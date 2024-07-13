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The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии

CD Projekt RED используют чужие идеи и агрессивные рекламные махинации, маскируя плагиат под новаторство. Они искусно вводят игроков в заблуждение, создавая иллюзию успеха и оригинальности, за которой скрывается подделка и фальшь.
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CD Projekt RED не раз демонстрировали свою неспособность создавать что-то оригинальное, мастерски воруя идеи и квесты у других игр. Их проекты буквально напичканы элементами, которые мы видели и раньше, что вызывает справедливые вопросы о честности и профессионализме польских разработчиков. Такая практика, граничащая с плагиатом, дискредитирует их как творцов и подрывает доверие к индустрии. Очевидно, что они предпочитают лёгкий путь копирования вместо создания собственных шедевров.

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Предисловие

Данный материал планировал написать еще в 2019 году. CD Projekt RED стоял на вершине мира и со всех сторон сыпались раболебские памфлеты и куча изысканных обзоров. Очень странная ситуация, учитывая продукт, что они создают. Не самый плохой, но для вершин мироздания ему как до луны. Отлично помню релиз The Witcher 3: Wild Hunt в 2015 году. Буквально за пару месяцев сеть заполонили хвалебные реляции про первые две части и воздыхания всех и каждого от выхода новой итерации. Два нонейм проходняка возвысили до небес. Заглядывая на агрегаторы оценок, может показаться, что у польских творцов получаются только шедевры. Идеальный послужной список, великолепные оценки и восторженная пресса. Отличный послужной список. Шедевры на кончиках пальцев. Можно написать много различных эпитетов, но так получилось, что две первых части прошли мимо меня.

И тут возник вопрос: "Я обожаю ролевые игры. Это мой основной жанр и знаком со всеми знаковыми проектами. Более того, со вселенной Ведьмака был знаком еще по сериалу 2003 года". А ответ очень прост - это накрутка и чемоданы нужным людям. Чтобы узнать этот момент, достаточно вбить в поисковике "Лучшие игры 2011 или 2007 года". Каждый уважающий себя игровой сайт в конце года подводит итоги и выбирает лучших из лучших. И тут такое дело... Шедевры от польского гейм дева в них не то, чтобы занять призовое место, они там даже и не упоминаются. Кто-то может сказать - золотое время, шедевр на шедевре... Но это не так. Проектов с оценкой (по метакритик 88) не более десятка, а в узком жанре итого меньше.

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Глупый польский ослик

Летом 2019 года в сети появился мем с "китайскими" прозвищами различных игровых корпораций. Практически все получили негативный окрас, кроме польских разработчиков. По этому поводу сохранилось множество различных высказываний, но тут интересно не это.

Это был маркетинговый вброс и PR-акция, на которую повелись ВСЕ игровые блогеры. Высказывания из маленькой статьи разлетелось по различным пабликам и регулярно цитировались в множестве ситуаций.

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И тут есть жирная несостыковка. Китайские жители никогда не будут называть "трудолюбивых" людей "глупыми осликами". Они в принципе ни в какой ситуации не будут использовать никаких ассоциаций с этим животным. Чтобы проще объяснить ситуацию, представим себе жителей Аргентины. Трудолюбивым животным там являются "Ламы". Во всех своих ассоциациях они будут использовать только животных, что живут вокруг них и почитаются ими. 

Историю про "ослика" писал европеец не знакомый с бытом Китая. Чувствуете? Это тот самый вброс, что написали поляки, и под этикеткой  "независимого" мнения вбросили для восхваления себя любимых. Подобных вбросов огромное количество, но этот наиболее задокументирован.

The Witcher 3: Wild Hunt 

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Первое мнение всегда считается самым правильным. Оно неиспорченно рекламой и внушением общественного мнения. Мы опустим баги и глюки на старте игры. Мнение ВСЕХ моих знакомых об игре было: "Ну.... семерочка с натяжкой". Пустой мир, пресные квесты, нулевая боевка и скучная история. Ни у кого не было восхваляющих эпитетов "шедевр" на кончиках пальцев. Легенда, что стоит внести в анналы истории. Проходняк от польского гейм дева. Первые пол года именно такое мнение и ходило по сети. Любой желающий может открыть профильные форумы и почитать переписки "геймеров" той поры.

