользователя.

Заходим в настройки телевизора и управление HDMI-порта.

Здесь ошибочно написано «Выберите значок». На самом деле это выбор профиля настроек работы внутренних алгоритмов. Например, если включить режим «ПК» или «Игровой», то большинство настроек улучшения изображения отключатся и доступ к ним будет заблокирован. Телевизор переходит в режим «монитора» без улучшайзеров.





На своем телевизоре я включаю режим «Blu-ray-проигрыватель» или «Кино». Настройки для Xbox 360, но суть та же. Включается апскейлер, сглаживание (мыльцо) изображения и доступ к расширенному функционалу. В моем случае нужна настройка TruMotion.

Заходим и включаем генерацию промежуточных кадров. Все по заветам Ильича. Чем производительнее ваш агрегат, тем больше кадров без существенного влияния на систему можно выставить.

Аналогичная ситуация с моим телевизором Samsung в зале. Правда, там бюджетная модель, и я не включаю данный параметр – он не тянет. Но настройка присутствует.

Пару кликов в дебрях шестеренок – и получаете нужные возможности для получения удовлетворения от «плавности» картинки.

Меняем профиль на свободный для пользовательских экспериментов и выкручиваем ползунки под себя.

Сегодня улучшайзеры, уплавнялки и прочие фишки есть везде. Вопрос лишь в их продвинутости. Если приводить аналогию с миром ПК, то вы включаете генерацию кадров либо на GT 730, либо на RTX 5090. Эффект такой же.

Проверяем свои настройки на котиках

Я в играх не вижу разницы между 50 и 60 кадрами, но существуют граждане, которые уверяют в своей исключительности. Они все и вся видят за километр при любом освещении и расстоянии. Именно для них придуман сайт testufo.com.

На нем вы самостоятельно можете проверить свои настройки и подогнать нужные параметры под свои хотелки. Я с переходом с 30 на 60 увидел разительную разницу без дополнительных инструментов.

Инпутлаг в играх с улучшайзерами

Самый интересный момент в данном материале. Я несколько дней игрался с настройками для получения оптимального экспириенса и не почувствовал изменения в инпутлаге между максимальной и минимальной нагрузкой.

Тут стоит уточнить, что мой телевизор растягивал картинку с 720p до 1080p, добавлял мыльца для обтекаемых контуров и поднимал частоту с 30 до 100 кадров. Так как разрешение невысокое, а телевизор из предтоповой линейки, то он легко справлялся с возложенными функциями.

Я предполагаю: раз возник вопрос с частотой кадров и плавностью картинки, то у вас в ПК стоит топовое оборудование уровня не ниже RTX 5080. Владельцы только этих карт могут увидеть стабильные 60 кадров в 4K на высоких настройках и воротить нос от «консольного экспириенса». То есть и телевизор у данных пользователей топовой серии последних моделей. Чипы в подобных агрегатах способны рисовать что угодно в любых количествах с минимальными задержками.

Заметный инпутлаг появляется только со слабым железом. Если ваши аппетиты немного скромнее и вы привыкли копаться в настройках, не выкручивая все на максимум, то testufo.com поможет вам найти баланс между откликом и плавностью.

Продвинутость генерации кадров на телевизорах

С экранов мониторов нам рассказывают душевные истории о том, как техногиганты используют движок для предсказания движения объектов и правильного построения конечной картинки. В этом есть доля правды. Если знать координаты изменения пикселя, то можно достаточно точно творить магию. Нюанс состоит в том, что эта точность отличается менее чем на 5% от альтернативного варианта сопоставления двух соседних кадров.

Для подтверждения данной теории стоит вспомнить утилиту Lossless Scaling. Пару мегабайт – и апскейлинг работает, кадры генерируются. Криков и воплей не слышно. Только данная утилита примитив на фоне разработок в сфере ТВ.

Источник: Иллюстрация алгоритма работы фиксированного генератора кадров LSFG 3.0 от разработчика THS

Послесловие

Никакой магии. Пару ползунков – и элитарный гейминг готов к использованию. Конечно, если вы грамотный человек и знаете, как двигать ползунки. 30 FPS – это психологическая травма ПК-бояр, которые играют в бенчмарки, а у консольных холопов все давно продумано и настроено. Производители телевизоров уже 30 лет живут в жесточайшей конкуренции между десятками брендов – они собаку съели на создании идеальной картинки в любой ситуации.