Легкая и быстрая система для нетребовательных пользователей. Чуть шире Android и легче Windows. Идеальный вариант для быстро меняющегося мира. Простота настройки и минимальная захламленность. Попробовал, оценил, кратко рассказал. Что еще требуется для расширения вашего кругозора?

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Предисловие

Мы живем во времена, когда прогресс, масштабы и манипуляции IT-компаний достигли таких высот, что волосы на голове начинают шевелиться. Сегодня обычный пользователь использует не более 1% всех предоставляемых возможностей, но платит за все 100% и даже больше. IT-компании в погоне за прибылью нагружают обывателей таким объёмом "мусора", что ни в сказке сказать, ни пером описать.

За последние двадцать лет в отрасли царит настоящий дикий запад без какого-либо государственного регулирования. В погоне за длинным рублем творится полная дичь. Чего только стоят смартфоны Samsung, на которых в определенный момент времени по умолчанию устанавливались сразу пять браузеров: Яндекс.Браузер, Google Chrome, Samsung Internet, Интернет и Android WebView. А ведь помимо этого, предустанавливается множество других приложений, зачастую дублирующих друг друга.

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Или другой пример — официальная Windows 10, в которой по умолчанию установлено 55 программ сомнительной ценности.

Но это лишь вершина айсберга. Существуют и другие хитрые механизмы. Например, при установке какой-нибудь утилиты пользователю предлагается загрузить еще пять "очень нужных" приложений, причем галочки на согласие уже проставлены по умолчанию.





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Некоторые поступают еще хитрее — прячут эти галочки рядом с лицензионным соглашением, где пользователи сами добровольно отмечают всё подряд, даже не читая. И таких случаев масса. Многие программы прописываются в автозапуск, потребляют системные ресурсы, собирают телеметрию, записывают экран и выполняют прочие фоновые операции. Подавляющее большинство пользователей даже не догадывается об этом.

Через полгода использования система захламляется до предела. Конечно, если у вас топовая машина и потеря 2–3 ГБ оперативной памяти не критична, а лишние 30–50 ГБ на SSD — сущий пустяк, то можно не переживать. Но обычные пользователи меняют компьютеры раз в 7–10 лет, и у них нет такого запаса ресурсов.

ChromeOS и Chromebook

Более 10 лет назад Google выпустила свою настольную операционную систему для маломощных устройств. Слово "маломощные" — это, конечно, сарказм от гиганта индустрии. В 2012 году Windows 8.1 была более легкой, быстрой и функциональной системой.

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В 2021 году выходит Chrome OS Flex, которая позиционируется как система для слабых ПК… Правда, она заявила, что мой Lenovo ThinkPad Edge E125 с Windows 10, AMD E450, 8 ГБ оперативной памяти и SSD слишком слаб для нее. В итоге система снова пролетела мимо меня.

В наших краях популярность Chromebook околонулевая. Люди привыкли к Windows и не хотят принимать ничего со стороны. Забавная ситуация: 90% пользователей почти всё время проводят в браузере Google Chrome. Что на телефоне, что на ПК — интернет-серфинг и потребление контента идут через одну единственную программу. Но вот использовать устройство, где нет ничего лишнего, они почему-то не хотят.

Личный опыт использования ChromeOS

У меня на кухне стоит ноутбук с единственной целью — поаутировать утром за завтраком. Иногда жена включает ролики по готовке или фоном во время готовки. По сути, устройство превратилось в кухонный телевизор. И это при том, что внутри установлен A10 и 16 ГБ DDR4 памяти… Он игры тянет!





В общем, кроме браузера на нём ничего не запускают. Пару лет назад ребёнок гонял в Genshin Impact, но теперь и этого нет. В итоге я заменил этот агрегат на Chromebook — как эксперимент над домашними. Я не злой, просто люблю разнообразие.

Обычный ноутбук "без названия", ведь нас интересует система, а не железо. Упомяну лишь одну особенность — сенсорный экран, который сильно меняет впечатления от использования в лучшую сторону. Правда, детям на кухне такое ставить не стоит — он моментально заляпывается.

Адаптация к новой системе как пользователя прошла за пару минут. Никаких сложностей с поиском ярлычка браузера не наблюдалось :-))) YouTube и Chrome на самом видном месте. За неделю использования в таком режиме не было ни одного упрёка или ворчания — всё прошло гладко, без "возможно" или "но". Если бы я не сказал, что это другая операционная система, они бы и не догадались.

Так как я постоянно использую разные гаджеты, мой интерес, естественно, шире. Я проверял возможности, которые нужны более требовательному пользователю. Устройство было переведено в режим разработчика для максимального функционала — процесс в пару кликов, подробно описанный на официальном сайте.