Сам ознакомился с версией для PS 4 уже в 2016 году. Моему удивлению не было предела. Где-то я это уже видел. Сюжет и его структура повествования мне что-то смутно напоминало, но ни как не мог вспомнить, что именно. Дежавю. Возможно, переиграл в разные РПГ и мне это просто мерещится. 

Пока не запустил свою любимую игру Might and Magic VII: For Blood and Honor. И тут меня осенило. Ба! Да это же полный плагиат из разряда "ты только точь-в-точь" не списывай. Ведьмак 3 - это калька лучшей игры 90-х, только с плохой реализацией. Уши "меча и магии" торчат отовсюду с нескрываемым презрением.

Совпадения? Не Думаю!

Опущу вопросы бестиария, магии, свитков, артефактов и прочего - эти элементы встречаются в большинстве сказочных игр. А вот то, что бывает далеко не в каждом проекте:

Начальная локация "Белый сад" и "Изумрудный остров". Обучающая миссия, без выполнения которой нельзя перейти в "большой мир". Процесс обучения есть в большинстве игр, но отдельная локация с полноценной игрой и несколькими второстепенными квестами встречается редко. Оба квеста заканчиваются общением с Грифоном или Драконом. Мелкое совпадение.

Гвинт и Аркомаг. Настольная игра  в тавернах и других местах. Небольшое развлечение. Мини-игры достаточно часто встречаются в больших проектах, но они никогда не бывают с глубокой проработкой и некоторым влиянием на основной сюжет. Крупное совпадение.

Квест "Сердце Леса". Оба квеста связаны с древним злом в лесу, которое угрожает местному населению. Игрок должен решить проблему, что требует выбора между разными подходами и имеет последствия для окружающего мира. Крупное совпадение.

Квест по снятию проклятия "Королевская Жаба" (The Witcher 3) и "Проклятие" (Might and Magic VII). Оба квеста связаны с проклятием, наложенным на человека, превращающим его в существо. Мелкое совпадение.

Квест "Сокровища графа Ройвена" (The Witcher 3) и квест "Сокровище дракона" (Might and Magic VII). В обоих квестах игроки ищут сокровища, скрытые в опасных местах, с необходимостью решения головоломок и сражения с врагами на пути к сокровищу. Мелкое совпадение.

Квест "Печальная история братьев" (The Witcher 3) и квест "Два брата" (Might and Magic VII). Оба квеста включают семейные драмы, где братья попадают в беду, и игрок должен помочь им разрешить конфликт. Мелкое совпадение.

Квест "Меч Убежища" (The Witcher 3) и квест "Меч Джадама" (Might and Magic VII). Оба квеста связаны с поиском легендарного меча, который является ключом к победе над сильным врагом или выполнению важной миссии. Мелкое совпадение.

Квест "Королевская кровь" (The Witcher 3) и квест "Наследие королей" (Might and Magic VII). В обоих квестах игроки сталкиваются с проблемами королевской крови, где они должны защитить или спасти представителя королевской семьи. Мелкое совпадение.

Квест "Дикая Охота" (The Witcher 3) и квест "Призрачный рыцарь" (Might and Magic VII). Оба квеста включают сражения с призрачными врагами, преследующими игрока, и требуют от игрока найти способ их остановить. Мелкое совпадение.

Квест "Кулаки Ярости" (The Witcher 3) и квест "Гладиаторские бои" (Might and Magic VII). Оба квеста связаны с участием в гладиаторских боях или турнирах, где игрок должен сразиться с различными противниками на арене. Мелкое совпадение. Мелкое совпадение.

Квест "Дорога без возврата" (The Witcher 3) и квест "Путь в неведомое" (Might and Magic VII). Оба квеста включают путешествие в опасные и неизвестные земли, где игроки сталкиваются с новыми угрозами и находят древние тайны. Мелкое совпадение.

Квест "Призрак Храма" (The Witcher 3) и квест "Дух Храма" (Might and Magic VII). Оба квеста связаны с исследованием заброшенного храма, где обитает призрак, и требуют от игрока изгнать или умиротворить духа. Мелкое совпадение. Мелкое совпадение.

Квест "Путешествие во времени" (The Witcher 3) и квест "Часы Судьбы" (Might and Magic VII). Оба квеста включают элементы путешествия во времени или манипуляции временем, чтобы исправить прошлые ошибки или предотвратить будущие катастрофы. Мелкое совпадение.

