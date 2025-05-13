10 мая 2025 года в узких кругах на крупнейшем профильном ресурсе появилась первая подтверждённая публикация о новом эксплойте BadWDSD — qCFW для PlayStation 3 SuperSlim (NOR). Маленький шажочек для комьюнити и гигантский скачок в игровом мире. Открытие невозможно переоценить, а его значимость будет иметь огромное влияние на каждого геймера.

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Ретро-игры в 2025 году

Пару месяцев назад поделился своим мнением о возможности улучшения графики в старых играх при помощи специализированного софта. Личку завалили различными рекомендациями и примерами по подобным модификациям в играх и удивили, насколько сильно тема востребована среди геймеров. Через пару недель начал длинную череду материалов про игровые устройства PlayStation 3 и Xbox 360 и опешил, какой интерес вызывает данная рубрика. Пока в комментариях изливают зелёную ядовитую жижу, материалы стабильно выходят в топы просмотров.

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Два мира в одном флаконе. Мусорные и ненужные устройства — и дичайший интерес к гаджетам из давно ушедшей эпохи. Но все точки над "i" расставил апрель 2025 года и релиз The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Старые игры никому не нужны, но средненькое творение от Тодда Говардa переворачивает мир с ног на голову и ставит новые рекорды по продажам. Игра из стартовой линейки Xbox 360 становится одной из самых продаваемых в 2025 году. А на PlayStation 3 подобных тайтлов вагон и маленькая тележка. Небольшие проекты, что не окупились и остались только на одной платформе. Шедевры, что создавались геймерами для геймеров, а не маркетологами для финансистов.

Обожаю игру Puppeteer или "Кукловод" — обидно, что о её существовании подавляющее число геймеров даже не подозревает.

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Виды прошивок для PlayStation 3

Устройство взламывается программно и не требует глубоких навыков пайки и шитья. Но есть чёткое разделение на костюмную прошивку CFW с полным доступом к устройству на уровне железа и запуск эксплойта HEN только на программном уровне:

CFW работает всегда и на 100%;

HEN необходимо запускать после каждого отключения от сети, и проблемы со стабильностью.

Водораздел между двумя видами взлома проходит по дате выпуска консолей в январе 2011 года. После этой даты невозможно устанавливать CFW и использовать устройства на все 100%.

Основная проблема PlayStation 3 — слабый видеочип RSX

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По сети интернет гуляет много мифов о сложной архитектуре игровой консоли с острова восходящего солнца. Игровые студии не могли оптимизировать свои игры для устройства, и мультиплатформа на PS3 хуже, чем на Xbox 360. Миф рассыпается ровно в тот момент, когда узнаёшь, что сложная архитектура была только для американских игровых гигантов. Маленькие японские студии со старта поколения отлично оптимизировали свой код под третью игровую станцию. Более подробно и с примерами рассказывал в этом материале:

Sony PlayStation 3 или мыловарня — разбираем миф о сложной архитектуре процессоров CELL

Нас интересует другой момент, что редко озвучивают. RSX — это видеочип от Nvidia, что устанавливали в консолях Sony. Он сильно проигрывал по своей производительности прямому конкуренту Xenos в "коробоксах" в чистой вычислительной силе. В слабо оптимизированных играх именно видеочип становился слабым звеном. Половина чипа CELL простаивала, а графическая часть подвергалась максимальным нагрузкам.

Разгон PlayStation 3 с прошивкой CFW даёт прирост в играх до 70%

Имея полный доступ к консолям PS3 с кастомной прошивкой, энтузиасты смогли разогнать видеокарту до сумасшедших частот. Более подробно тему рассматривал в этом материале:

Разгон PlayStation 3 на 70%, кастомные прошивки заметно повышают частоту кадров в играх

Если описывать кратко, то PS3 на старте выжимала все соки из железа и выдавала 100% своего потенциала. Со временем технологический прогресс двигался вперёд, и чипы в игровой приставке прошли путь от 90 нм до 32 нм.

Видеокарта GeForce 7950 GT, созданная по 90 нм, имела максимальную тактовую частоту 550 MHz;

Видеокарта GeForce 980 Ti, созданная по 28 нм, имела максимальную тактовую частоту 1050 MHz.

Чем меньше размер транзисторов, тем меньше нагрев и возможность выше поднимать частоты.

Вопрос с разгоном чётко ограничен. Он возможен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на устройствах с доступом к железу на CFW. Разгон возможен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на консолях, выпущенных до января 2011 года. До этого дня.

qCFW для PlayStation 3 SuperSlim

Новый эксплойт позволяет получить полный доступ на консолях последнего поколения, вплоть до даты выпуска в 2017 году. Единственное ограничение — консоли в базе должны идти с памятью NOR (ещё есть плойки, что шли без "веников", но с флеш-памятью на 16 ГБ).

Подтверждённый взлом, которому на момент публикации только три дня. Сама модификация игровых приставок не представляет особого интереса, но доступ к более современному железу и разгон — сладкий приз даже в 2025 году.

Утилита RPCS3 — The PlayStation 3 Emulator

Утилита отлично справляется с мультиплатформой, что не использует все фишечки процессоров CELL, но как только появляются зачатки той самой "оптимизации", то "на этом наши полномочия всё!"

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Есть несколько проектов, что выигрывают перед нативом: выше частоты, выше разрешение, патчи от сообщества с разблокированной частотой, дальностью прорисовки и прочим. Но подобных игр наберётся лишь пара десятков. Как только речь заходит о редкой "японской дичи", то эмулятор идёт курить в сторонку.

Blu-ray на PS3 против DVD на Xbox 360

Все слышали, что самураи выпускали самые дешёвые Blu-ray-приводы. Но редко вспоминают о том, что Sony не урезала текстуры в своих играх для экономии места. Во всех играх, оптимизированных для японской консоли, текстуры в 1080p против 720p у "ящика".

И если с эффектами, сглаживанием, дальностью прорисовки, частотой кадров есть нюансы, то в текстурах игровая станция всегда впереди или на одном уровне. Сегодня, в эру 8K-гейминга, это очень важно.

Переворот сознания в игровом мышлении ретро геймеров

Небольшая справка для понимания контекста. У консоли PS3 огромный потенциал, о котором не говорят. Многие студии положили болт на оптимизацию игр, но не только на него. У многих проектов нет ограничений на верхнюю планку частоты кадров, либо она легко разблокируется. Многие спецэффекты, дальность прорисовки, объём объектов на экране были заблокированы на "уровне текстового файла". У некоторых игр нет ограничения на разрешение выводимой картинки. Когда устройство было обрезанным и слабым, вопрос с подобными ограничениями никто не рассматривал всерьёз. Сейчас, имея возможность увеличить частоты видеокарты вдвое, ограничения могут быть сняты.

Послесловие

Наступили удивительные времена, когда ретро устройства получают второе дыхание. PlayStation 3 часто ругали за мыльную картинку и сложную архитектуру, но сегодня она становится одной из главных ретро-платформ. Усилия энтузиастов открывают возможности, которых не было раньше. Идея PS3 Pro в самой откровенной форме становится реальностью.



Во времена, что новые релизы выходят в виде полуфабрикатов, всё больше геймеров обращают взор туда, где оптимизация была искусством. PS3, забытую в прошлом, теперь открывают как мощный и гибкий инструмент для истинного получения игрового кайфа.