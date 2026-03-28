Подорожание PlayStation 5 до $650 и PlayStation 5 Pro до $900 вызывает больше вопросов, чем следовало. Пандемия ИИ – это плохо, но бюджетное устройство «для народа» перестает быть народным. Для обывателей эпохи бандловых распродаж PS4 такое выглядит кощунством. Нет явных предпосылок для роста цен – память и SSD добавляют к конечной стоимости менее 30%. Либо Sony знает что-то еще, либо кто-то играет нечестно. Хозяин барин, но осадок остался.

Предисловие

Пару дней назад купил себе игровую консоль PlayStation 4 в состоянии новой, в заводском комплекте, по низу рынка и предался ностальгии. Думал написать пост из разряда «А вот раньше… Sony могла удивлять». Вспомнить несколько небольших историй, как большая корпорация жёстко продавливала народную любовь и давала понять всему миру, кто «Папка в доме». Но буквально вчера официально объявили о повышении стоимости обычной PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, и данный материал стал обязательным к публикации.

Чтобы не быть голословным, вот пруф: на «чёрную пятницу» 2019 года топовый бандл с игровой консолью PS4 и тремя относительно свежими играми на дисках в комплекте стоил $200. В те далёкие времена я регулярно путешествовал по вторичному рынку игровых устройств, и подобные новости вызывали радость и разочарование одновременно.

Стоимость устройств на вторичке после таких распродаж обваливалась, и все шустрые и не очень участники рынка оставались с кукишем в кармане. Бывшие в употреблении устройства никому не были нужны, когда новые гаджеты стоили «ничего». Единственный вариант навариться на игровых станциях четвёртого поколения – это вынуть комплектные диски и отдавать новую консоль без бандла. Математика была простой: $200 консоль минус $100 за три диска.

Подорожание PlayStation 5 и теория заговора

В январе 2023 года Sony объявила об окончании дефицита PS5. Одновременно с этим вышел финансовый отчет, и появились слухи «о банкротстве Sony». Эксперты увидели затоваривание складов японской корпорации в три раза выше нормы. Огромные запасы неликвида замораживались на складах и вызывали скепсис у специалистов.

То есть три года назад у огромной корпорации были не просто избытки комплектующих, а в невероятных масштабах. Последний год нам регулярно рассказывали, что с ценами и перебоями поставок все хорошо. Все идет по плану. Между стартом пандемии ИИ и сегодняшним днем прошло менее полугода, и с запасами все должно быть отлично. Если не одно НО.

Для тех, кто «мимо кассы», – SoftBank – главный инвестор OpenAI и всей современной движухи с развитием, строительством и прогрессом в сфере высоких технологий. Для совсем далеких – это японский банк, на побегушках у которого пляшет вся Sony вообще и PlayStation в частности. Есть предположение, что SoftBank выкупил все запасы памяти у Sony под свои нужды для проекта Rapidus.

Пандемия майнинга и криптобума

История игровых консолей напрямую связана с историей криптовалют. Рост стоимости видеокарт делал игровые системы недоступными для широких масс, и 2017, а особенно 2020 годы сделали консоли восьмого поколения королями бюджетного рынка видеоигр. Сам стал заядлым «консольщиком» в 2017 году, когда продал свою новенькую, только купленную в плёнке RX 470 на 4 GB и приобрёл PlayStation 4. Точнее, часть денег отложил для покупки новой видеокарты потом, а здесь и сейчас взял консоль.

Моя первая постоянная консоль – свежий бандл с новой PS4 Slim 500GB и игрой Uncharted 4. Игра только вышла, и нераспечатанный диск из комплекта тут же был выставлен на продажу. Новая игровая система по цене половины видеокарты.





Фраза «А что, так можно было?» заиграла свежими красками. Это был бандл с «чёрной пятницы» за $250, где диск улетел новому хозяину за $30 в вечер покупки устройства. Для понимания ситуации – со старта продаж прошло только 3,5 года.

Эпоха PlayStation 5 и канитель с ценами

На фотографии ниже две мои текущие консоли: одна в чулан на хранение, вторая для каждодневного использования. Одна шла с подпиской и тремя дисками в комплекте, вторая пустая, как барабан.

Моя PlayStation 5 – это Slim-версия в самой богатой комплектации с полноценным SSD-диском на 1 ТБ и приводом. Но фотография сделана для демонстрации, как «дорого-богато» было тогда и как «дорого-богато» выглядит сегодня. Базовая стоимость этой PS4 Slim в магазине без распродаж – $250 (бандл, осень 2019 года) и $650 – пустая коробка (весна 2026 года).

Думал провернуть старый трюк с новогодними праздниками и дисками в комплекте, как в прошлый раз, но что-то пошло не по плану. Сэкономить народными методами не получилось.

