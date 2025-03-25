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Бюджетный гейминг в 2025 году —прошитый Xbox 360 или Xbox One S

Бюджетный гейминг — это не компромисс, а искусство находить максимум возможностей за минимум вложений
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Мир меняется, и игры, когда-то доступные, все чаще становятся привилегией для избранных. Корпорации превратили геймеров в дойных коров, а возможность играть без лишних трат уже не кажется само собой разумеющимся фактом. В подобных обстоятельствах выбор бюджетного устройства становится не просто альтернативой, а реальным выходом из сложившейся ситуации. Xbox 360 и Xbox One S — еще одна пара устройств, способных за копейки открыть двери в полноценный мир видеоигр.

Xbox 360 и Xbox One

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 Предисловие

На вторичном рынке сложилась интересная ситуация: за эквивалент $100 можно взять четыре игровых устройства, достаточных для запуска библиотеки из 3000 игр с приемлемой картинкой и относительно стабильной частотой кадров. Это Sony PlayStation 3, персональный компьютер, Xbox 360 и Xbox One. С одной стороны, можно подумать, что устройства уже устарели и на них не выходят "новинки", а с другой — многие активные геймеры еще не прошли все "старинки". В эпоху дефицита качественных одиночных игр вопрос с ретро-устройствами не выглядит таким уж "бесполезным" и однозначным.

За последний месяц приобрел в свое пользование несколько устройств и с удовольствием познаю классику прошлых лет, о которой даже не слышал. Уже почти месяц не запускаю свою PlayStation 5 Slim и редко балуюсь за большим ПК.

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Вопрос сравнения PS3 и ПК рассматривал пару недель назад в этой теме:

Бюджетный гейминг Sony PlayStation 3 против ПК за $100

Сегодня условия немного поменялись, но они из той же категории: "Хорошие игры за недорого". Xbox 360 непрошитый в хорошем состоянии регулярно встречается за $60–70, и если у вас есть возможность набрать игр через функцию "перенос лицензии", то можно сэкономить.

Прошитые в полном комплекте с двумя геймпадами и Kinect стартуют с $80 и доходят до $300. Обязательно рассматривайте прошивку Freeboot, желательно с Авророй, и никакого LT. Xbox One Fat "видак" в хорошем состоянии с двумя геймпадами стартуют со $100 — и это очень интересный момент.

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Два тестовых образца Xbox one и Xbox 360

Бюджетный гейминг в 2025 году

В последние пару лет прослеживается очень странная и явно нездоровая тенденция — игры превращаются в роскошь. В 2015 году вышла The Witcher 3: Wild Hunt с передовой графикой и невообразимыми системными требованиями. Геймерам рекомендовалось произвести апгрейд и пересесть на i3-6100 + GTX 960 + 8 GB, где игровая система стоила не более $450. Новые системы тянули все новинки на настройках, близких к максимальным. Сегодня самая бюджетная видеокарта не первой свежести стартует с $300 — и это без влияния криптолихорадки и пандемии.

С играми та же ситуация: "разработка дорожает" или обвешивается дополнительными поборами в виде дополнений и внутриигровых магазинов. А еще есть премиальные издания с различными бонусами и прочим, после которых язык не поворачивается назвать подобное развлечение бюджетным.

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Между тем, в 2018/19 году на "черную пятницу" базовую модель Xbox One S можно было взять новой за $150 и шпилить во все новинки.

На вторичке "Хуаны" отдавались за $50–70 и никому были не нужны. Прошло семь лет, актуальность устройства ушла в небытие, а ценник постепенно подрос. Многих своих знакомых в тот период подсадил на консольный гейминг, ибо собирать ПК было дороже. Сегодня о подобном можно только мечтать. Комплектующие дорожают, и игровые приставки вслед за ними. Играть за недорого становится все сложнее, и некоторые варианты старых консолей могут исправить ситуацию.

Xbox 360 в 2025 году

Хоть устройство и древнее, но его производительность сопоставима с встройками Intel UHD 630 в Core i5-9400 и до сих пор превосходит любую в атомных Celeron и Pentium последнего поколения — офисных затычках, что массово распространены в современных "компьютерах для учебы". Слабый, но не беспомощный. Его достаточно для запуска легендарных The Elder Scrolls V: Skyrim и Grand Theft Auto V. С прицелом на 720p воспроизводит огромный список игр, что до сих пор пользуются спросом. Я люблю упоминать спортивные симуляторы, хотя сам последнюю неделю играл в классические версии Call of Duty. Младший ребенок залип в играх серии LEGO. При желании любой геймер сможет найти что-то для себя.

Главная фишка консоли — это прошивка и возможность играть без дополнительных затрат. Пиратство — это плохо, но Microsoft официально прекратила поддержку и закрыла магазин. Нет иного варианта использовать рабочее устройство.

Xbox One S в 2025 году

Тут можно было бы сказать, что консоль до сих пор не взломали и она плохо подходит для бюджетного гейминга. И вы отчасти будете правы. Есть некоторые "но", которые редко афишируют в информационном поле. Подавляющее число пользователей играет во Free-to-play сессионки. За последние десять лет игровой мир изменился, а условно-бесплатные игры стали главными поставщиками игрового контента. Это статистика Steam, где в топ-5 самых популярных игр четыре являются бесплатными сессионками. На игровых приставках аналогичная ситуация, только известных тайтлов намного больше.

Дотку и контру с легкостью заменяют ROBLOX, Fortnite, Genshin Impact или World of Tanks. Можно соло или с друзьями. Без читеров. Без лишних телодвижений. 

Школьные каникулы у детей

С 21 марта многие малыши освободились от уроков, и у них внезапно появилось много свободного времени. В обычные дни их голова занята учебой, но каникулы меняют привычный уклад жизни. Куча нерастраченной энергии так и прет из всех щелей, и "скучающих" необходимо чем-то занять. Игровые консоли на две головы лучше, чем тик-токи и прочие видеосервисы. Именно в этот момент отлично проявляют себя складские запасы игровых устройств различной направленности.

Xbox 360 против Xbox One

Оба устройства позволяют комфортно и без дополнительных трат играть в большой список различных тайтлов. Если вы любите одиночество, осмысленный подход и сюжет, то ваша дорожка лежит в мир Xbox 360. Если нужен адреналин и тянет на состязания в различных дисциплинах, то стоит обратить внимание на Xbox One. Время идет, пик популярности остался в далеком прошлом, но с пониманием вопроса в 2025 году вы с легкостью сможете найти применение для обоих устройств. Магия забытых консолей — расслабляться после тяжелого трудового дня — все еще актуальна. Вопрос лишь в ваших потребностях.

Послесловие

Моя бабушка любила повторять: "Те, кто хочет, — ищет возможности. Те, кто не хочет, — ищет оправдание". Так же и с консолями прошлых эпох — всегда можно найти варианты для применения. Четкое позиционирование, понимание сильных и слабых сторон позволит точно определить, что подходит лично вам и какой осознанный выбор стоит сделать.

Отдельно стоит упомянуть про "бюджетность". Если это ваше единственное игровое устройство, то его смело можно называть таковым, но если оно одно из многих, то бюджетность потихонечку перерастает в нечто другое.

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