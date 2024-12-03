Как часто вы занимаетесь разгоном и оптимизацией своего компьютерного оборудования? Для вас это рутина, необходимость или страстное увлечение? А сколько времени и денег вы тратите на свое хобби? Много простых вопросов, на которые сложно ответить.

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Предисловие

У меня есть небольшое хобби — разгонять видеокарты. Немножко. Пару мегагерц тут, пару мегагерц там. Немного снизить питание. Вентиляторы замедлить. Мелкая рутина. А еще, делать одно и то же с одинаковыми вещами неинтересно. Увеличивать производительность и экспериментировать лучше с разными устройствами. Ну и с ценовым диапазоном...

Понимаю, что у большинства читателей данного ресурса стоит минимум RTX 4080 и они активно раздумывают о переходе на RTX 5090. Мы люди скромные и балуемся с чем можем.

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Регулярно беру офисные ПК после закрытия конторы и попадаются интересные варианты. В октябре откопал сразу три необычные видеокарты:

GT 720 — франкенштейн, который присутствовал на рынке менее года. Его братья GT 710 и GT 730 до сих пор лежат в магазинах. Редкий зверь, которого мало кто видел. Отдал буквально через пару дней и не успел протестировать;

GTX 745 — существует исключительно в OEM-формате и в рознице не продавалась;

R7 240 — игровая видеокарта начального уровня. Затычки Radeon попадаются крайне редко. Но в данном случае мой интерес привлекла другая особенность — она искусно модифицированная.

Все фотографии в данном материале имеют разрешение 1080p и кликабельны. Если хотите что-то разглядеть на скриншотах, то нажмите — картинка увеличится без потери качества.

Radeon R7 240

Видеокарта особой судьбы. Ее релиз состоялся летом 2013 года, когда новое поколение консолей, а с ними и новые технические требования к играм еще не наступили. То есть, на момент выпуска она была актуальной и тянула все современные игры.

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Одновременно с видеокартой стартовали продажи APU Trinity, где встроенная видеокарта в топовом процессоре была соизмерима с производительностью данной модели. Обе видеокарты имели производительность около 0,550 терафлоп. Теоретическая производительность Xbox 360 и PS3 — около 0,300 терафлоп. При рекомендуемой цене в $70 смотрелась интересно. Но потом что-то пошло не так и карточка затерялась в истории...

Модифицированная Radeon R7 240

Офисные системники чаще всего идут в форм-факторе SFF — Small Form Factor. Подходят только видеокарты с половиной высоты. Это тянет за собой второй минус — радиатор у вентиляторов также уменьшается вдвое. При 30 ваттах тепловыделения это небольшая потеря... Точнее, это вы так думаете. Малое тепловыделение — это повод сэкономить пару грошей на системе охлаждения. Миниатюрный брусочек алюминия и малюсенький вентилятор.

При больших нагрузках заводские системы охлаждения не всегда справляются либо работают за рамками добра и зла. Сверху добавьте корпус с минимальной вентиляцией, и рецепт "кофеварки" готов.

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В одном из системников попалось устройство с двумя вентиляторами. Никогда не видел младшие "затычки" с подобным охлаждением.

Поначалу я не придал никакого значения данному факту, так как было много других дел, пока не решил рассмотреть устройство поближе. Два толстых вентилятора с общим кабелем питания в единственный разъем. Явно "заводское" исполнение, пока не пригляделся и не увидел пластиковые вставки.





Для крепления вентиляторов используются обточенные пластиковые элементы, в которые вкручены саморезы. Питание аккуратно уложено под термоусадку и подключено к плате. Если не присматриваться, то можно пропустить "особенность" агрегата.





Сам радиатор аналогичным образом крепится к материнской плате. Самодельный алюминий покрашен и прикручен нестандартным способом. Никаких пружинок и демпферов разглядеть не удалось. "Прикольно" подумал я и кинул штуковину на шкаф.





Разгон и прошивка видеокарты Radeon R7 240

Так как офисники беру без возможности выбора: либо все, либо ничего, то попадаются варианты, куда отправляю все добро после апгрейда и отдаю за бесценок. В подобный вариант вставил видеокарту и решил опробовать разгон. Стресс-тест в закрытом корпусе показал приемлемые показатели температуры и шума. Кулеры справляются с возложенной задачей и не бьют по ушам.

Официальный AMD Radeon Adrenalin позволяет накинуть только 50 мегагерц по ядру и 300 по памяти. Негусто...

Сколько себя помню, карты от красных были более щедрыми в данном вопросе.

Проверка ASIC подсказывает, что у карты хороший потенциал и Adrenalin жадничает. Возможно - старая программа и вопрос с разгоном не был предусмотрен.

И в этот момент я выпал в осадок. Всего +50 Mhz и уже идут артефакты. Красивая видеокарта с тухлыми возможностями.

На всякий случай решил проверить, что за видеокарта и на что она способна. Маркировки нет, а значения в BIOS отправили к вендору с дракончиком на логотипе. Под мои параметры: "низкопрофильная," "2 ГБ DDR3," "128 bit" — отобрались два варианта. У одной формула по ядру 780 и по памяти 900, у другой — 800 по ядру и 800 по памяти.

Решил свериться с TechPowerUp. Возможно, я неправильно ищу, и это карта для китайского рынка или что-то еще. Сортирую базу карт, и самая быстрая из них представлена на скриншоте: ядро 900 и память 800.





Выпадение в осадок от осознания происходящего

Давно шуршу по вторичному рынку и повидал всякое: от "синей изоленты" до "клея, залитого во все щели". Народные умельцы изгаляются от всей души. Сверху добавьте неправильную эксплуатацию, коррозию от повышенной влажности, пыль, превратившуюся в камень, физические повреждения...

Кстати, именно из-за "очумелых ручек" перестал брать устройства с рук и перешел на офисники — там люди работают, а не копаются и чудят. Это первый случай на моей памяти, когда устройство оказалось лучше, чем заводское. Неизвестный умелец не только качественно улучшил устройство, но и подобрал оптимальные характеристики. Производительность устройства в номинальном выражении увеличилась на 32%, что можно назвать великолепным показателем.

Это все еще затычка с нулевой производительностью, но есть большой пласт игр (Skyrim, Fallout 4 Battlefield4, Assassin’s Creed Unity - переходные игры между поколениями), что работают в нестабильные 30 кадров 900р на оригинальной видеокарте. Подобная прибавка существенно улучшает игровой экспириенс. Ну и стандартные Дота, Танки, КСочка2, Roblox отлично реагируют на подобные манипуляции.

Послесловие

Радость в мелочах - именно так можно описать мое хобби. Старые и никому не нужные гаджеты при правильном подходе еще могут принести пользу, если не в играх, так в экспериментах. Судя по всему, я не один такой и в Беларуси есть умелец, что умеет не только тыкать мышкой в монитор, но и работать с инструментом. Крайне редкое явление.