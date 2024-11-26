Заработать можно на чем угодно в любое время и месте, нужно только желание. Целеустремленность и терпение. Ничто не падает в один миг и не превращается в сказочную историю. Только в народных сказках Емеля может лежать на печи 33 года и потом по "щучьему велению..."

Предисловие

В период с 2014 по 2018 год я был ведущим специалистом по заработку в ларечке Гейба Ньюэлла. В моей голове было 90% всей возможной информации по данному вопросу. В 2017 году началась первая крупная волна майнинга с освещением в прессе и созданием множества профильных ресурсов. Стоимость видеокарт полетела вверх, а в сети только и было разговоров про фермы и копателей.

Парадокс состоит в том, что в параллельной вселенной шел другой бум со своими фермами и копателями. Пока одни скупали видеокарточки и арендовали складские помещения, другие нажимали пару кнопочек и получали деньги на счёт.

Все нижесказанное не является руководством к действию, а показывает будничную правду, о которой не пишут в средствах массовой информации.

Деньги любят тишину

В общественное пространство редко утекает информация о жирных вариантах заработка с минимальными вложениями. Чем интереснее вариант, тем больше народу прибежит, и схема придёт в негодность. Хорошо, когда о "нюансе" знаешь только ты, и уязвимость не замечает платформодержатель. Стандартная формула: "Если кто-то зарабатывает, значит, кто-то теряет" работает везде. Серая схема или всё по-чёрному — разницы нет.

Это новостной заголовок, когда детище Тима Суини еще не обрело культового статуса. Школьники отлично монетизировали игру без глубоких знаний. Это лишь один громкий заголовок, когда подобного сотни и тысячи вариантов.

Мой заработок в Steam

Когда появились первые "халявные" копеечки и варианты вывода денег на свой личный кошелёк, с головой окунулся в данный вопрос. Чем больше денег приходило, тем больше тратилось времени. Это снежный ком, что пожирает ваше время в безграничных объёмах. Это история моего Steam в тот момент, когда крипта била все рекорды, а я запускал обычную программку и лутал деньги себе на кошелёк. Тут немного лукавлю, ибо это пик, а не заработок на длинной дистанции.





Длинные цепочки различных мелких махинаций и 24/7 перед монитором. Конечно, для наглядности и понимания необходимо предоставить еще один скриншот, а именно — сколько денег было потрачено на магазин Steam. Это все деньги из личного кармана за 12 лет, что я отдал дядюшке Габену. И они были лишними, так как разблокировали торговую площадку и не более.

Схемы в Steam работали и их было много. Только садись и занимайся делом.

Выгорание

Часто можно слышать про видеоблогеров, как через 2–3 года активной деятельности они уходят в забвение, но подобное происходит и с другими. В 2018 году Steam начал активно бороться с произволом и закручивать гайки везде и всюду. Valve боролась с прямыми убытками монополиста. Вводили драконовские меры и множество ограничений.

Забавно, но дядюшка Габен сильно ударил по трейдерам и мелким спекулянтам, но казино и крутилки сие практически не коснулось. Я тоже устал от суеты и решил сменить свою деятельность. Обналичил имевшиеся ресурсы и оставил только "НЗ" для покупок нужных игр.

Пассивный заработок в Steam

Больше года у меня в Steam висела сумма и не знал, что с ней делать. Уже два года как не держал руку на пульсе и растерял былое величие. Старые схемы перестали работать, а с новыми нужно вникать и тратить много времени.

Я регулярно покупаю игры в ларечке, и они обязательно потратятся, а до того времени с "мёртвым грузом" необходимо что-то делать.

Тут вспомнил старый вариант с приобретением "наклеек" для самой популярной игры. Взять во время чемпионата по минимальной цене и продать через пару лет, когда цена вырастет. Более того, наклейки можно продавать по мере необходимости. Не имея ни малейшего представления, что стоит брать и в каких объёмах, потратил все деньги на данный товар. И сделал скриншот, чтобы иметь возможность отслеживать колебания с течением времени.

Первые косяки и непонимание рынка

Примерно через неделю стоимость карточек обваливается в 2,5 раза и мои 44 000 превращаются в 20 000 рублей.





Горе-"трейдер" и горький опыт. Забываю о существовании этих вложений до апреля 2023 года, когда объявили о выходе Counter-Strike 2. Цена на все предметы летит в стратосферу. У меня челюсть отвисла, и решил подождать развития ситуации. Вдруг ценник с x4 поднимется до x10, и я стану почти миллионером. У меня скупают один из лотов, и буквально на следующий день закупаю его обратно в ожидании роста. Спонтанные необдуманные решения приводят к нулевому заработку за 3 года. Денежка, как лежала мёртвым грузом долгие годы, так ею и осталась.

Легкий флёр и поощрительный приз

Из пяти купленных лотов три оказались пустышками с нулевой доходностью на длинной дистанции. Но не все так плохо, как может показаться. Один из вариантов вырос по цене в 4 раза: с 646 подскочил до 2320, и скупщики готовы забрать его в дельте значительно выше, чем я брал на старте. Обналичка и различные комиссии отъедают львиную долю, но плюс оказывается заметным.





Вместо послесловия

В интернете можно найти множество гайдов с красочными описаниями. Крупные суммы и ставки превращают рисковых людей без стабильного дохода в счастливчиков. Сам бы этим заниматься не стал и вам не рекомендую. Этот эксперимент был проведён от безысходности: не хотелось выводить деньги и терять на комиссиях. Поскольку магазином пользуюсь регулярно, а траты случаются внезапно, решил попробовать подобный шаг.

Теоретически на скинах и их редкости можно зарабатывать. Маржа может быть ощутимой и приносить прибыль, но есть множество "но". Требуется глубокое понимание рынка и его ценообразования, постоянный мониторинг изменений и анализ колебаний цен. Эта сфера содержит слишком много условий и оговорок, которые понятны далеко не всем.

Кроме того, времени на это уходит немало. Многие хотят получить результат сразу, без ожидания. Никто не готов замораживать средства на 3–5 или даже 7 лет в сервисе с неопределёнными перспективами.