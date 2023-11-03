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Халява для PlayStation - активация игр P1, P2, P3 и с чем ее едят

Экономика должна быть экономной, а игры максимально дешевыми или бесплатными. У консолей PlayStation есть некоторые слабости, что позволяют практически бесплатно играть во все игры
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Когда заходит спор о выборе консоли, приводят множество аргументов за и против... Но никогда не вспоминают, сколько эти преимущества будут стоить. У консолей PlayStation есть несколько особенностей, что позволяют делиться играми с друзьями и знакомыми и сводит большинство трат к минимальным значениям. Активация игр на консоли проходит некоторые этапы, что используются умельцами  для минимизации финансовых трат, о них сегодня и поговорим.

Предисловие

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Все описанное ниже частично работает на консолях Xbox, но в полной мере раскрываются только на устройствах Sony. Корпорации сами официально ввели такую систему проверки лицензий и теперь не знают, как избавиться от нее. Суть вопроса состоит в том, что за одной консолью может играть несколько человек или один пользователь использует свои данные на нескольких приставках. Покупать одну игру дважды - это кощунство, что негативно может сказаться на репутации. Во времена дисковых изданий такой проблемы не существовало, но с приходом цифровых релизов...

Игровые платформы стараются не афишировать данные функции и нигде публично не заявляют о них. Функции "Домашняя консоль" или "Основная консоль" присутствуют на рынке уже десять лет, но они не упоминаются ни в одном промо-материале.

У современных игровых консолей есть несколько нерешенных вопросов. Лицензии игр проверяются на серверах компаний, но при проблемах с интернет-подключением верификация цифровых лицензий затруднительна. Этот вопрос решается переносом лицензионных ключей с серверов компании на потребительские устройства. Вот тут и вступают в действия различные манипуляции.

P1, P2, P3 (в русском сегменте П1, П2, П3)

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Это три известных метода активации игры на потребительском устройстве. Данные аббревиатуры чаще всего встречаются у продавцов игр на различных площадках. Не каждый готов отдать $70 за новенького Marvel’s Spider-Man 2 в день релиза, но с удовольствием отстегнет $20 без учета региональной стоимости. На этом и зарабатывают некоторые продвинутые пользователи.

P1 (оффлайн активация)

В последние пару лет редко встречаю такой вариант продажи игр. Возможно метод прикрыли. На заре своего консольного опыта часто им пользовался.

Продавец, или друг, или знакомый, или клуб по интересам создает аккаунт и покупает на него необходимую игру. Данные от аккаунта предоставляются "конечному пользователю". С помощью логина и пароля игрок заходит в аккаунт и ставит игру на скачивание. Пока игра скачивается, из аккаунта необходимо выйти и переключится на свой основной аккаунт. После того как игра докачалась идет ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ отключение от интернета. После этого можно запускать игру и исследовать ее вдоль и поперек. Как только вы подключитесь к интернету, активация игры слетит и вы не сможете в нее больше играть.

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Метод актуален для оффлайновых игр с одиночным прохождением. Из-за сложностей для большинства граждан, продавцы редко используют такую активацию из-за вечно недовольных пользователей. Получать отрицательную репутацию на торговых площадках из-за неправильных манипуляций мало кто желает.

P2 (общий аккаунт)

Продавец, или друг, или знакомый, или клуб по интересам создает аккаунт и покупает на него необходимую игру. Данные от аккаунта предоставляются "конечному пользователю". С помощью логина и пароля игрок заходит в аккаунт и ставит игру на скачивание. Игра происходит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на аккаунте с игрой. Один аккаунт может быть у 3-5-10 человек. Проблема такой активации состоит в том, что как только новый пользователь заходит в игру, всех остальных из нее выкидывает. Можно играть только по очереди. Других ограничений не существует. Отличный вариант, если вы хорошо знаете основного владельца игры и напрямую с ним можете договориться об игровом времени. Чаще всего такой вариант используется в "аренде" аккаунтов. Вы заплатили небольшую сумму и пользуетесь аккаунтом по мере необходимости. Данный вариант часто сочетают с активацией P3

P3 (Основная консоль)

Аккаунт может быть привязан к консоли, а может и нет. Если аккаунт не привязан, то при отключении интернета вы не сможете играть в купленные игры. Чтобы избежать такой неприятности, необходимо сообщить игровым серверам, что хотите перенести лицензии на свое потребительское устройство. У Sony и Microsoft есть некоторые ограничения для таких манипуляций.

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Sony позволяет активировать только 1 устройство раз в пол года. Но вы можете отключить функцию и переподключить на другом устройстве. Сейчас в России есть некоторые перебои в работе серверов PlayStation. В оффлайн режиме консоль может работать более 30 дней (больше не проверял)
Microsoft позволяет активировать 5 консолей в год (плюс один за красивые глазки). Но раз в 30 дней вы обязаны выйти в интернет.

Продавец, или друг, или знакомый, или клуб по интересам создает аккаунт и покупает на него необходимую игру. Данные от аккаунта предоставляются "конечному пользователю". С помощью логина и пароля игрок заходит в аккаунт и активирует аккаунт как основной. После привязки данных к консоли необходимо переключиться на свой аккаунт и запустить виртуальную забаву. Играть можно с любого аккаунта, так как лицензии перенесены на ваше устройство и доступны с любой учетной записи, но рекомендуется использовать личные данные, так как аккаунт параллельно могут использовать по  P2 (общий аккаунт) и чтобы не мешать друг другу, стоит разделять доступ.

Послесловие

У меня 2 консоли и регулярно совмещаю P2 и P3 для игры. На одной консоли активирован один аккаунт, на второй другой и на обеих доступны все игры одновременно. Дети играют в Minecraft по сети и радуются жизни. Знакомые часто просят поделиться чем-то интересным на время каникул или отпусков. Иногда, если пригорает, покупаю активацию P1 для знакомства с новинкой.

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playstation активация игр на консолях домашняя консоль основная консоль халява на консолях
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