Магазин Гейба Ньюэлла применил жесткие наказания к нарушителям правил Steam. В мае 2024 года более 20 тысяч аккаунтов из России и Беларуси были заблокированы. Это крупнейшая волна блокировок за последние годы.

В апреле 2024 года в Steam появились новые механизмы выявления нарушителей правил. Строгие стандарты и жесткий контроль отправил в блокировку больше 20 000 активных пользователей. Практически все известные случаи связаны с обходом региональных ограничений, покупками из других регионов и обменами с нечистоплотными продавцами.

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Предисловие

Через пару недель стартует большая летняя распродажа. Многие активные пользователи отправятся на шопинг за интересными подарками. Огромный фестиваль игр поддержат презентации от игровых издательств с анонсами новых тайтлов. Эйфория и чувство праздника охватит геймерское сообщество. После событий февраля 2022 года произошли крупные изменения в глобальном мире. На жителей России и Беларуси наложили ограничения. Однако, появилось множество активных "дельцов", что помогают обходить западные санкции и приобретать "запрещёночку" для российских аккаунтов Steam. У всех свои методы. Кто-то создает новый аккаунт и покупает товары на него. Кто-то делает подарок из другой страны посредством изменения своего виртуального места жительства. Кто-то приобретает вещи и перепродает их на торговой площадке. Виртуальные карты и карты предоплаты. Невозможно перечислить все серые схемы, а ведь есть еще и "чернуха" с кардингом и кражей аккаунтов. Угнанные аккаунты с привязанными картами или вещами для торговой площадки. Там, где крутятся большие деньги, есть и те, кто желает заработать.

Региональные ограничения Steam

Шумиха вокруг Helldivers 2 всколыхнула интернет. Не все согласны мириться с решением Valve и подчиняться его правилам. Для жителей России и Беларуси существуют тысячи игр "как Helldivers 2". Крупные издатели запретили продажу своего товара жителям наших стран. Но существует Казахстан, Украина, Турция, Египет. Пара кликов и вы житель новой банановой республики. На вас не распространяются ограничения и вы можете делать все, что душе угодно.

В этом месте повествования появляются ценители "Святого Торрента". Правда жизни такова, что существует ряд игр, что защищены системой Denuvo и их нет в открытом доступе. А еще есть варианты с онлайн подключением (та же Helldivers 2), что пользуются большой популярностью, но не подвержены взлому. Вариантов развития событий и возможных ситуаций не счесть.

Пчелы против мёда

Для решения своих насущных проблем геймеры обращаются к специально обученным людям. Интернет завален рекламой "самых надежных, самых проверенных" поставщиков услуг. Вот только Гейб Ньюэлл не очень рад их активной деятельности. Есть простая аксиома: "Если где-то прибыло, значить где-то убыло". Обход региональных ограничений наносит сильнейший финансовый ущерб ларечку Steam. Valve активно борется с подобными нарушениями и блокирует аккаунты. Но это только вершина айсберга. Виртуальный переезд в другую страну бывает не только для обхода блокировок и региональные цены. Очень часто переезд связан с кражей аккаунтов. Злоумышленники делают сотни миллионов долларов на краже личных данных. Полулегальная схема со сменой региона для покупки игры очень сильно похожа с банальной кражей. Двухфакторная аутентификация легко обходится, а аккаунты угоняются. Вечная борьба бабла со злом.

Изменение виртуального места жительства

С апреля 2024 года данная функция контролируется жесточайшим образом. Steam блокирует все аккаунты с подозрительной деятельностью. Достоверно не известно, насколько чувствительны сенсоры у Габена. Известны 4 факта с блокировкой, когда люди за неделю посетили Казахстан, Турцию, снова Казахстан и вернулись в постоянное место дислокации с красной табличкой на ограничение действий. Подтверждены несколько случаев с блокировкой аккаунтов с несколькими подарками из других регионов. Подтверждены несколько случаев с трейдом инвентаря steam под виртуальной частной сетью (бото-фермы). Подтверждены несколько случаев блокировки аккаунтов с регистрацией на третьи страны (заказы на покупки в Египте и Корее). Несколько аккаунтов с подозрением на активацию ключей "World Wide/GLOBAL". Все случаи связывают с утечкой данных или взломом.

Не надо слов, не надо паники

В этом месте можно было бы разместить целевую рекламу с правильным магазином, но у каждого своя голова на плечах. Каждый пользователь Steam должен понимать риски, что возникают при обходе системы. Нас интересуют последствия. Если вы получили красную табличку, то рекомендуется ее обжаловать и написать в службу поддержки. Вас попросят подтвердить, что ваш аккаунт действительно является вашим. Выписки с кредитной карты, паспортные данные, счет за коммуналку с указанием адреса проживания. В каждом случае просят разные документы. Если вы - это вы, а не африканский жираф, то вы сможете пройти всю процедуру без особых проблем.

Послесловие

Трудные времена требуют сложных решений. Эта весна стала ярким подтверждением хлипкости этого мира. В любой момент за любое нарушение вы можете получить ограничение не только в социальных сетях, но и в цифровых магазинах. В конце апреля разразилась эпопея с аккаунтами Xbox:

Игры на Xbox в России — мошеннические схемы и бан аккаунтов

Теперь история повторяется с аккаунтами Steam. Жители России не готовы к переменам и, как в девяностые, доверяются любому проходимцу с доброй улыбкой. Вот только кто-то зарабатывает на этом денежку, а кто-то теряет доступ к играм.

Будьте внимательны и осторожны со своими желаниями