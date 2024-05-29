Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Dante1980
По российским аккаунтам Steam прокатилась волна банов (апрель-май 2024 года)
Магазин Гейба Ньюэлла применил жесткие наказания к нарушителям правил Steam. В мае 2024 года более 20 тысяч аккаунтов из России и Беларуси были заблокированы. Это крупнейшая волна блокировок за последние годы.

В апреле 2024 года в Steam появились новые механизмы выявления нарушителей правил. Строгие стандарты и жесткий контроль отправил в блокировку больше 20 000 активных пользователей. Практически все известные случаи связаны с обходом региональных ограничений, покупками из других регионов и обменами с нечистоплотными продавцами.

реклама

Предисловие

Через пару недель стартует большая летняя распродажа. Многие активные пользователи отправятся на шопинг за интересными подарками. Огромный фестиваль игр поддержат презентации от игровых издательств с анонсами новых тайтлов. Эйфория и чувство праздника охватит геймерское сообщество. После событий февраля 2022 года произошли крупные изменения в глобальном мире. На жителей России и Беларуси наложили ограничения. Однако, появилось множество активных "дельцов", что помогают обходить западные санкции и приобретать "запрещёночку" для российских аккаунтов Steam. У всех свои методы. Кто-то создает новый аккаунт и покупает товары на него. Кто-то делает подарок из другой страны посредством изменения своего виртуального места жительства. Кто-то приобретает вещи и перепродает их на торговой площадке. Виртуальные карты и карты предоплаты. Невозможно перечислить все серые схемы, а ведь есть еще и "чернуха" с кардингом и кражей аккаунтов. Угнанные аккаунты с привязанными картами или вещами для торговой площадки. Там, где крутятся большие деньги, есть и те, кто желает заработать.

Региональные ограничения Steam

Шумиха вокруг Helldivers 2 всколыхнула интернет. Не все согласны мириться с решением Valve и подчиняться его правилам. Для жителей России и Беларуси существуют тысячи игр "как Helldivers 2". Крупные издатели запретили продажу своего товара жителям наших стран. Но существует Казахстан, Украина, Турция, Египет. Пара кликов и вы житель новой банановой республики. На вас не распространяются ограничения и вы можете делать все, что душе угодно.

В этом месте повествования появляются ценители "Святого Торрента". Правда жизни такова, что существует ряд игр, что защищены системой Denuvo и их нет в открытом доступе. А еще есть варианты с онлайн подключением (та же Helldivers 2), что пользуются большой популярностью, но не подвержены взлому. Вариантов развития событий и возможных ситуаций не счесть.

Пчелы против мёда

Для решения своих насущных проблем геймеры обращаются к специально обученным людям. Интернет завален рекламой "самых надежных, самых проверенных" поставщиков услуг. Вот только Гейб Ньюэлл не очень рад их активной деятельности. Есть простая аксиома: "Если где-то прибыло, значить где-то убыло". Обход региональных ограничений наносит сильнейший финансовый ущерб ларечку Steam. Valve активно борется с подобными нарушениями и блокирует аккаунты. Но это только вершина айсберга. Виртуальный переезд в другую страну бывает не только для обхода блокировок и региональные цены. Очень часто переезд связан с кражей аккаунтов. Злоумышленники делают сотни миллионов долларов на краже личных данных. Полулегальная схема со сменой региона для покупки игры очень сильно похожа с банальной кражей. Двухфакторная аутентификация легко обходится, а аккаунты угоняются. Вечная борьба бабла со злом.

Изменение виртуального места жительства

С апреля 2024 года данная функция контролируется жесточайшим образом. Steam блокирует все аккаунты с подозрительной деятельностью. Достоверно не известно, насколько чувствительны сенсоры у Габена. Известны 4 факта с блокировкой, когда люди за неделю посетили Казахстан, Турцию, снова Казахстан и вернулись в постоянное место дислокации с красной табличкой на ограничение действий. Подтверждены несколько случаев с блокировкой аккаунтов с несколькими подарками из других регионов. Подтверждены несколько случаев с трейдом инвентаря steam под виртуальной частной сетью (бото-фермы). Подтверждены несколько случаев блокировки аккаунтов с регистрацией на третьи страны (заказы на покупки в Египте и Корее). Несколько аккаунтов с подозрением на активацию ключей "World Wide/GLOBAL". Все случаи связывают с утечкой данных или взломом.

Не надо слов, не надо паники

В этом месте можно было бы разместить целевую рекламу с правильным магазином, но у каждого своя голова на плечах. Каждый пользователь Steam должен понимать риски, что возникают при обходе системы. Нас интересуют последствия. Если вы получили красную табличку, то рекомендуется ее обжаловать и написать в службу поддержки. Вас попросят подтвердить, что ваш аккаунт действительно является вашим. Выписки с кредитной карты, паспортные данные, счет за коммуналку с указанием адреса проживания. В каждом случае просят разные документы. Если вы - это вы, а не африканский жираф, то вы сможете пройти всю процедуру без особых проблем.

