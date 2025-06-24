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Топ-7 моих любимых фильмов, что провалились в кинопрокате

Фильмы могут провалиться в прокате, но обрести бессмертие в памяти тех, кто смог разглядеть за ними нечто большее
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Не всем фильмам везёт попасть в тренды, моду или хайп. Звёзды на небе или погода за окном — часто хорошие картины остаются без достойных сборов и уходят в неизвестность. Сегодня решил вспомнить несколько проектов, что отложились в глубинах памяти и которые с удовольствием пересматриваю раз в несколько лет.

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Британский актер Клайв Оуэн

Здесь сразу несколько фильмов, что достойны упоминания. Актер второго эшелона, за которым не числится дорогих проектов, и большинство из них провалились в прокате. Середнячок по всем параметрам, но в его ролях часто встречается что-то доброе и теплое, цепляющее до глубины души. 

Самый известный и культовый — "Дитя человеческое", но в свой личный топ хочется включить "Пристрели их" (Shoot 'Em Up, 2007). Самый аморальный боевик с четкой маркировкой "полный треш". Приключение неформальной семьи из проститутки (Моника Беллучи), мутного главного героя (Клайв Оуэн) и чужого ребенка. Пародия на боевики начала нулевых с умным подтекстом. 

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В фильме перетасовали всё, что только можно. Самый главный злодей — примерный и любящий семьянин с большим пистолетом, не ругающийся матом. Фильм контрастов. Без глубоких философских размышлений, но с кучей экшена. Крайне нестандартная и редкая подача сюжета.

2. Джон Картер (John Carter 2012)

Так получилось, что я перечитал все книги Эдгара Берроуза о приключениях Тарзана, но "марсианские хроники" так и не смог осилить — слишком сложные для моего восприятия. Как только узнал о начале экранизации первой книги, сразу стал фанатом фильма — ещё до выхода первых трейлеров. Это единственный фильм, который ждал задолго до премьеры. На сегодняшний день посмотрел его от начала до конца более трёх раз.

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Красивая сказка с яркой картинкой, необычным сюжетом и понятным повествованием. Если полистать списки дорогих блокбастеров, то у него нет альтернатив — самый необычный фильм с визуальной точки зрения. Самое грустное — это могла бы быть отличная франшиза с крепким книжным фундаментом. Герой Гражданской войны в США переносится на Марс в разгар восстаний и мятежей, где влюбляется в принцессу Дею Торис и становится участником борьбы за власть и выживание.

3. Королевская битва (Battle Royale, 2000)

Сегодня это название стало нарицательным, у фильма множество подражателей и последователей. Правда, с оригиналом знакомы немногие. Рейтинг 18+ и ограниченный прокат сильно подкосили финансовую сторону вопроса. Прошло 25 лет, а история до сих пор не устарела.

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Экономический кризис в Юго-Восточной Азии приводит к массовой безработице, и в обществе начинаются акции неповиновения — школьники бойкотируют учебу. Для противостояния новым угрозам запускается "образовательный проект" — Королевская битва. 42 участника запираются на необитаемом острове, и в конце должен остаться только один.

4. Легенды осени (Legends of the Fall 1995)

Фильм обязателен к просмотру. С одной стороны — ничего сверхъестественного: простой сюжет, понятный посыл, элементарные диалоги и пафосные речи. С другой — визуальный шедевр, услада для глаз, которую сегодня невозможно повторить. Компьютерная графика вытеснила настоящую художественную работу. "Оскар" — за выдающееся операторское мастерство. Тяжелая мелодрама без четкой целевой аудитории. Прокатчики не смогли донести до зрителей, что именно они сняли и кому стоит посмотреть сие произведение.

История семьи начала XX века. Отец и трое сыновей живут вдали от цивилизации, но внешние обстоятельства разрушают идиллию и вносят свои коррективы. Война, политика, любовь — всё проникает в дом и разрушает его изнутри. Первый фильм, на котором я стал чуть-чуть сентиментальным.

5. Призрак (The Ghost Writer, 2010)

Самый скучный, самый серый, самый нудный, самый медленный фильм из всех, что мне доводилось смотреть. Если начать его описывать, то не найдется ни одного положительного или яркого слова о картине. Фильм не для широких масс, оттого и провалился в прокате. Интеллектуальное кино с тонким повествовательным ритмом. Идеально выверенное произведение — огромный пазл из сотен элементов. Погода, архитектура, освещение, одежда, звук — всё играет свою роль в подчеркивании происходящего. Фильм для эстетов.

"Призрак пера" без имени и прошлого пишет биографию бывшего премьер-министра. Тайны за семью печатями, политические интриги, измены, шпионаж и роковые события. И, конечно же, главная интрига — "Кто стоит за всем происходящим и дергает за ниточки". Это вам не "Начало" Кристофера Нолана — здесь всё гораздо глубже.

6. Агенты А.Н.К.Л. (The Man from U.N.C.L.E. 2015)

Стильно, модно, но совсем не молодежно. На момент релиза в широком прокате все три ведущих актёра были малоизвестны широкой публике. Ни Генри Кавилл, ни Алисия Викандер, ни Арми Хаммер не имели статуса звёзд и узнаваемости у массового зрителя. Экранизация сериала 60-х с нонеймами и непонятной целевой аудиторией. Тем же летом вышли "Миссия невыполнима: Племя изгоев" — для любителей жёсткого экшена, и "Kingsman" — для подростковой аудитории. "Агенты" застряли где-то посередине, без чёткого позиционирования.

Разгар холодной войны. Тайная организация получает в свои руки ядерное оружие, и для устранения угрозы спецслужбы двух стран объединяют усилия, отправив на дело своих лучших агентов. Грубый, неотёсанный русский Илья и утончённый, изысканный Наполеон. Игра контрастов и комедия положений. Шпионский боевик с хорошим чувством юмора. Химия между персонажами 11 из 10 на кончиках пальцев.


7. Тринадцатый воин (The 13th Warrior 1999)

Потерянный шедевр и один из самых недооценённых фильмов в истории. Конфликт между режиссёром и автором книги серьёзно затормозил выход картины в широкий прокат. Морально устарел уже на момент релиза и не вписывался в актуальную повестку. На фоне динамичных и прогрессивных "Матрицы", "Мумии" и "Звёздных войн" картина сильно отставала от новомодных трендов. Маркетологи не смогли правильно представить её широкой публике и ошиблись с целевой аудиторией. Один из крупнейших финансовых провалов прошлого столетия.

Экранизация романа "Пожиратели мёртвых", основанного на древнем эпосе о Беовульфе и записях арабского путешественника Ибн Фадлана в Волжской Булгарии. Придворного багдадского поэта изгоняют из столицы за прелюбодеяние, и он отправляется на север, где волею случая становится частью пророчества и вместе с викингами идёт освобождать земли от чудовищ.

Послесловие

Каждый год выходят сотни фильмов и далеко не все из них получают признание. Одни попадают под пресс критиков, другие конкурируют с известными франшизами, третьи неправильно презентуют для целевой аудитории. Очень часто признание хороших проектов приходит лишь со временем. У меня в памяти отложилось несколько десятков подобных проектов.

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королевская битва призрак джон картер дитя человеческое клайв оуэн тринадцатый воин
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