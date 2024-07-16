Microsoft планирует выпустить новый Xbox в 2025 году, обещающий революционные изменения в гейминге. Последние интервью с руководством компании, включая Сару Бонд и Фила Спенсера, намекают на значительное обновление аппаратной части и новые возможности для разработчиков. Главной движущей силой продаж станет релиз Grand Theft Auto VI. Эти шаги демонстрируют амбиции Microsoft по доминированию в индустрии игровых консолей.

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Предисловие

За последние пол года появилось несколько новостей и намеков на то, что Microsoft готовит новое поколение консолей на следующий год. Сегодня рассмотрим все имеющиеся сведения и попробуем сложить пазл в объективную картину. Только факты и видение человека, долгое время занимавшийся планированием и анализом данных.

Февраль 2024 года

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Это отправная точка всего повествования. Единственный 100% достоверный факт от которого и будем отталкиваться. 15 февраля 2024 года Сара Бонд и Ко дают интервью, чтобы успокоить поклонников консолей и выкладывают несколько интересных фактов. Нас интересуют слова о чем-то грандиозном в будущем консолей Xbox, что взорвет ваш мозг. Более подробно нам расскажут в конце 2024 года. На мой взгляд речь шла о новой консоли нового поколения. Это единственная вещь, что может удивить общественность. Слишком ранний анонс и нелогичность происходящего.

Март 2024 года

Фил Спенсер дает "очередное" интервью "независимому" журналу. Он обсуждает множество тем и упоминается два факта, что привлекли мое внимание. Разработка игр дорожает и народ не желает тратить по 300 млн баксов на разработку игр. Слишком большие риски. System seller становится все меньше. У обывателя нет причин бежать за новой консолью. Второй момент - Microsoft все еще продает игровые устройства в минус. Там была более длинная и "страшная" фраза, но суть остается та же - железо слишком долго дешевеет и приходится демпинговать цены. Оба момента говорили про "богатую" Microsoft у которой заканчиваются деньги.

7 лет на одно поколение консолей

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В умах многих геймеров сложился стереотип, будто консоли меняются раз в семь лет. Но это не совсем правда. Данная периодичность относится только к игровым станциям японской корпорации. У американцев нет такой периодичности. Более того, недавно рассказывал про Xbox Project Scorpio.

Xbox Project Scorpio - потерянное величие Microsoft

В устройстве четко просматривается, что консоль серьезно обрезали в последний момент. Есть высокая вероятность того, что Широкий Фил хотел забить на провальную Xbox one и начать все с чистого листа с большим заделом по времени.

Подобный финт провернули в 2005 году со стартом Xbox 360. Год разницы дал 10 млн. форы.

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Xbox Games Showcase 2024

Все поклонники коробокса хвалили игровое событие. Игровые блогеры пели дифирамбы и повторяли слова толпы, но у шоу была одна особенность. Странно, что ее не освещали местные "эксперты". У игр от внутренних студий с релизным окном после 2025 года не было плашки с целевыми платформами. На них не указывали, на чем вы сможете поиграть в данные проекты. И если с плойкой вопросы и "непонятки" могут быть, то с ящиками все четко и понятно. Microsoft отлично знает, для чего разрабатываются данные игры. Многие объясняют данное явление как "не хочет тизерить не анонсированные устройства".

Если бы речь шла про один единственный тизер, где "забыли", то возможны варианты, но речь идет о нескольких проектах и все идут после 2025 года.

Gears of War: E-Day /Perfect Dark / State of Decay 3

Возможно - это мой СПГС. А возможно - Microsoft готовятся к чему-то новому.

Xbox series S

Худшее решение в истории Microsoft. Пока выходили игры для предыдущего поколения особых вопросов к ущербной консоли не было. Белая коробочка не была "слабым" звеном. Но с каждым годом выходит все больше и больше игр только под новые гаджеты. Все больше разработчиков не видят смысла тратить деньги на оптимизацию игры под неполноценное изделие без явных перспектив на окупаемость проекта. Microsoft обязует всех выпускать игры под обе консоли. И если оптимизировать билд игры под более мощную консоль не составит труда (вам необязательно использовать ее на все 100%), то с младшей уже проблемы. "Криворукие разработчики ленятся". Или... банально... нет лишних денег на наем специалистов.

По цепочке проблема передается и на нормальное устройство за много денег. Балласт тянет всю экосистему за собой. Если избавится от младшей консоли, то разработчикам станет дешевле портировать игры.

PlayStation 5 PRO

Осенью 2024 года самураи выпускают промежуточное устройство с повышенной производительностью. Уже сегодня существует ряд игр, которые не могут в 4к и 60 FPS. Японцы готовят устройство для "требовательных" геймеров, что готовы немного доплатить за большую производительность и лучшую картинку. На рынке игровых устройств будет ситуация, когда с одной стороны предлагаются устройства в 10 и 30 попугаев с громкими тайтлами и устройства с 4 и 12 попугаями с плохой репутацией среди издателей. Доминирование будет повальным. Более того, Sony может опустить стоимость своих младших устройств и превосходство будет тотальным.

Grand Theft Auto VI

А теперь гвоздь сегодняшнего повествования. Ни для кого не секрет, что это самая ожидаемая игра 2025 года. Rockstar Games создало 2 игры, что входят в 10-ку самых продаваемых игр в истории. И это не случайность, как было с PUBG или Minecraft, а планомерная работа. Успех шестой номерной части будет гарантированным. У игры есть особенность - она выходит только на игровых консолях и больше года не появится на персональных компьютерах.

Grand Theft Auto VI - самый дорогой, самый ожидаемый System seller в мировой истории. Ажиотаж на игровые консоли в октябре 2025 года будет сумасшедшим.

Тут стоит сделать еще одно уточнение для тех, кто в танке. Серия Grand Theft Auto, как и FIFA, как и Call of Duty - это серия "одной игры". Люди покупают консоль для одной единственной игры и играют только в нее. Их больше ничего не интересует. В одну единственную игру готовы играть несколько лет подряд. И тут не имеет значение, какую консоль вы приобрели и какие "эксклюзивы" еще есть на консоли. А вот "графоний" может перевесить чашу весов в ту или иную сторону.

Конкуренция в 2025 год

К осени 2025 года на рынке уже год будет присутствовать PlayStation 5 PRO. За это время устройство успеет морально устареть. И если в вопросе прямой производительности изменения будут минимальны, то в плане "апскейлеров", "ИИ", "цены на кремний" - будет заметная разница. За деньги из 2024 года можно будет собрать более продвинутое устройство в 2025. Плюс известно, что в следующем году стартует RDNA5 и получит распространение GDDR7. Чуть-чуть там, чуть-чуть тут и более мощное устройство "за те же деньги" готово.

И тут выползает следующий момент с "демпингом цены". В 2020 году выходили два конкурирующих устройства с одной целевой аудиторией. Оба игрока старались привлечь внимание пользователей. Производительность была близкой и единственным весомым аргументом была привлекательная цена. В 2025 году конкурентов не будет. На рынок выходит САМАЯ мощная консоль в истории. Конкуренции нет и можно ставить любой разумный прайс. Устройство не для всех. В ближайшие 3 года next-gen XBOX будет самым производительным на рынке.

Next-gen XBOX

У нового устройства будет полная обратная совместимость с Xbox series. Не будет необходимости в дополнительных затратах на "портирование". НО! Можно будет выпустить игру только под новую консоль и игнорировать старую (Hi-Fi Rush идет на Switch, которая в 2 раза слабее Xbox one). Балласт в виде Xbox series S отвалится без лишних телодвижений. Но в этом нет ничего криминального, вы всегда сможете запустить на маленькой белой коробочке игру в облаке и приобщиться к прекрасному. Ведь не просто так придумали xbox game pass ultimate и Xbox xCloud

Оптимизация под next-gen XBOX. Сегодня многие игры выходят с плашкой "оптимизировано для Xbox series S/X", но нигде не написано, что именно оптимизировано и как это отображается на восприятии игры. Банальное ускорение загрузки с SSD уже считается "оптимизацией".

У Sony PlayStation 4 PRO есть инициатива "Title Enhanced By PlayStation" - когда игра получает все возможные улучшения, чтобы использовать устройство на все 100%. Из примерно 3200 игр с оптимизациями под более мощное устройство, только 206 получило подобный статус. Большинство разработчиков сделали "как смогли".

То есть, проблем с наполнением библиотеки не будет от слова "вообще". Разработчики хотят - выпускают игру только под новое устройство. Разработчики не хотят - делают что душе угодно. Запаса производительности будет достаточно, чтобы портирование было максимально дешевым.

Вместо итогов

У Microsoft в разработке несколько дорогих потенциальных System seller для будущей консоли. У нее есть возможность собственными силами запустить новый Xbox на околоземную орбиту;

В 2025 году можно выпустить устройство без "явного" демпинга стартовой цены;

В октябре 2025 года выходит главный System seller игровых консолей этого десятилетия и спрос на новые устройства улетит в космос;

Отсутствие конкуренции на рынке железа в ближайшие пару лет;

Наполнение библиотеки ни чем не ограничено. Хочешь - оптимизируй игру, хочешь - оставь кривой и косой. Это положительно скажется на разработчиках второго эшелона;

Есть подстраховка. Microsoft не обязательно продавать десятки миллионов устройств и навязывать войну конкуренту. Так как демпинга цен не будет, то в большой минус инициатива не уведет. Всегда есть Xbox series. Взлетит? Будут расширять линейку. Не взлетит - риски минимальны;

Сара Бонд обещала удивить в конце 2024 года.

Готовый ответ PS 5 Pro

Избавление от балласта в виде Xbox series S





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