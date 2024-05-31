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О блокировке аккаунтов Steam апрель-май 2024 - пруфы и доказательства

Ситуация вышла из-под контроля. Внезапно... Пришлось собирать весомые доказательства и пруфы в подтверждение своих слов. Всегда готов подтвердить все написанное и сказанное.
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Мои слова были услышаны за пределами русскоговорящего комьюнити и обычная заметка превратилась в собирательство пруфов и доказательств. Обычная рутина превратилась в тягомотину и суету.

Предисловие

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По своей неосторожности оставил заметку с компрометирующей информацией и без доказательной базы. Толпы недовольных и слегка ошалевших геймеров устроили истерию с криками "Где пруфы, Билли!" Но новость пошла в народ и была перепечатана на нескольких сторонних ресурсах со ссылкой на мои слова. И вот тут я понял, как сильно отличается Верхний и Нижний интернет, где та самая грань, что различает два мира. 

По российским аккаунтам Steam прокатилась волна банов (апрель-май 2024 года)

В верхнем интернете принято начинать со слов "Один инсайдер из достоверных источников сообщил...", после чего к сообщению не прилагается никаких фактов и доказательств. Никого не волнует, что и как сообщается в новости. С другой стороны, есть ресурсы в интернете, что не ведут публичную жизнь. Об этих ресурсах не принято упоминать и вспоминать. Одни существуют для красивой картинки, другие живут возле обычных работяг. К сожалению, в виде ярких пруфов не могу представить большое новостное агентство, а внутренние переписки не являются чем-то серьезным. 

Pcgamer.com

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Буквально через пару часов после публикации моего сообщения, материал был адаптирован для англоязычного ресурса, с которого тот разбежался по различным новостным изданиям. Англоговорящий ресурс немного изменил акценты, но суть осталась той же. Блокировка аккаунтов Steam из-за изменения геолокации. По какой причине происходило данное событие - это уже риторический вопрос. Вариантов десятки, но итог один.

Бот фермы и трейдеры

Самым крупным и независимым источником, что может быть использован в сегодняшнем повествовании, является сообщество TradeOn. Ресурс по торговле имуществом на торговой площадке Steam. Именно в нем появляются первые сообщения о крупных изменениях в Steam и проблемах со сменой регионов. Люди зарабатывают на аккаунтах и манипуляциях с ними. Они точно и достоверно знают о существующих проблемах. Для своего комьюнити они составляют памятку, как действовать в новых реалиях. Грамотный подход и забота о собственной репутации.

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У сообщества есть свое представительство на githab, где они содержат одну из версий своих программ. После манипуляций STEAM на прошлой летней распродаже появились потребности в некоторых дополнительных функциях, при управлении несколькими аккаунтами.  

Думаю, это достаточно надежный источник поступления информации, чтобы ни у кого не было сомнений в достоверности происходящего. 

Но мы на этом не остановимся, сообщения о блокировках с регулярно периодичностью появляются на профильных ресурсах с серой моралью. Я не могу оставлять на них ссылки, но любой желающий может спуститься в самую суть "коммерческой деятельности" вокруг торговой площадки Steam и почитать жалобы местно комьюнити. Число блокировок в последние 2 месяца выросли значительно.

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Насчет числа в 20 000 аккаунтов - это минимально возможная цифра. По-факту она значительно больше. Без намеренного узконаправленного рейда, только в российском сегменте ежемесячно блокируется больше 10 000 аккаунтов по различным причинам. Это самый низ, возле плинтуса с оптимистичным взглядом на происходящее.

Чтобы понимать суть и масштабы проблемы, приведу один из сотен лотов на профильном ресурсе. И это не просто лот, а минимум 400 000 человек, которые в ближайшее время потеряют доступ к своим аккаунтам Steam. Вот так просто.

В связи с происходящим дядюшка Гейб ужесточил все, что связано с геолокациями. А с ним ужесточение коснулось и всех "халявщиков". Если про Китайскую Народную Республику мы говорить не будем, то вторым пострадавшим регионом становится Россия и Беларусь.

О подобных вещах не принято рассказывать в верхнем интернете. Пруфы на подобную информацию никто не оставляет. А проблема есть и она глобальная.

Реакция верхнего интернета

Часто спрашивают, а чем отличается небожители от обычных граждан? Очень просто, когда нет хлеба они рекомендуют кушать пирожки. Иван из Магадана не всегда имеет возможность приобрести то, о чем трезвонят повсеместно. Торренты перестали спасать и приходится идти на различные ухищрения. Спросите у верхнего интернета, как можно в Steam покупать игры на двоих с использованием Family Library Sharing. А они вообще слышали о такой возможности? Им неведомо, сколько подводных камней, мошеннических схем, кидал и прочего можно повстречать на самом дне пищевой цепочки. А не зная, что находится под ногами обычного народа, они и близко не могут представить суть происходящего. Обычное отмахивание руками "это вброс и манипуляция". 

До сегодняшней ситуации и представить себе не мог, что очевидное и обыденное для одних, рассматривается как фантастика и обман для других. 

Защита аккаунтов Steam

Многие думают, что двухфакторная защита аккаунта спасет их от кражи виртуального имущества, но это не так. Уже есть способы обойти этот вопрос. Теперь профильные мастера могут без ограничений менять владельцев аккаунтов. А что нам об этом говорят игровые СМИ? Вы хоть одну заметку видели, как спасти свой аккаунт от злоумышленников в свете последних событий? Скажу больше, сам аккаунт им не нужен, опустошают инвентарь и баланс на аккаунте. Даже если владелец вернет доступ к своему сокровищу - он лишится некоторых ценностей. Но дальше-больше. Steam увеличил задержку до 10 дней на обмен. Хакеры стали слишком настырными и больший срок дает пару дополнительных дней на "спасение". А где в это время находится верхний интернет? В их любимом магазине происходят глобальные изменения, но они об этом не знают? Как же так? 

Послесловие

Грустно. Очень грустно. За пару последних дней увидел всю суть современного интернета. Никого не волнует, что происходит с обычными пользователями. Вместо того чтобы просвещать и учить, они заминают проблему и утаивают происходящее. "Удачный вброс". Мы не верим. Это все хайп и  популизм. Как же они все далеки от народа.

Другие темы автора https://overclockers.ru/blog/Dante

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