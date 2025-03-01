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Температурный стресс-тест PlayStation 3 FAT — 18 лет без обслуживания на заводской термопасте

Легенды гласят, что высохшая термопаста приводит к поломкам. Но что, если реальный виновник — не каменная паста, а слой пыли, мешающий нормальному охлаждению?
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Игровые системы требуют обслуживания. Интернет полон различных советов и лайфхаков. Наиболее часто встречающийся — смени термопасту, и всё наладится. За свою короткую жизнь я видел многое, но вопрос с термопастой — это худшее из возможных вариантов обслуживания. Люди без понимания вопроса больше вредят системам, чем помогают им. Сегодня на явном примере продемонстрирую, что высохшая термопаста не является причиной перегрева большинства геймерских устройств. Пыль и плохая вентиляция — главная первопричина всех проблем.

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Предисловие

В начале нулевых ходил забавный анекдот про системного администратора. Маленький сын приходит к папе и спрашивает: "Почему каждое утро солнце восходит на востоке, а садится на западе?" На что тот отвечает: "Работает? Только ничего не меняй!"

У некоторых пользователей шаловливые ручки, и они всеми силами пытаются улучшить то, в чём не разбираются. Обслуживание компьютерной техники и замена термопасты — самое частое и безумное явление последнего времени. Блогеры и мастера всех мастей с экранов мониторов рассказывают, что за техникой нужен уход, и чем чаще, тем лучше.

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Поводом для материала послужили ролики об игровых консолях прошлого и жестокое обращение с техникой, которое их сопровождало.

Руки чешутся, мозгов нема

Думаю, многие видели в сети, как люди модернизируют и улучшают консоли, дорабатывая систему охлаждения.

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Установка огромного кулера вместо штатной системы. Больше площадь рассеивания, выше эффективность, лучше температуры. Человек со знанием дела подошёл к вопросу и показал температурные изменения в своей конструкции. Это выглядит прикольно до тех пор, пока не осознаёшь, что кулер охлаждает не только процессор и видеокарту, а все греющиеся элементы. Воздух проходит через всю консоль и выносит горячий воздух ото всех компонентов, а не только двух главных чипов.

Изменение воздушных потоков негативно влияет на ВСЕ компоненты системы. И это лишь частный пример, коих великое множество.

Видеокарты нужно обслуживать минимум раз в полгода

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Открывая очередной ролик крупных блогеров по ремонту техники, удивляешься подобным заявлениям. Я, конечно, понимаю, что чем больше народу самостоятельно займётся обслуживанием, тем больше денег получит мастерская.

Представьте, что хирург заявляет: "Ангиопластику на яремных венах нужно проводить раз в полгода, а то тромбы мешают кровотоку и могут оторваться". Без диагностики, без изменения образа жизни, без лекарственных препаратов. Вскрываем, прочищаем. Через полгода повторить.

Аналогичная ситуация и со сложной бытовой техникой. Вскрытие и замена термоинтерфейсов — это последний шаг, когда вы перепробовали все варианты, и альтернатив больше не осталось.

Sony PlayStation 3 FAT

Устройство выпускалось с лета 2006 по осень 2008 года. Самым молодым экземплярам — 17 лет. Это игровые гаджеты, что большую часть времени использовались в максимальной нагрузке. Первые экземпляры изготавливались по 90-нм технологическому процессу и выделяли 90+80 Вт тепла в небольшом корпусе. Это было дичайшее испытание во времена, когда устройства не умели сбрасывать частоты для снижения нагрузки и оптимизации температур.

Консольные войны: PS3 против Xbox 360

Многие слышали про "три красных огня смерти" на первых ревизиях Xbox 360 и "жёлтый глаз" у PlayStation 3 FAT. А знаете, в чём разница между этими двумя явлениями? У первых процент летального исхода составлял до 50% в первый год жизни, у вторых — около 5% в первые два года. Нормой считается 3% на гарантийный срок службы.

Думаю, многие слышали, какие "фатки" горячие и ненадёжные, а вот про Microsoft в памяти большинства отложилось: "Xbox не бросил своих фанатов и выделил дополнительно $2 млрд на гарантийные обязательства". Кого ни спроси — PS3 FAT горячие и ненадёжные устройства, а вот у Xbox всё отлично. Это один из тех самых элементов консольных войн.

PS3 FAT последних ревизий — отличные и надёжные гаджеты. Единственный нюанс — их ресурс практически исчерпан, они выходят из строя из-за старости, а не низкой надёжности. Конденсаторы окислились, подшипники износились, дорожки вздулись, температурные расширения расшатали элементы.

