Вы не играете на Sony PlayStation 3? Тогда мы идем к вам :-) Устройство стало легендарным во время серебряного века видеоигр, а сейчас возглавляет раздел модификаций, разгона и прошивок. Энтузиасты с удовольствием доводят "до ума" старинное устройство. Японцы не смогли предложить идеального устройства и закопали потенциал. Специалисты делают из старья конфетку, наделяя новыми возможностями и функциональностью.

Разгон PS3

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Предисловие

Летом 2022 года специалисты смогли разобрать официальную прошивку консолей Sony PlayStation 3 на составляющие и научились вносить изменения, заметно влияющие на функциональность устройства. Одним из направлений развития модификаций стало увеличение стабильности и производительности консоли за рамками заводских настроек.

За пару лет одним из крупнейших и активно развивающихся проектов стал PS3MFW Builder. Энтузиасты создали инструменты, доступные обычным смертным для автоматических модификаций зашифрованных файлов в пару кликов. Более того, они позволили вносить заметные изменения.

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PS3MFW Builder

Многие не знают, но последнее обновление для PS3 вышло 27 февраля 2024 года. Самураи из последних сил пытались закрыть все возможные дыры в забытом устройстве.

Немножко теории для понимания вопроса

Все процессоры состоят из транзисторов, для их работы необходимо электрическое напряжение. Чем больше размер транзистора, тем больше напряжение необходимо на него подать для выполнения работы. При прочих равных, увеличивается потребление электроэнергии, а с ним и выделение тепла. При уменьшении размеров уменьшается напряжение, потребление и выделение тепла. Простой и понятный механизм.

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С 2006 по 2015 год процессоры в консолях PS3 прошли долгий путь. Оба чипа претерпели заметные изменения. Так, видеокарта RSX знакомилась с 90 нм → 65 нм → 40 нм → 28 нм нормами производства. Дело дошло до того, что в последних модификациях кристалл был без теплораспределительной крышки и охлаждался одной тоненькой медной трубочкой.

RSX PS3

У прогресса есть несколько побочных эффектов. Помимо уменьшения тепловыделения, отрабатывается технологический процесс с улучшением качества выходного кристалла. Если на старте производства из кремния выжимали все соки и устройство находилось в верхней точке "целесообразного" существования, то по мере обкатки качество становится с каждым днем все лучше. Появлялся "потенциал" для улучшения потребительских свойств или повышенных частот работы.

В этом месте и кроется главная загадка седьмого поколения. Обе корпорации осуществили глобальный прыжок по нанометрам, но не изменили частоты. Уклон был сделан исключительно в энергопотребление и тепловыделение.

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Видеокарта RSX и процессор Cell

В сети активно вирусилась информация, будто разрабатывать игры под PlayStation 3 было гораздо сложнее, чем под Xbox. Из-за этого на японскую консоль выходили кривые порты с недографикой и ужасным фреймрейтом. На самом деле это не так. Xbox в рамках 2005–2010 годов был на порядок сложнее.

Для наглядности стоит вспомнить Crysis — эталонный бенчмарк того периода. Не все помнят, но игра была однопоточной, как и сотни других проектов того времени. В то время мало кто умел работать в два потока. А "зеленый ящик" имел три ядра и шесть потоков. Самураи же предлагали одно мощное ядро и кучу на подхвате.

Дисбаланс был лишь в том, что "коробокс" вышел на год раньше и у инженеров был минимальный опыт оптимизации, тогда как "игровую станцию" оккупировали новички. Плюс самые громкие релизы сначала выходили на американском устройстве, а потом кое-как переносились на другую платформу.

Если посмотреть на Final Fantasy XIII (2009), Resident Evil 5 (2009), SoulCalibur IV (2008), Devil May Cry 4 (2008), Tales of Vesperia (2008), то оказывается, что иные со старта умели в оптимизацию, и "сложность архитектуры" не мешала. Без опыта, по щелчку пальца.

Криворукие разработчики в каменном веке

У некоторых представителей нижнего интернета бытует мнение, будто раньше разработчики вылизывали свои проекты до идеального состояния и только после этого отправляли их в релиз. А вот сейчас, мол, ленятся и экономят на тестировщиках.

