Маразм крепчал, деревья гнулись. Именно так можно описать мнение современных игровых блогеров. Люди, что должны разбираться в игровой индустрии, несут ахинею и делают множество левых вбросов. Рассказываю, что произошло на State of Play и почему.

Предисловие

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Ответьте на простой вопрос — что вы увидели на презентации State of Play? Игры категории "B" и пару анонсов? Невнятное повествование и жиденькое представление? Моя бабушка всегда говорит простую истину: "Хочешь понять человека, встань на его место". Простое и понятное действие. А теперь становимся на место японских самураев и думаем от их имени. Мы платформодержатель. Мы зарабатываем проценты с продаж на нашей платформе. Что мы должны показать публике на ближайшем мероприятии? Все, что у нас есть в наличие на ближайшие 5 лет?

Почему-то люди обсуждают то, что японцы показали, но нет ни единого упоминания того, чего они НЕ показали. На презентации не показали новую Sony PlayStation 5 Pro. Но обо всем по порядку.

Шел 2020 год

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Так как многие читатели данного блога далеки от игрового мира и слышали о нем лишь мельком, хочется вернуться на 4 года назад. Во времена продвижения Xbox Series X. Это наиболее наглядный и понятный пример. Всего за год от Microsoft вышли:

Wasteland Remastered Minecraft Dungeons Ori and the Will of the Wisps The Bard's Tale: Remastered and Resnarkled Bleeding Edge Microsoft Flight Simulator Gears Tactics Battletoads

Tell Me Why Age of Empires III: Definitive Edition Halo: The Master Chief Collection ремастер и ПК Doom Eternal





В 2021 году состоялся релиз Psychonauts 2, Age of Empires IV, Forza Horizon 5, Halo Infinite. За два года вышло несколько крупных дополнений для Sea of Thieves, Fallout 76, The Elder Scrolls Online.

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Кто-нибудь заметил, как Microsoft заваливает геймеров десятками игр и поддержкой своих проектов? Для подавляющего числа пользователей Xbox Series X вышел без игр. И тут тонкая грань происходящего. Фил Спенсер размазал все свои релизы тонким слоем на длительном промежутке времени. Ни один релиз сам по себе не представлял ценности. Все усилия были развеяны по ветру.

А теперь представьте, если бы на Е3 2020 года объявили о старте продаж Xbox Series S/X, а к ней приложили все выше перечисленные тайтлы с релизом в пару месяцев. Как бы тогда выглядела картина и успехи?

Не бей ладошкой, бей кулаком

Помните притчу про веник и прутики? Возьми один прутик и сломай его. Возьми еще один прутик и сломай его. Продолжай, пока не переломаешь весь веник. А теперь та же ситуация - сломай все прутики одновременно. Подобных историй существует великое множество в каждой культуре.

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Поодиночке и размазывая свои силы вы не добьетесь ничего. Только один мощный удар в одно место принесет пользу. Блицкриг. Если собираешься продавать устройство, необходимо взорвать мозг. Шум на старте продаж должен стоять таким, чтобы его помнили долгое время и приводили в пример при каждом удобном случае.

Шахматная партия

Многие забыли, но сделка по приобретению Activision Blizzard до конца не закрыта. Точнее, нам не известно окончательное решение антимонопольного органа США по данному вопросу.

15 февраля 2024 года Фил Спенсер сообщает о выходе игр от внутренних студий Microsoft на платформе конкурента. Подобный шаг должен увеличить доходность от имеющихся ресурсов. Я считаю, что это обман. Это уступка перед антимонопольными органами для решения разногласий по вопросам конкуренции на территории США. Microsoft сделала красивый жест доброй воли в демонстрационных целях. Финансовая выгода от подобного слива меркнет на фоне репутационных потерь. Третий финансовый квартал 2024 года показал обвал в продаже игровых консолей Xbox. Если ранее PS5 и Xbox Series шли как 2 к 1, то после выхода игр на платформе конкурентов приставки продавалось как 5 к 1.

С 20 по 27 мая 2024 года проходили основные судебные слушания по поглощению имущества Бобби Котика. Именно в эти дни решалась дальнейшая судьба всего игрового подразделения Microsoft.

О презентации State of Play поползли слухи в первых числах мая. В подавляющем числе случаев самураи сообщают о мероприятии за 7 дней до ее начала. Есть веские основания полагать, что до конца слушаний не было известно окончательное решение вопроса с Call of Duty.