Стандартные элементы с политическими интригами и выбор фракций. Неоднозначное зло и телепортации между мирами. Поиски комплектов и артефактов. Собирание коллекций. Спасение пленников. Мелкое совпадение

Локации. Технически, биомов не очень много и создатели стараются использовать их все, совпадения в данном разрезе чисто субъективны. Есть болота, есть леса, есть острова, подземелья, канализации, замки и прочее. Но стоит отметить, что не во всех РПГ существует такое разнообразие, как в двух этих играх. Мелкое совпадение

Кукла и инвентарь. Отдельно этот момент ничего не значит. Стандартная заглушка, что попадается регулярно. Вопрос в нюансах.

Инвентарь слева, кукла справа. При экипировке внешний вид меняется. Окно раскрывается на полный экран. Обычная ситуация и встречается много где еще.

Инвентарь менялся несколько раз, но основной стиль оставался неизменным.

Но на самом деле подобный инвентарь в РПГ бывает не так часто, как вам может показаться. 

  • Для примера вспомните серии Древние свитки и Фоллаут с менюшкой в виде списков.
  • Можете вспомнить серию diablo, Baldur's Gate, Neverwinter Nights,  где инвентарь открывается в окне, а не на полный экран.
  • Можете поговорить о серии Dragon's Dogma или Wizardry, где кукла находится слева.

При всей простате и минимально возможном сочетании элементов, данное расположение можно назвать "условно" уникальным. Крупное совпадение.

Несколько сторон конфликта.

  • Нильфгаардская империя и Королевства Севера прямое противопоставление Королевство Эрафия и Авли;
  • Скеллиге прямое противопоставление Пиратские кланы Реджны;
  • Дикая Охота противопоставление Кригспайр;
  • Чародеи и Ложи Чародеек противопоставление Селеста и Туманный Пик;
  • Скоя'таэли противопоставление Подземная империя Нигона;

Тут вам и "серая мораль" и неоднозначный выбор и прочее влияние на развитие сюжета.

Вместо слово "Итого"

Если смотреть на каждый отдельный факт, то нет ничего необычного. Многие элементы встречаются сплош и рядом. Похожие квесты. Похожая структура повествования. Похожее построение сюжета. Похожый мотив и движущая сила. Похожий выбор между добром и злом. Это отдельные части из которых состоит большое произведение. Где-то существует учебник с планом по созданию успешной игры и многие его читали. Но когда начинаешь складывать все вместе, то похожих моментов становится СЛИШКОМ много. На "простое" совпадение подобное уже не спишешь. Это чистейший плагиат и воровство идей.

В 2020 году выходит игра Cyberpunk 2077 от тех же самых авторов. Мы не будем обсуждать техническую сторону вопроса, а затронем повествовательную часть и взаимосвязи между всеми компонентами. Серая пустышка в яркой обложке. Куда делись сценаристы? А кто нибудь помнит Phantom Liberty? Дополнение набрало 89 баллов на метакритик. Правда обычные геймеры не так ярко оценили - всего 75, что странно. И продажи какие-то недостойные. По данным steam, DLC приобрело менее 3% владельцев основной игры. (сравнил число оценок под основной игрой и дополнением). Это не просто перекос - это обвал. Для сравнения, дополнение для Elden Ring приобрело 11% владельцев основной игры (за 2 недели с релиза). 

Нет "заимствований" и получается мусор.

Наглость второе счастье

В конце июня вышло дополнение к Elden Ring и появилась примечательная новость. Поляки уступают пальму первенства на самое лучшее дополнение к игре за последние 8 лет. Красивый PR-ход, который массово освещался в СМИ. Поляки аккуратно влезли в новостную повестку и пропиарили свою старую игру и дополнение к ней.


Вот только в 2020 году выходила Persona 5 Royal, оценка которой ЗНАЧИТЕЛЬНО превосходит и "вино" и "соулслайк". А еще был Portal: Companion Collection. Да и "DLC за 70 баксов" многие за отдельные игры не считают. И все они ценятся выше чем "Кровь и вино".

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cd projekt red cyberpunk 2077 elden ring the witcher 3 васютин phantom liberty might and magic vii глупый польский ослик
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