Послесловие

Трудные времена требуют сложных решений. Эта весна стала ярким подтверждением хлипкости этого мира. В любой момент за любое нарушение вы можете получить ограничение не только в социальных сетях, но и в цифровых магазинах. В конце апреля разразилась эпопея с аккаунтами Xbox:

Игры на Xbox в России — мошеннические схемы и бан аккаунтов 

Теперь история повторяется с аккаунтами Steam. Жители России не готовы к переменам и, как в девяностые, доверяются любому проходимцу с доброй улыбкой. Вот только кто-то зарабатывает на этом денежку, а кто-то теряет доступ к играм. 

Будьте внимательны и осторожны со своими желаниями

#steam #valve #васютин #valve anti cheat #бан аккаунтов steam #блокировки аккаунта в steam
+
Написать комментарий (0)
Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
Популярная игра Warhammer 40,000 доступна бесплатно
Valve запрещает передавать учетные записи Steam по наследству
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России разработали двигатель для БПЛА, который на 30 % дешевле аналогов
6
Магнитные накопители возвращаются и уже начали теснить HDD на рынке облачных услуг и хранения данных
8
Росатом: разрабатываемый в России плазменный ракетный двигатель позволит усилить позиции в космосе
3
ТПП Германии: Экономика страны находится в стагнации, которая продлится еще год
+
Microsoft выпустила «лёгкую» версию Windows 11, но не рекомендует использовать её для запуска игр
2
Российские истребители Су-30СМ2 получили новую ракету Р-37М, сбивающую цели на расстоянии до 300 км
+
РЖД, КАМАЗ и другие отраслевые гиганты не отказались от SAP из-за отсутствия достойной отечественной альтернативы
1
EnerVenue разрабатывает усовершенствованные никель-водородные батареи со сроком службы 30 000 циклов
1
У покупателей базовой версии электромобиля Xiaomi SU7 отныне не будет выбора по марке производителя тяговой батареи
+
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
14
Очередной инцидент с Tesla, чуть не столкнувшейся с поездом, вызывает опасения по поводу автопилота
2
Обновление One UI 6.1.1 будет включать в себя множество улучшений для камеры Galaxy S24 Ultra
6
В Германии из-за избытка солнечных панелей упали цены на электричество
2
Копирующая «Героев Меча и Магии» стратегия Songs of Conquest разошлась тиражом 500 тыс. копий — четыре DLC уже в планах
1
Army Recognition: В зоне проведения СВО появились танки Т-90М с новой антидроновой защитой
+
В новом отчете НАСА освещаются экономически выгодные решения для устранения космического мусора
+
В правительстве РФ рассказали о мерах по недопущению повторения аварийной ситуации аппарата Луна-25
1
Нейросеть Suno AI 3.5 для создания песен и музыки получит новые функции
1
Аналитики рассказали, сколько зарабатывают майнеры в РФ и где располагаются наиболее крупные фермы
1
Зеленский раскритиковал решение Байдена не приезжать на «саммит мира» в Швейцарии
+

Популярные статьи

Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
33
Собираем мощный игровой ПК для запуска Ghost Of Tsushima и эксклюзивов с PlayStation 5 за 100 000р
35
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
60
Мое мнение об Google Pixel 8a (Digitaltrends)
7
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
58
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
4
Сколько сегодня стоит мощный игровой ПК для 2К на 5 лет, и почему раньше было дешевле
4
Всё о новых мини-пк ASUS NUC 14 Pro и ROG NUC - с картинками и большими буквами
2
США обязались поставить Тайваню новейшее оружие "в отличие от Украины"
4
Пошлины на китайский экспорт «не сделают Америку снова великой» - считают западные эксперты
1

Сейчас обсуждают

Антон Тутынин
13:05
Киевская гражданская администрация? Это что за орган власти такой?
Генштаб ВСУ назвал успешными действия ВС России на купянском направлении
Максим Гулаков
12:59
Цена от нехера себе, до та его рот
Всё о новых мини-пк ASUS NUC 14 Pro и ROG NUC - с картинками и большими буквами
Культовый
12:48
завидуешь нищук
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
Культовый
12:47
я успешный и состоятельный джентльмен, могу позволить покупать топ, тем более что недорого, обед в приличном ресторане дороже стоит.
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
Alex TOPMAN
12:45
Не понял про +30%. Это что с чем сравнили?
Замена памяти на NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER делает ее быстрее, чем RTX 4080 SUPER
E. S.
12:41
Доказанный факт: Буча - инсценировка. С кучей видео фактов.
В сети появились видео нанесения ВКС России ударов по ВСУ с применением Фаб-500
Grotlon
12:37
Опять Тоненькое и Серверное взяли?
Группировка "Центр" взяла Тоненькое и Северное, прорвав оборону ВСУ
E. S.
12:37
А можно ли тут забанить отдельного писаку-идиота?
Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
ev_ruso
12:34
упоротые коментаторы или нет, а сша это синоним кидалы, кинули салорейх, кинут и тайвань...
США обязались поставить Тайваню новейшее оружие "в отличие от Украины"
Anton Angald
12:28
Вижу новость про провал Xbox и уже знаю, что её дантэ высрал
Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем