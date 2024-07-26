На протяжении большей части своей сознательной жизни был большим поклонником персонажа судьи Дредда и британского комикса 2000AD, в котором он появляется. С момента выхода фильма "Судья Дредд" в 1995 году, он оставался темой горячих споров среди поклонников, и спустя почти тридцать лет после премьеры он не пощадил былого наследия. Причины провала идут глубже, чем выбор актёров или сценарные решения. Сравнивая его с другими успешными адаптациями комиксов "Бэтмен" Кристофера Нолана или "Люди Икс" Брайана Сингера, становится очевидным, что "Судья Дредд" отстал на целое поколение.

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Главная причина, почему фильм кажется средненьким, в том, что он был таким с самого начала. "Judge Dredd" взял интересную концепцию, заставляющую думать, щедро пронизанную насилием и юмором, и создал из неё кино, лишенное этих ключевых элементов. Провал, как коммерческий, так и критический, до сих пор беспокоит Сильвестра Сталлоне, который всегда смотрел на фильм как на упущенную возможность. На пресс-конференции по продвижению "Рэмбо" в 2008 году Сталлоне заявил: "Самая большая ошибка, которую я когда-либо совершал, заключалась в небрежном обращении с судьей Дреддом". Заявление раскрывает больше, чем кажется на первый взгляд, о том, что пошло не так с фильмом и хочется сегодня поговорить.

Во-первых, Сталлоне обладал определенной степенью автономности и контроля, которая никогда по-настоящему не использовалась, пока не стало слишком поздно. Он мог гарантировать, что "Судья Дредд" станет фильмом, о котором мечтали фанаты, а не полузасранным компромиссом, получившимся в итоге. Показательный пример эгоизма и самомнения. Подобное можно ожидать от продюсера или режиссера фильма, а не от его главного героя В этом заключается одна из многочисленных проблем кино-производства.





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"Судья Дредд" является прекрасным примером того, что может случиться, когда неопытный, но многообещающий режиссёр конфликтует с очень влиятельным актёром из-за концепции, которая всем нравится. Никто не способен договориться о том, как лучше всего воплотить её в жизнь на большом экране. За недели и месяцы, предшествовавшие началу производства фильма, всё выглядело очень многообещающе. Ещё во времена, когда интернет не был широко распространён, поклонники "2000AD" полагались на журнал The Mighty Tharg, и редакторов комикса, что регулярно снабжал обрывками информации о предстоящих съёмках.

У поклонников персонажа всегда будет своё собственное представление об актёрах, что лучше подходят для этой роли. В то время мой наивный мозг не мог видеть дальше Брюса Уиллиса, поэтому, когда было объявлено, что Сильвестр выбран на роль, был сильно разочарован. Однако, поразмыслив, решил, что всё могло бы быть намного хуже, если бы Арнольд Шварценеггер решил сделать этот фильм своей следующей ролью. Я люблю Арни, когда он в своих лучших проявлениях ("Терминатор", "Конан-варвар"), но как судья Дредд? Вздрагиваю.

Некоторым утешением было то, что Сильвестр, вернулся к созданию полу-приличных боевиков, таких как "Скалолаз" или "Разрушитель". После катастрофического периода в начале 90-х, когда он убедил себя, что он комик, но не смог убедить в этом остальных, в фильме "Стой, а не то мама будет стрелять". Между тем, режиссёр фильма Дэнни Кэннон преподносился как следующая звезда, появившаяся в растущем потоке ярких и талантливых молодых британских режиссёров Казалось, что он давний поклонник и читает "2000AD". Если бы он хорошо знал первоисточник, то продемонстрировал тот черный юмор, взрывной экшн и дикую социальную сатиру, которые сделали историю о судье запоминающейся.

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Долго ходили слухи, что создатели комикса (Джон Вагнер и Карлос Эскерра), на протяжении всего процесса разработки, консультировали сценаристов Уильяма Уишера и Стивена де Соуза, что вселяло надежду, будто Дредд и его мир бережно перенесут на экраны. Всё выглядело вдохновляюще. Перед нами вырисовывался грозный законник Мега-Сити и хаотичный мир, в котором он пытался донести закон.

Несмотря на все проблемы, что существовали за кадром, первые пятнадцать минут фильма служат прекрасно реализованным знакомством с Дреддом, судьями и хаосом огромного города. Закон поддерживает порядок. Нам представляют феномен массовой безработицы в мегаполисе. Фильм начинается с войны кварталов в многоквартирном доме, где недавно освобождённый осуждённый Ферджи (Роб Шнайдер) пытается избежать кровавой бойни. Когда два блока открывают огонь друг по другу, выходит Сталлоне и вступает в бой. Пули и взрывы рикошетят, а его коллеги-судьи прячутся в укрытии.

"Я – закон!" Яркий образ судьи Дредда. После чего начинается привлечение виновных к ответственности. Суровые приговоры и мгновенные казни. Ферджи, за вмешательство в дела города, получает еще пять лет тюремного заключения. Маленькая история маленького человечка. Идеальная концовка для истории в бумажном комиксе. Но что-то пошло не так.

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Фильм начинает скатываться в какой-то фарс. Одним из главных яблок раздора стал упущенный потенциал комического видения мира и общества, сошедшего с ума. Очень малая часть подобного видения нашла свой путь на большой экран.

Миры, показанные в "Бегущий по лезвию", "Чужой" и "Бразилия", запоминаются своей самобытностью, но МегаСити в фильме практически не раскрывается, кроме как в первом эпизоде. Упускалась важность окружающей среды. Упускалась основная причина, почему комиксы стали популярны и любимы.

Следующей проблемой, что так и не была решена, стал тон повествования. Суровое видение кошмарной антиутопии или яркая красочная игра из комиксов? Иногда кажется, что авторы пытались сделать и то, и другое, но не преуспели ни в чем. Если бы Сталлоне смягчил ситуацию и склонил чашу весов ради подросткового рейтинга, то финансовая сторона вопроса могла измениться в лучшую сторону. Детская сказка с детскими шутками и рейтингом R-17 выглядели немножко странно.

Если бы кинолента следовала шаблону "Робокопа", то могла бы создать историю, что больше соответствовала замыслу комикса, но при этом предоставляла что-то драматичное и интересное для кинозрителей, незнакомых с миром МегаСити. Но создатели попытались сделать что-то другое и очеловечить Судью, что неизбежно ослабило сюжет и динамику ленты. Фильм деградирует из драмы о побеге из тюрьмы в комедию, когда Сильвестр объединяется с Робом Шнайдером. История о злобном брате Рико превращается в яркий аттракцион для взрослых дядей и тетей.

Художники и разработчики DOOM признавались, что комиксы, такие как "Судья Дредд", повлияли на их восприятие футуристических и антиутопических миров, а также на дизайн оружия и брони. Сам образ главного героя DOOM напоминает суровых и брутальных персонажей из комиксов 80-х и 90-х годов.

Карл Урбан сыграл роли doomguy и Судьи Дредда в правильных киноадаптациях.

"Судья Дредд" 1995 года стал ярким примером того, как конфликт между режиссёром и актёром может уничтожить многообещающую экранизацию. Сильвестр Сталлоне и неопытный Дэнни Кэннон не смогли договориться, что привело к созданию фильма, лишённого духа оригинала. Несмотря на надежду фанатов, что Дредд перенесут на экраны с должным уважением к первоисточнику, получилось кино, разочаровавшее как критиков, так и зрителей. Этот опыт стал уроком для киноиндустрии: даже самые яркие звезды не могут спасти фильм, если его создатели не едины в своём видении.