Alpha Protocol, Mercenaries 2, Gothic 3, Hellgate: London, Stalker: Shadow of Chernobyl, Two Worlds, Skyrim — это лишь несколько игр, вышедших в один период. Единственное отличие от сегодняшнего дня — меньшая активность медиа.

В разрезе PS3 стоит упомянуть, что существует масса игр, которым до идеально стабильной картинки не хватало пары кадров. Конечно, это не касается Battlefield 4, Far Cry 4 и GTA 4 — этих уже ничто не спасет. Но были и другие проекты, где разработчики не смогли. И вот здесь накинуть пару-тройку кадров совсем не помешает.

Характеристики RSX

Процессор греется значительно сильнее и состоит из нескольких элементов, из-за чего манипуляции с ним слишком рискованны, а вот с видеокартой есть варианты. Sony слишком поздно поняла, что накосячила, и RSX оказался слишком близок к настольным собратьям — отдельный чип и память для него. По ядру 550 MHz, по памяти 650 MHz. Негусто было даже в 2006 году. Примерная производительность — 192 GFLOPS. Это как у встроенной Intel UHD 610.

Характеристики видеокарты PS3

Экспериментальный разгон консоли с 550 по ядру и 650 по памяти до 1000 по ядру и 1000 по памяти удваивает частоту кадров. В большинстве игр с незаблокированной частотой (а на взломанной консоли их много) наблюдается феноменальный рост производительности.



Многие игры из "слайд-шоу" превращаются в нормальные повествовательные проекты. Конечно, нормальный человек в домашних условиях таким заниматься не будет. Старые устройства с водяным охлаждением — перебор с любой стороны. Но сам факт, что чипы на такое способны... Sony могла в последних холодных ревизиях поднять частоты для повышения FPS. Тест разгона PS3

Подобный разгон свободно выполняется через обычный патч, который можно самостоятельно отредактировать под нужные частоты. Единственный момент — это путь в один конец. После неудачного эксперимента без программатора и пайки не обойтись.

В некоторых играх прирост достигает 100% чистой прибавки. Глаза на лоб лезут, насколько сильно самураи зажали свою консоль в рамки. Между тем разница в производительности PS5 и Pro — всего 60%... на бумаге.

Энтузиасты для народа и массовый разгон PS3

К стандартным обновлениям, без афиширования и рекламы, стали добавлять вариант кастомной прошивки с "заводским разгоном". Об этом не трубят на каждом углу — просто "джентльменский набор", проверенный на сотнях устройств со стабильным результатом.

Кастомная прошивка PS3 под разгон

Более скромный вариант с прыжком от 500+650 на 600+750 и ростом температуры на 2-3 градуса. Стабильный рост на 10-15% без лишних рисков.





И ставится подобный мод всего в пару кликов. Если человек любит рисковать, есть профили для более высокого разгона, но он явно не станет массовым.

Поставил себе из любопытства. И все заработало из коробки, как родное. Частоты подросли. Поиграть особо не успел, так как был занят весь день, а игры качать быстро еще не научился. Запустил Mass Effect 2 — и игра провисела на первой сцене почти три часа. Без вылетов, артефактов и лишнего шума.

Разогнанная PS3 FAT

Температуры подросли на 4 градуса по сравнению с оригинальной версией прошивки (это в меню):

Разогнанная PS3 FAT температуры

Система позволяет ручное управление вентилятором, но там крутиляторы на 45% в авторежиме — полнейшая тишина.

PlayStation 3 живее всех живых

Активно играть на устройстве не планирую, но отрадно наблюдать, что вокруг древнего устройства все еще существует крупное сообщество энтузиастов. И это касается не только модификации прошивок. Вокруг эмуляторов для PS3 тоже идет активное шуршание. В прошлом году один из крупнейших проектов переехал на новый движок и обзавелся ворохом новых функций.

Или вот — новые версии прошивок для третьей игровой станции. Вышли три недели назад. Бесполезная и забытая обновляется чаще, чем популярные и востребованные.

Свежая прошивка PS3

Год назад взломали консоли Xbox. Геймерам настолько фиолетово на это событие, что новость прошла незамеченной, и многие даже не знают о произошедшем.

Послесловие

В последнее время мне все чаще кажется, что в консольном мире, сейчас специалистов и оверклокеров живет на три порядка больше, чем в родных пенатах боярской платформы. Из прибежища энтузиастов персональные компьютеры переросли в: "Не хватает? Купи!"...