Бандлы PS4 Slim и какая от них польза в 2026 году

Когда искал себе устройство, руководствовался определёнными критериями. Более подробно описывал вот в этом материале:

Но к ним добавил ещё один момент – максимально свежая итерация. Искал консоль с датой продажи от января 2020 года. В моём случае на чеке декабрь 2019 и дата производства сентябрь 2019. Это нужно для минимизации физического износа устройства. Просто ревизия CUH-2208 массово производилась с июля 2018 по ноябрь 2020, далее объёмы выпуска резко сократили, и моделей с декабря 2020 по июнь 2023 крайне мало, попадаются редко.

Казус в том, что дату производства обычные продавцы указывают редко. В лучшем случае расскажут о ревизии, но и её может не быть. Данное ограничение можно обойти, если устройство в максимальном комплекте – коробка позволяет провести идентификацию. При просмотре тысяч объявлений такие сведения упрощают и ускоряют поиск в сотни раз. Одного взгляда достаточно. Не нужны тонны текста и фильтр нерадивых пользователей.

Игровые консоли PlayStation 4 Slim 2022 года выпуска

Некоторое время назад действовали ковидные ограничения и майнинг-бум, японцы поддерживали выпуск устройства небольшими партиями, и некоторые из них завозили в страны СНГ. Наиболее известный вариант:



PS4 Slim 1TB + Call of Duty: Modern Warfare II – самый распространённый и поставлялся во все регионы. Эта консоль свежее и новее многих PS5-«толстушек» и уж тем более намного надёжнее их.





Теоретически существуют ещё несколько бандлов, но их физического подтверждения мне найти не удалось:

PS4 Slim 1TB + Horizon Forbidden West.

PS4 Slim 500GB/1TB + Gran Turismo 7.

PS4 Slim 1TB + Just Dance 2022.

Подобные предложения в магазинах чаще всего демонстрируются без фотографии коробки – только с обложками игр. Может родной бандл, а может сдача неликвида с дополнительным комплектом. У нас в продаже такого не встречал. Возможно, просто миф.

Игровые консоли PlayStation 4 Slim 2021 года выпуска

Тут выбор намного шире, и самый главный признак – игра Ghost of Tsushima в комплекте. Мне известно про пять различных сборок, и все они относятся к 2021 году.

Также есть варианты с игрой Days Gone. Обязательно набор из нескольких игр, а не с одной. Комплекты выходили в первой половине 2021-го, а с одной игрой – в 2020-м. Разнообразие и «жирность» подобных релизов поражают своей щедростью. Японцы выжигали всё напалмом во время дичайшего кризиса в 2021 году. Топовые проекты, подписка и бонусы для самой популярной игры – всё в одном наборе.

Третьим, но малораспространённым у нас, был комплект с игрой Death Stranding. Это конец 2020 – начало 2021 года. Дичайшее сочетание топовых проектов прошлых лет. Беря такое устройство, дома был настоящий праздник.

PlayStation 4 для разных регионов и специфика выпуска

У самураев широкая душа, и для каждого регионального представительства мог выходить свой набор с играми. Например, в Америке любят баскетбол и Call of Duty – туда стараются завозить эти проекты. В Европе отдают предпочтение FIFA и Battlefield. Каждый регион самостоятельно определяет предпочтения местных геймеров и формирует под них свои комплекты.

Подобная практика для PlayStation 4 с дисковыми версиями игр была практичной и феноменально удобной. В Беларуси нет своего представительства, и всё завозится из соседних стран. У нас регулярно встречаются релизы для Польши, Германии, России, Арабских Эмиратов, Кореи. В отличие от соседней России, у нас феноменальный выбор всего и вся на любой вкус и кошелёк. Был – до недавнего времени.

Эпоха PlayStation 5 и цифровые копии игр

Об этом не говорят в средствах массовой информации, но с переходом от дисков к цифровым купонам произошло непоправимое и самое неприятное – коды для разных регионов невзаимозаменяемы, как диски. Для PS5 существует всего пара десятков бандлов с играми, и в период «феодальной раздробленности» они бесполезны. Консоль из соседнего региона не активирует код на вашем аккаунте. Мало того что цены полетели в космос, отменили дисковые издания игр, так ещё и коды подходят не всем и каждому. Засада со всех сторон.

Послесловие

Старый ворчливый геймер оборачивается в прошлое и утверждает: «А раньше было лучше». У него есть сотни аргументов в пользу такого взгляда. Мне нравится Sony PlayStation 5, но радости от её использования она приносит куда меньше.

Последние перипетии с пандемией искусственного интеллекта ударили не только по рынку персональных компьютеров, но и по консольным геймерам. Передовая графика, быстрые загрузки и 60 FPS – это здорово – но где взять деньги в таких объёмах, чтобы ими наслаждаться?