ChromeOS - это Android и Windows в одном флаконе

Может показаться, что это обрезанная система с минимальным функционалом, но это не совсем так. С 2020 года ведётся работа над запуском Windows-приложений через виртуализацию с минимальными усилиями. Этот момент я не проверял, так как не считаю функцию нужной для такого устройства. А вот установку Android-приложений протестировал.

Первым делом установил Mozilla Firefox. Привык к лисичке и без неё чувствую себя как без рук.

Тут же проверил возможность установки расширений. Google Chrome переходит на Manifest V3, и с некоторыми нужными и правильными расширениями возникают проблемы. А у лисички всё "чики-пуки" — работает в штатном режиме. То есть, наработки и опыт, накопленные за десятилетия, не пропадают.





Установка игр на ChromeOS

Браузер, мессенджеры и прочее работают отлично, но что насчет игр? Подвох этого вопроса как раз в том, что популярные программы часто оптимизируют под систему, а вот с играми, особенно старыми, возникают вопросы.

Не сделал фотографию, но в моем аккаунте много платных игр, и они не отображаются как "совместимые и готовые к установке".

Пришлось открывать общую библиотеку, выбирать нужную игру, переходить в профиль игры и только оттуда её устанавливать. Напрямую из каталога идёт проверка на совместимость, и манипуляции провести невозможно.

Судя по всему, корпорация не отвечает за работоспособность, и все проблемы лично ваши, и решать их только вам. Но тут есть другой момент, о котором немножко позже.

Игровая панель ChromeOS

Игровая панель — это адаптация телефонных игр под большой экран ноутбука. Главная фишка, о существовании которой я не подозревал и в обзорах не встречал. Телефон имеет гироскоп, и приложения реагируют на команды. К тому же, не существует телефонов с разрешением, как у ноутбуков (в моем случае 1920x1080), и игра не будет идеально совпадать с экраном. Панель решает эти вопросы. Просто и гениально.



Вам предлагается запустить игру в горизонтальном, вертикальном и свободном разрешении. В моем случае вбирался вариант "изменяемый", и окно раскрывалось на полный экран.





Дополнительно появилась другая настройка. Многие приложения адаптированы под управление с сенсорного экрана, но вам даётся возможность переназначить всё на клаво-мышку для удобства использования. Разрыв мозга. Напомню, что Microsoft и Xbox теперь везде, 5 лет продвигают свой xCloud, но до сих пор не адаптировали свои игры под управление с сенсорного экрана.

Мелочи, которые меняют представление о вещи и делают жизнь комфортнее. Возможно, из-за того, что между первым знакомством и сейчас прошло больше 8 лет, и весь прогресс произошёл по щелчку пальца в один миг, меня и охватил тот самый WoW-эффект.

Мышка и клавиатура работают как на обычной системе без каких бы то ни было вопросов и изучения гайдов.

Установка Windows и Linux на Chromebook

В режиме разработчика вы автоматически, без танцев с бубном, можете установить любой дистрибутив Linux на базе Debian. Так как не разбираюсь в данном вопросе, упомяну лишь, что система будет полнофункциональной и работать нативно.

Установка Windows на Chromebook возможна, но нецелесообразна. Чаще всего такие устройства идут на слабом железе с маленьким веником. Система от Microsoft скушает все ресурсы и попросит добавки. Ставить систему, чтобы использовать только браузер? Смешно и неудобно. Процесс идет через разбор устройства, замыкание контактов и перепрошивку BIOS. Данному вопросу посвящён ресурс MrChromebox .

Установка Steam на Chromebook

Ещё одна странная концепция. Устройство слишком слабое для больших ААА-игр, а инди-проекты очень часто выходят на нескольких платформах. Многие маленькие тайтлы имеют своё представительство в Google Play. Если очень нужно, Debian и аналоги устанавливаются в пару кликов, а там есть официальная поддержка клиента и пары игр. Но снова считаю такой план нерациональным. Слишком много мороки. Лишние телодвижения — только ради эксперимента.

Установка APK файлов на Chromebook

Официально пиратство не поощряется, но в интернете полно инструкций, как устанавливать приложения на устройства не из официальных источников. Минимальные отличия от Android-устройств, только мороки меньше с различными разрешениями. Всё давно придумано за вас, и остаётся лишь наслаждаться.

Послесловие

ChromeOS — это идеальное устройство для обывателя. В нём есть минимум для комфортного использования без лишних вливаний и хотелок сторонних издателей. Тяжёлые профессиональные программы обошли систему стороной, но мне было бы грустно наблюдать, как вы монтируете видео на атомном Celeron с веником на 64 гигабайта. Боль и страдания там, где они не предусмотрены. Система быстрая и отзывчивая, с ограниченной гибкостью и возможностями. Нет ничего лишнего, а Google единолично контролирует сторонних разработчиков и их гнилые помыслы о нечестном заработке.