Проблема с высохшей и окаменевшей термопастой

У меня на руках PS3 FAT четвёртой ревизии CECHLxx с датой выхода — август 2008 года. Ядро и графика перешли с 90 на 65 нм технологический процесс. Это самая холодная версия среди "толстушек". Вместо тепловыделения 90+80 Вт у неё формула состоит из 65+60 Вт, что заметно ниже первых версий.

Устройство защищено заводской пломбой и никогда не разбиралось. Во время тестов был небольшой разгон, что немного повышало температуры.


Заводская термопаста на 117% засохла и превратилась в камень. Условия тестирования — обычные игры с тяжёлой графикой, оставленные включёнными на 20 минут. Выбирал места с интенсивной нагрузкой. Для мониторинга использовалось расширение Akari.sprx и встроенные механизмы кастомной прошивки. Тесты проводились для себя, а фотографии делались телефоном с экрана. Качество низкое, но температуры видны.

Игра Mass Effect 2. Настройки охлаждения по умолчанию. Система разогнана. Скорость вентилятора менее 30%, и его практически не слышно. Первая сцена в горящем космолёте. Максимальные температуры (по Цельсию): 75 — ядро, 75 — видео.

Следующий тест. Та же самая ситуация. Ручное управление системой охлаждения. Выставлен режим "Удерживать температуру" до 75 градусов. Вентиляторы работают на повышенных оборотах и с 27% поднимаются до 33%. На длинной дистанции эта частота оборотов никогда не увеличивается. Температуры упали практически на 8 градусов — с 75 до 68.

Следующей игрой для тестирования стала Diablo III. Тестировал графические моды, но температуры там так же отображались.  Все еще разогнанная видеокарта и ручная скорость вентилятора с пределом в 75 градусов. После 10 минут стояния в центре первого города показатели составили 60 градусов.

Ещё одной игрой на тесте оказалась Call of Duty: Advanced Warfare. Снова тестировал графический мод и его влияние на стабильность частоты кадров. И снова — температурный режим. Нашёл самое тяжёлое место с максимальной нагрузкой, где наблюдаются провалы частоты кадров. Прогрев до 71 градуса.

В обычном режиме, с заводским охлаждением, максимальная зафиксированная температура составила 79 градусов. Никакого рева турбин, перехода в защитный режим и подобного не было. Я побоялся прошивать устройство несколько раз, чтобы тесты проводились в базовом варианте, так что смело можете отнять 3–4 градуса от указанного выше. При критической температуре в 85 градусов запас по нагреву выше крыши.

Думаю, это наглядный тест того, что высохшая термопаста оказывает минимальное влияние на температурный режим. Шаловливые ручки и пыль имеют заметно большее влияние.

Пыль и эксперты из интернета

Открывая очередной ролик от мастеров, в 99% случаев услышишь фразу: "термоинтерфейс закаменел, и пора обслуживать устройство". Это худшая из всех возможных фраз. Именно она убивает больше видеокарт, чем все остальные причины вместе взятые. Замена термопасты и обслуживание с разбором — это крайняя мера. Кисточка и сжатый воздух дадут больший результат, чем разборка и сборка.

В 2025 году абсолютно все современные технически сложные устройства имеют десятки датчиков и не дадут выйти из строя по причине перегрева. Продувка пыли и расчистка путей поступления свежих источников холодного воздуха оказывают заметно большее влияние на здоровье игровых систем.

Потёкшие прокладки у видеокарт

У меня нет достаточного объёма информации по данной тематике. Я знаю о существовании этой проблемы, но не видел температурных тестов. GDDR6 и более новые чипы сильно греются, но в открытых источниках нет тестов и сравнений "до" и "после". Силикон является изолятором и не проводит тепло, его уменьшение в прокладках увеличивает теплопроводность самих прокладок. С другой стороны, уменьшается объём, а с ним и плотность прилегания. Насколько сильно эти два фактора влияют на конечный результат, известно только изготовителям.

Послесловие

Если не разбираетесь в вопросе и не понимаете элементарной физики, то не лезьте во внутренности электроники. Ваша основная борьба должна быть с пылью и продуваемостью, а не с испарившимся силиконом. Высохшая термопаста минимально влияет на изменение теплопроводности. Исключение — это высохшая термопаста с нарушенной целостностью: уронили комп, и кулер сместился. 

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playstation 3 fat замена термопасты playstation обслуживание ps3 обслуживание консолей перегрев игровых консолей тест ps3
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