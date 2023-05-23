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Похоже, в Microsoft пришло новое руководство и началось закручивание гаек. За последние 6-9 месяцев произошло множество странных изменений. Запретили делать подарки в Аргентине и Турции. Отменили пробники за 1$. Забирают подписки, полученные через абуз системы... Это все за последние полгода. С одной стороны - давно пора навести порядок. С другой - слишком резкие перемены для системы, что находится на грани коллапса.

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Предисловие

В первых числах мая 2023 года Microsoft выпустила отчет "Прозрачности", в котором отчиталась о деятельности по зачистке неугодных. Приведенные цифры ужасают своими масштабами. Первоисточник, дабы не быть голословным, можно взять по ссылке:

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Отчет за второе полугодие 2022 года

Для начала стоит упомянуть базовые цифры, с которыми приходится работать:

Примерное число аккаунтов Xbox live - 120 млн. В это число входят все аккаунты, зарегистрированные в магазине Xbox на консолях, персональных компьютерах и телефонах.

Число консолей Xbox - около 75 млн штук (One +series) рабочих заметно меньше.

Число заблокированных аккаунтов Xbox за 2022 год - более 17 млн.

Какие аккаунты заблокировали?

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Первоначальная формулировка "Аккаунты Xbox" показалась очень странной. На персональных компьютерах есть один общий аккаунт Microsoft, в котором есть Skype/Microsoft 365/Windows/почта Outlook и куча других сервисов. У них у всех один общий аккаунт. Это ВАЖНО. 17 млн аккаунтов от 2 млрд - маленький пшик на постном масле.

Даже аккаунт Xbox имеет широкую трактовку. Для игры на телефоне в Minecraft нужен аккаунт Xbox. Вариаций множество. Но в самом отчете есть четкий ответ. Речь идет об аккаунтах Xbox на консолях. То есть, речь идет о 75 млн консолях, на которых за год было заблокировано 17 млн аккаунтов. Блокировка коснулась 22% пользователей (меньше, но это примерное понимание масштабов проблемы).

Кого и за что банили?

Самая важная часть отчета. 90% блокировок, - это читеры и "недостоверные" пользователи.

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Для обычного человека, далекого от консольного мира, это обычная статистика, на которую не обратит внимание. Но это АФЕРА века!!! Ш*** контент!!!

Если посмотреть, все блокировки аккуратно расписаны, а самая большая написана через слэш. Два в одном. Так Microsoft прячет свою главную проблему последних 10 лет.

Читеров на консолях нет. Точнее, их нет на консолях с заводской прошивкой. А еще "недостоверные аккаунты" не могут подключиться к сети и делать покупки в магазине. Соответственно не могут никоим образом заниматься читерством. Если игры покупают, значить аккаунт авторизован и идентифицирован.

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Но есть из всего вышесказанного одно исключение. Ворованные кредитные карты. На них покупают игры и аккаунт "как бы остается недостоверным". Это основная причина блокировок аккаунтов на всех игровых платформах.

Проактивная защита

Microsoft хвастается своей новой защитой, которая стала выявлять значительно больше нарушений без вмешательства человека.

За предыдущий год львиную долю блокировок произвела именно новая форма выявления проблем. В отчете дается детальная расшифровка, что пришлось на новый вид защиты.

Тут появляются новые строчки, о которых не говорилось ранее. Фишинг, продажа аккаунтов, пиратство, незаконные покупки. ВНЕЗАПНО...

Вы думаете это ВСЯ интересная информация в захолустном отчете, которые никто не заметил? Удивлю вас, но проблема гораздо глубже.

Бан консолей

Данный материал начинался с подсчета реальных пользователей консолей и какую долю этих пользователей затронула блокировка.

За один год из 75 млн консолей (на которых около 120 млн пользователей) пришлось 17 млн блокировок. Проактивная защита работает на упреждение. Работает автоматически, блокируя аккаунты. Есть тонкость в ее работе. Вы не узнаете, что покупка была фишингом/взломом/ворованной картой, пока пострадавший пользователь самолично об этом не заявит. Чтобы заявить о пропаже денег, в каком сервисе они пропали, куда правильно писать и прочее-прочее-прочее - нужно быть продвинутым пользователем. Но и тут не все так гладко. "Люди в черном" также не сидят на месте и максимально скрывают такие списания, чтобы их не обнаружили и не отменили "неавторизованную покупку". То есть, жалобы на списание приходят только в 5-10% случаях. Это капля в море. Чтобы увеличить эту каплю до 8 млн аккаунтов в год, можно заносить консоли с "недостоверными аккаунтами" в черный список и автоматически блокировать все аккаунты на них. Заляпанное устройство, должно быть заляпано везде.

Бан консолей PlayStation встречаются, но достаточно редко. Он выявляется моментально.

А вот про блокировку консолей Xbox еще не слышал. Видимо, Microsoft пошла иным путем. Теперь, покупая бывшую в употреблении консоль Xbox можно приобрести консоль из черного списка. Учитывая масштабы эпидемии, данная проблема становится совсем не иллюзорной. Предположим, что 13 млн проактивных блокировок из 120 млн аккаунтов - это 11% пользователей. Предположим, что на одну заляпанную консоль приходится 3 аккаунта (пока пользователь не понял, что он в черном списке). Получается, что сейчас в ходу около 2,8 млн консолей, что непригодны к использованию. И это данные только за последний год.

Масштаб проблемы, о которой молчат - поражает. Конечно, всяким хацкерам и нечистоплотным юзерам поделом. Только вопрос состоит в том, что эти консоли попадают на вторичку, а далее идут к законопослушным геймерам. Но, если такие блокировки продолжатся - нас ждет что-то неимоверно "веселое".