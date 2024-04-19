Планы Microsoft в 50 млн активных пользователей сервиса к 2028 году не будут выполнены. Перспективное направление погубила безмерная жадность и империалистические замашки крупного игрока на рынке цифровых развлечений. Слишком большая плата за слишком маленький объем контента. Но вопрос упирается не только в пользователей, но и издателей. Сегодня рассматриваю имеющиеся цифры.

Предисловие

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Начнем с небольшой оговорки. Понятие "провал" имеет широчайшее трактование. Из-за такой коллизии возможны частные случаи. Например, если вы покупаете спички по рублю и продаете их по пять - то вы работаете с прибылью. Нельзя назвать провалом прибыльное предприятие. Если речь идет о спичечном заводе, продажа 5 пачек спичек с 500% наценкой воспринимаются иначе.

То же самое относится и к подписочному сервису Microsoft. Банальные вещи можно интерпретировать в угоду того или иного мнения. "Мнение" - это не факт. Это взгляд на жизнь и не более того. Постараюсь приводить только факты и осветить проблему со стороны сторонних издателей.

Тему уже освещал со стороны потребителя:

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Пять причин провала Xbox Game Pass

Xbox Game Pass - отличная подписка

Рекламный тезис, что регулярно всплывает в средствах массовой информации. Многие пользователи не застали "лихие 90-e". Они пропустили чудесные времена и веяния. Рекламные ролики той эпохи, когда рекламировать финансовые пирамиды не было чем-то зазорным. Найдите три отличия от рекламы Xbox Game Pass.

В чем игровое предложение Microsoft отличается от аналогичных? Отбросив субъективное мнение будем рассуждать холодно и без эмоций. Еще один ответ мы можем найти в другой рекламе из далеких времен. Не нашел в хорошем качестве, но снова - найдите 3 отличия от продвижения цифрового товара одной из самых богатых корпораций мира.

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На консолях сегодня существует несколько подписок. На синей платформе выходят топовые проекты второй свежести. На зеленой платформе появляются инди игры в день релиза. Что из двух вариантов лучше - невозможно ответить, так как у каждого свои предпочтения. Бандерлоги под зеленым знаменем начинает затирать различную дичь из разряда "игры от внутренних студий выходят в день релиза" и гордятся этим. Мое субъективное мнение, почему-то, мечется между Redfall в день релиза и Ghost of Tsushima два года спустя. Ни как не могу определиться в выборе.





Единственное отличие подписки Microsoft от конкурентов - это безумный рекламный бюджет и проталкивание платной услуги без вазелина во все возможные и невозможные места.

Вбросы

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С января 2022 года из официального источника перестают поступать сведения о росте числа пользователей сервиса. В этот момент активизировались эксперты и аналитики. В крупных СМИ регулярно появляются сведения о росте числа подписчиков. Поклонники Xbox радуются и хлопают в ладошки.

Для понимания вопроса стоит уточнить, что аналитические конторы дают прогнозы и их расхождение с реальностью составляет не более 5%. Чем точнее прогноз, тем солиднее контора и тем больше компаний к ней обращается. Данные от таких организаций на вес золота. В подавляющем числе случаев, у лучших, точность цифр и их расхождение с реальностью составляет менее 1%.

Все прогнозы от аналитиков за три года были с расхождением в 20-30%... Ни одна солидная контора так не ошибается... Это портит имидж и подрывает доходы. Если это не вброс.

Подобным могут заниматься только проплаченные специалисты, так как неверные данные сильно бьют по репутации. Всего пара подобных откровений и к специалистам больше не обратится ни одна уважающая себя фирма. Единственным выгодополучателем является Microsoft. Народ видит успехи корпорации и смело бежит в ее объятия. Ведь миллионы мух не могут ошибаться. Скрытая реклама. Увеличение частоты упоминания в положительном ключе увеличивает продажи.

Грязные манипуляции применяемые в исключительно бедственном положении.

Официальные данные

26 апреля 2023 года глава Microsoft (Сати Наделл) перед инвесторами сообщил, что выручка от игровых платных услуг почти достигла 1 млрд долларов США. На момент оглашения информации существовало несколько подписок и в своем заявлении он не уточнял и не указывал конкретики. Сумма указывалась за квартал (3 месяца).

16 феврале 2024 года из уст Сары Бонд прозвучали другие данные. Она указала на общее число подписчиков в 34 млн человек.

Между двумя событиями прошло около 9 месяцев, но с высокой долей вероятности мы можем утверждать, что данные не сильно изменились. Из чего мы можем рассчитать средний чек за подписку:

1 000 000 000 (общая выручка) / 3 (месяца) / 34 000 000 (человек) = 10 баксов с человека в месяц.

На апрель 2023 года стоимость подписки составляла:

Максимальной 15 баксов (включает Золотой)

Минимальной 10 баксов

Золотой 10 баксов (при покупке на 1 год стоит 5 баксов в месяц)

EA play 5 баксов (не известно, как она фигурирует в общих отчетах)

Из официальных данных мы видим, что подавляющее число пользователей обходят максимальный вариант стороной. Почему нам важно знать вид подписки? В сервисе огромное число проектов с онлайн составляющей и в них можно играть только с максимальными затратами.

Тrueachievements

Сайт аффилированный с Microsoft и показывает информацию об аккаунтах пользователей Xbox:

Запущенные приложения;

Время проведенное в играх;

Ачивменты, полученные в проектах;

Оценки пользователей;

Прочие сведения;

Данные предоставляется в разрезе личного аккаунта и суммарно по всем пользователям. Открытый источник информации с огромными возможностями для анализа. Любой желающий может пройти на сайт и проверить все сказанные мной слова. Могу быть слеп, предвзят, проплачен... Народный контроль поможет найти истину.

Sea of Thieves

Игра для контроля и понимания ситуации. Нам достоверно известно, что в данную игру поиграло около 40 млн человек.

6 млн пользователей приходится на ларечек Гейба Ньюэлла. Число пользователей рассчитывается от числа поставивших оценку к игре.

На Тrueachievements в море воров отметилось 580 000 человек.





Мы можем посчитать примерную аудиторию сайта и получившийся коэффициент использовать во всех расчетах и предположениях... Если информация о 40 млн правдива.

580 000 / 34 000 000 /100% = 1,7% пользователей Xbox зарегистрированы на сайте. В это число входят все представители консолей, телефонов и персональных компьютеров.

Теперь, изучая сайт, мы можем точно установить сколько человек поиграло в ту или иную игру с огромной точностью. Имея цифры вы можем сравнить игры, что были в подписочном сервисе и те, что были куплены. Провести сравнение со Steam и другими источниками информации. Определить достоверность различных спикеров.

Анализ игр

Заходим в раздел с играми и сортируем по популярности. В топовом списке появляются самые знаковые бренды. Информация о многих существует в других источниках. При желании вы можете сопоставить три аргумента:

Число игравших;

Финансовый успех;

Наличие проекта в подписке Xbox;

Сопоставляя три факта вы увидите, какое влияние оказывает сервис Xbox на денежные потоки, соответственно, на заинтересованность издателя в подписочном сервисе. Дутые показатели и не более того.

Halo Infinite. С первого дня своего существования входит в платную услугу Microsoft. Игру запустило максимальное число пользователей. Круче только яйца. Мега популярная франшиза, что запустил каждый встречный-поперечный. Если отталкиваться от имеющейся информации - это прибыльная игра с огромными финансовыми потоками. Но это не точно... У проектов, что пользуются спросом, есть суперспособность - они генерируют бабки и находятся на особом счету у платформодержателя. В русскоязычной среде Halo Infinite можно назвать: "взмах на рубль, удар на копейку".

Back 4 Blood. Еще один из Day one релизов. Средненький проект. Душевный. Ребенок с удовольствием бегал в нее и стрелял в зомби. Входит в ТОП 100 самых популярных игр всех времен на Xbox (на 72 месте). Великолепный показатель. Самое высокое место от сторонней студии, что попала в Xbox Game Pass на старте.

Получила несколько наград на Golden Joystick Awards 2021 года. Игра-сервис лишилась поддержки через 18 месяцев после релиза. Великолепные показатели на бумаге, а вот в финансовом плане что-то пошло не так.

High On Life. Очередной перспективный проект от сторонней студии на площадке Xbox. С игрой ознакомилось безумное число геймеров. Известность зашкаливает. Первая сотня по популярности и беспрецедентные показатели.

Студия Squanch Games после выпуска народного проекта находится в тяжелом финансовом положении. Пытается продавать бандлы с косметическими дополнениями и прочей мелочевкой.

Предварительные выводы

Мусорные игры получают boost в сервисе, но качественные работы с хорошим потенциалом уничтожаются. Человек попробовавший одиночный проект крайне редко бежит за покупкой. Если для игр от внутренних Xbox Game Studios это не имеет значения, то сторонние разработчики остаются без средств к существованию. Подобный вариант развития отбивает желание размещать качественные игры на цифровой платформе Microsoft. Вопрос: "Синица в руках или журавль в небе" играет новыми красками.

Удержание игроков. Что легко достается - не ценится. Геймеры, попробовавшие игру, быстро ее бросают. Нужно время, что бы успеть попробовать ДРУГОЙ проект. Товары, с дорожной картой на несколько лет, идут в утиль. Одиночные игры на десяток часов пробегаются молниеносно и о них забывают. Подобные нюансы убивают привлекательность для сторонних издателей с перспективными направлениями. Свен Винки прямо сказал, что Baldur's Gate 3 за 5 млн баксов в подписке - это свинство.

Цена вопроса

В 2021 году из судебных слушаний Epic Games Store против Apple всплыл документ, по которому видно, сколько Тим Суини платит разработчикам за бесплатные раздачи их игр в своем сервисе. 38 наименований отборных высококачественных тайтлов второго эшелона ему обошлись в 11,5 млн баксов. Не нашел картинки в высоком разрешении, но многие названия можно прочитать при большом желании. Речь идет о 2019 годе и лоты "плесенью еще не успели покрыться".

Типичная раздача в сервисе Xbox Game Pass. И снова мы видим игры второго эшелона второй свежести. С примерно таким же диапазоном цен.

Мы можем смело утверждать, что средний чек на заполнение подписки колеблется в районе 5-7 млн баксов и собирается на этом около 250 млн баксов в месяц.

Хороший бизнес, который приятно продвигать.

Жадность - основная причина провала

С одной стороны мы видим, как успешные проекты умирают от "дешевого доступа", с другой - маржинальность более 2000%. Фил Спенсер в любой момент может пожертвовать частью прибыли и увеличить размер вознаграждения... Но за последний год отчетливо видно, как падает качество размещаемых тайтлов. Крупные издатели не спешат повторно размещать свои релизы в подписке на Xbox.

Повышение стоимости Xbox Game Pass Ultimate летом 2023 года удивил не только лишь всех:





Мелким подчерком добавлю, что Фил Спенсер планировал выпустить свой сервис на платформах конкурентов (плойка, нинка, яблоко), но конкуренты не пустили Фила на свои площадки. Конкуренты решили, что в своем огороде они сами разберутся. Данный поворот оказался полной неожиданностью для представителей Microsoft.