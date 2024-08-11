Игровая индустрия меняется, и с этими переменами приходят новые угрозы. Xbox Game Pass, некогда обещающий рай для геймеров, теперь разрушает экосистему консолей, отдаляя пользователей от истинного игрового опыта.

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Предисловие

Главная причина всех существующих проблем консолей Xbox на сегодняшний день является подписка Xbox Game Pass. Сервис разрушающий консоли Xbox и уничтожающий игровое комьюнити. Сегодня на простых примерах покажу, как инициатива Фила Спенсера опустила Xbox на самое дно Марианской впадины и продолжает пробивать имеющееся дно снова и снова.

Xbox в России больше чем Xbox

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С февраля 2022 года из России ушли многие игровые компании. Так же они закрыли доступ к цифровому контенту. Для многих данная информация не несет никакой смысловой нагрузки. Тут стоит сделать некоторые уточнения, дабы можно было проникнуть в суть происходящего.

Российский рынок видеоигр в 2019-2020 годах оценивался примерно в 2 млрд баксов. Внушительная сумма, хоть и не самая большая в мире. Эти денежки делятся между 5 основными платформами: мобилки, три консоли и персональные компьютеры. В средствах массовой информации часто упоминается, что рынок мобилок занимает 50% всего финансового оборота. В этом утверждении есть нюансы. В Китае рынок переносных устройств приносит около 80% и такая большая доля влияет на общее положение дел. Если исключить Поднебесную и юго-восточную азию, то мобилки остановятся на 15-20%.

Путем нехитрых манипуляций, потенциальный рынок крупных игр в России можно оценить в 1,5 млрд баксов. На долю ушедших компаний - более 1,0 млрд баксов.

Свято-место пусто не бывает. Взамен официальных ретейлеров пришли спекулянты и темные личности. Огромный лакомый кусочек с гигантскими оборотами. Думаю, все обитатели 1/6 части суши заметили, что большинство игровых блогеров сидят на содержании различных цифровых магазинов. Казино и прочие маргиналы отошли на второй план.

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Магазин Microsoft - единственный магазин, что позволяет делать "подарки" и "добывать" лицензионные ключи для всех игр без посредников и наценок за "услуги". Подобный нюанс позволяет спекулянтам и приближенным к ним зарабатывать денежку в безграничных объемах. У меня нет четких данных по данной части рынка, но на ключи и связанные с ними услуги Xbox приходится до половины всего теневого оборота в России. По приблизительным оценкам - это оборот в 500 млн. баксов.

Люди, что зарабатывают денежку на цифровых ключах, будут продвигать свою дойную корову в массы и всеми возможными способами нахваливать сервис. На данную стезю не жалко тратить время и деньги. Любые разговоры о популярности Xbox и подписок в России - это 90% ложь и желание заработать.

Что такое игровые консоли

В странах бывшего СССР очень странное отношение к игровым устройствам от Sony и Microsoft. Почему-то на пользователей игровых приставок смотрят как на элитарное сообщество, раскидывающееся деньгами направо и налево. Конечно, когда ты сидишь на "мамкином ноутбуке", может показаться, что пользователи консолей сорят деньгами. Но правда жизни такова, что PlayStation и Xbox - это бюджетные устройства для малообеспеченных граждан. Они обеспечивают минимальный порог вхождения в мир больших денег. Как и элитные пользователи Steam с RTX 4090 они предпочитают играть в бесплатные игры.

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Среднегодовой чек пользователей консоли составляет 120-140 тугриков. Неоднократно рассказывал, как была рассчитана данная сумма. Это производная из отчетов поделенная на число активных пользователей. Кто-то тратит меньше, кто-то больше. Но средняя по палате укладывается в данный диапазон. И тут стоит учитывать, что в указанной сумме сидит примерно 40% от донатов, а не трата на дорогие блокбастеры.

Xbox Game Pass

Моя библиотека видео игр слишком большая, чтобы мог достойно оценить наполнение подписки. В данном контексте: "Сытый голодному не товарищ". Перечисление тайтлов и их наличие в день релиза - это индивидуальное решение каждого геймера. Я не беру игры на старте за полную цену и не провожу бета-тест с ожиданием патчей и дополнений. Мой хороший знакомый любит находиться в центре "хайпа" и обсуждать в режиме реального времени все новинки. Все люди разные и обсуждать вопрос бессмысленно.

Ценность подписки измеряется в ее влиянии на рынок и его участников. Именно эти критерии важны в описании и оценке.

Сколько стоит подписка Xbox Game Pass Ultimate

Я покупаю наборы игр в Humble Bundle за $7. Эти наборы примерно через месяц выставляю на продажу в крупном польском сервисе цифровой дистрибуции. Каждый набор уходит примерно за $30. Эти деньги не вывожу на кошелек, а беру ключи для различных подписок или пополнения кошельков. Один ключ активирую себе, второй продаю за $14. Легким движением руки цифровые ключи для консолей мне обходятся в НОЛЬ рублей НОЛЬ копеек.

Вариантов махинаций и серых схем существует великое множество. Когда мне кто-то рассказывает, как он где-то по серой схеме что-то дешево достал, хочется лишь посмеяться над словом "дешево". Для всех остальных старшая подписка Ultimate стоит 20 тугриков. Аналогичная для персональных компьютеров 12 тугриков.

ПК и Консоли

В середине лета Фил Спенсер объявил, что в сервис аренды игр войдет следующая часть Call of Duty. Нигде нет ни единого упоминания или комментария от руководства Xbox, почему повысилась стоимость старшего предложения с 15 до 20 тугриков. "Ну вы же все сами понимаете". 20*12 = 240 тугриков в год. Три полноценные ААА игры в день релиза и еще немножко. Вопрос к адептам Фила Спенсера: "На одной чаше весов Baldur’s Gate III, Hogwarts Legacy и GTA 6 на другой шедевры игропрома по подписке, что вы выберете"? Риторический вопрос. Но нас интересует немножко другой момент.

Пользователи ПК платят 144 тугрика в год. Пользователи Xbox платят 240 тугриков. А получают одинаковый контент. Обе категории пользователей являются адептами одной экосистемы. Фил Спенсер долгое время рассказывал, что у всех должен быть одинаковый доступ. Но получается у некоторых доступ более одинаковый чем у других. И это в рамках одной экосистемы. Когда существовала обычная подписка за 10 тугриков, все были равны, но теперь равенство исчезло.

Вот вам один из гвоздиков в крышку гроба консолей Xbox. Он напрямую связан с подпиской Xbox Game Pass.

Реклама Xbox Game Pass

А вы никогда не задумывались, что будет, если на одной площадке встретятся два товара. У одного товара рекламный бюджет в 100 млн тугриков в год, а у другого он будет в рамках погрешности? Причем, у первого товара эта реклама будет не один год, а последние семь лет? Что будет со вторым товаром и его продажами? Продвинутые пользователи, что "в теме", могут как-то узнать об играх от разработчиков второго эшелона, а вот основная масса покупателей не услышит и не узнает о качественном середнячке, сделанном за небольшие деньги.

Реклама огромного ТОПового сервиса Xbox уничтожает издателей второго эшелона. Xbox Game Pass напалмом выжигает недорогие проекты. У них нет ни единого шанса в конкуренции с таким мастодонтом.

Конкуренция с Xbox Game Pass

Буквально вчера прозвучала новость "Xbox никому не нужны".

И уже через сутки появились опровержения. Фанатские паблики смаковали данные новости и выпустили разборы ситуации с "доходчивыми" фактами и объяснениями. Те, кто в теме, заметил суету и телодвижения.

Но вопрос ведь не в том, что сказал разработчик небольшой игры. Подобных заявлений в последний год было много. После релиза Baldur’s Gate 3 народ не стесняется говорить все, что думает по данному вопросу. Вопрос в том, а почему данную тему вообще обсуждают и так обильно?

Вот выйди сегодня BlueTwelve Studio и заяви "PlayStation 5 никому не нужны". Кто-нибудь услышал бы данное заявление? Стали бы его обсуждать и тиражировать в масс-медиа на полном серьезе?

Но мы снова отвлеклись.

Когда у человека на руках есть ограниченная сумма денег и он думает, что ему взять здесь и сейчас: "Месяц подписки или недорогую игру", почти всегда он выберет первый вариант. У небольшого проекта нет ни единого шанса в подобной конкуренции.

Забавно. Когда вышла новость из уст поклонников коробокса прозвучала многозначительная мысль. Динозавры вымерли, так как не смогли приспособиться к быстро меняющемуся миру. Это прогресс и каждый должен подстраиваться под быстро меняющийся мир. Это естественный отбор и за подписками будущее. Долго смеялся. Проблема состоит в том, что подобный ход мысли работает на монопольном рынке. Монополиста не волнует что и как у мелкой рыбешки. В мире, где есть конкуренция, рыбешка уплывет к конкуренту и привлекательность твоей платформы в глазах "установочной базы" станет меньше. Меньше база - меньше новых "рыбешек" и далее как снежный ком.

Xbox Game Pass уничтожает мелких издателей за пределами подписки.

Наполнение подписки

Многие уже не помнят релиз Bleeding Edge и что это за игра. Широким резонансом не стал Crackdown 3. О Grounded не снимали разоблачающее ролики. Истерия произошла только на старте Redfall. Вынос мозга со Starfield произошел только через 6 лет после старта сервиса по аренде игр. А тем временем французы отменяют выход The Division Heartland. Sega отменила мультиплеерных шутер HYENAS. Sony отменила несколько игр.

Для Xbox Game Pass не имеет никакого значения, какое качество у игры. Любой мусор можно монетизировать и добавить новую строчку в списке "Day one" релизов. Мне надо говорить, что во многих мультиплеерных проектах Microsoft онлайн ноль человек? Подобные начинания сильно портят репутацию игровой платформы. Это игры не от сторонних издателей, а от самой Microsoft.

Xbox Game Pass не следит за качеством и репутацией. И так схавают.

Sony разорит поклонников PlayStation

Двоякая трактовка данной фразы. В прошлом году из ТОП 15 самых популярных и продаваемых игр в подписке Xbox Game Pass не было ни одной. То есть, помимо стоимости самой подписки, вам дополнительно приходилось тратить деньги на Resident Evil 4 Remake, Street Fighter 6, Remnant II, Armored Core VI и это без упоминаний эксклюзивов и балдура с хогвардс.

Xbox Game Pass не спасает от дополнительных трат на ТОПовые игры. При сильно ограниченном бюджете.

Якорь в виде библиотеки

Каждый потраченный рубль на подписку означает, что не происходит усиления вашей привязанности к платформе. У вас не создается цифровая библиотека. Вас ничего не держит. Вы в любой момент можете соскочить и уйти к конкуренту. Можно было бы сказать, что в экосистеме Microsoft каждый квартал выходят игры уровня God of War: Ragnarök или Ghost of Tsushima, но там только Psychonauts 2 или Pentiment. Хорошие альтернативы но уровень совершенно другой.

Подписка не может удержать случайных пользователей.

Послесловие

Прощаясь с прежней эпохой, мы осознаём: то, что казалось выгодой, стало ловушкой. Xbox Game Pass и подобные сервисы разрушили фундамент, на котором строилась индустрия. Остаётся только верить, что новое поколение геймеров найдет путь к возрождению.

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