Стоит отметить два момента. Существует Call of Duty, выпушенная ДО слияния и ПОСЛЕ слияния. Последняя выпускалась на деньги Microsoft и является собственностью Xbox. Стрелялка, выпущенная до приобретения, имеет некоторые обременения. Sony и Activision плотно сотрудничали между собой. Нет достоверной информации, какие права японцы имеют на бренд. Для понимания — с 2018 по 2023 год в PSN раздали 6 частей Call of Duty. Последнюю 28 июня 2023 года, когда поглощение шло к завершению. На Xbox раздач в последние годы не было и в Xbox Game Pass ни одна из частей не попадала (насколько мне известно).

28 мая, на следующий день после окончания судебных разбирательств, официально объявляют о появлении игры в подписке Xbox Game Pass.

29 мая (одновременно с Xbox и CoD в подписке) японцы сообщают о проведении State of Play. Всем было понятно, что самураи тянут время и откладывают презентацию на последний момент. Почему они тянут, можно понять, лишь вникнув в саму ситуацию.

Или да, или нет

Ни для кого не секрет, что 75 млрд баксов никто не заплатит за мусорную и ненужную игру. Call of Duty — это мощнейший бренд, за которым стоит огромная рекламная поддержка. У Sony стоял вопрос:

Если сделку по приобретению АктиБлиз ограничат, то рекламная компания CoD 2024 будет ограниченной. Не будет явной конкуренции и информационного шума. Можно будет представить новую игровую консоль и игры в ее поддержку;

Если ограничений не будет, то продвижение новой консоли лучше перенести на другую дату. CoD только перешел во владение Microsoft и она будет отрываться по полной. Рекламные возможности Фила Спенсера встретятся лоб в лоб с рекламными возможностями PlayStation;

Простой бизнес-вопрос. Холодный расчет и планирование своего развития на годы вперед.

Эксклюзивы PlayStation

Миллион раз говорил, говорю и буду повторять: "Sony платформодержатель". Основная цель японцев: "Продавать консоли". Большинство игр самураев — это не эксклюзивы, а system sellers. Все, что делают дельцы из страны Восходящего солнца — это максимизация продажи игровых устройств. Чтобы увеличить продажи, нужна реклама. Много рекламы. Дорогой рекламы.

PlayStation ушла от прямого продвижения своих устройств и слива денег в унитаз. Они создают дорогие рекламные продукты, они же system sellers. Эти продукты выходят тогда, когда нужно увеличить продажи.

Что показали на State of Play

Снова удивляюсь игровым видеоблогерам. Все лежит на поверхности:

Concord — PS5, выход 23 августа 2024 года;

Astro Bot — PS5, релиз 6 сентября 2024 года;

Silent Hill 2 Remake — релиз 8 октября 2024 года;

Until Dawn — релиз осенью 2024 года.

Мало и жиденько? А что выходит у конкурента с 1 июня до 20 октября 2024 года? Чем Microsoft сможет удивить своих поклонников? Тот момент, когда у Microsoft на ближайшие несколько месяцев запланирован только Call of Duty и дополнения для сессионок и Starfield. Чтобы убежать от голодного медведя, не надо быть спринтером, достаточно бежать чуть быстрее "жирдяя", которого съест медведь. Почему-то люди смотрят на тайтлы, но не говорят о дате выхода и конкурентах. Sony нашла открытое окно для небольших игр и впихнула туда бюджетные проекты.

9 июня 2024 года должна пройти Xbox Games Showcase. У меня нет точных данных о ее расписании. И могу ошибаться, но нигде нет ни одного возможного релиза в ближайшее время. Стратегия Ara?

2 февраля 2024 года выпустил материал со сравнением двух предыдущих презентаций Xbox и Sony:

Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год

Некоторые оголтелые поклонники коробокса пытались рассказывать сказки о величие Microsoft:

Деградация фанатов Xbox на примере DeadP47

Прошло время и мы видим ситуацию в дне сегодняшнем. Где Microsoft с ее громкими показами и где японцы. Вам надо приводить сравнение Stellar Blade и Hellblade? Моя бабушка в этот момент спрашивает: "Три волосинки — это много или мало? Если они на голове? А если они в супе?" Все должно быть на своем месте.

Японцы обошли конкуренцию с Call of Duty. Представили игры, у которых не будет конкурентов в ближайшее время. Затратили минимум финансовых средств на продвижение. Решили вопрос с новогодними праздниками и оставили козыри в рукаве. В отличие от Microsoft, у самураев все великолепно. 2024 финансовый год стал самым удачным со времен PlayStation 2. Им некуда торопиться и нет необходимости рвать волосы на пятой точке. Они не бросают в котел полуфабрикаты и оставляют себе поле для маневра.

Больше тем от автора: https://overclockers.ru/blog/Dante