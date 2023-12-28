Несогласованные действия и случайные обстоятельства. Куча денег и один провал за другим. Множество знаковых событий и ужасающие последствия. 2023 год войдет в историю игровых устройств, как самый худший для консолей Microsoft.

Предисловие

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Пять лет назад создал огромный материал по личному видению будущего игрового подразделения Microsoft. Собрал в одном месте много различной информации, слухов и гипотез. Общий посыл повествования сводился к простым вещам:

Sony двадцать лет делает одно и тоже. Она не меняется и идет проторенной дорожкой. Современные тренды проходят мимо нее. С таким подходом она может превратиться в Nokia и исчезнуть в один прекрасный момент.

Xbox пробует себя в разных ипостасях. Вкладывает силы и деньги в разные направления. Старается быть на острие прогресса, меняясь и подстраиваясь под современные веяния. А еще у подразделения есть большая финансовая подпитка, что позволит продавить нужные и перспективные направления...

Как же сильно ошибался в своем видении. Все было именно так, как и говорил, только с маленькой оговоркой... Финансов на "продавливание" игровых тенденций у Фила Спенсера нет... И результаты мы можем наблюдать весь 2023 год.

Январь 2023 года

Выходит Hi-Fi Rush. Нишевая игра для маленькой игровой аудитории. Боссы высказывают мнение, что нужно было вложить больше денег в продвижение. После чего проект не сходит с новостных заголовков уже год и упоминается при любом удобном случае. Для примера, Metal Hellsinger и BPM: Bullets Per Minute на голову превосходят эксклюзив Xbox, но шума вокруг них значительно меньше.

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Но январь запомнился другим... Официально уволены 10 000 сотрудников Microsoft и многие внутренние студии покинули ведущие специалисты. Это колоссальный удар по игровому потенциалу, о чем рассказывал тут:

Увольнения в Microsoft повлекут серьезные задержки выпуска игр на Xbox

Февраль 2023 года

Тихий месяц без шума и гама. Но именно в феврале произошло страшное. Именно этот месяц изменил ВСЕ и стал толчком дальнейшим событиям. В Великобритании антимонопольные органы наложили вето на сделку по приобретению Activision Blizzard за 70 млрд долларов США. Технически, вынесение официального решения перенесли на апрель, но именно в феврале зашуршали шестеренки. Вопрос стоял ребром: "Покупка ограничит доступ 150 млн пользователям PlayStation к игре Call of Duty и это неприемлемо".

В этот момент появляется инициатива gaming-for-all и заключаются договора со стриминговыми сервисами. Microsoft утверждает и убеждает государственные органы, что 150 млн пользователей игровой консоли Sony и 150 млн пользователей облачных сервисов - это равнозначный доступ и покупка не нанесет ущерба обществу и не уменьшит доступность игры.

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Подробно вопрос рассматривал в этом материале. Там нет ничего интересного, просто фиксация произошедшего

Microsoft в погоне за Activision Blizzard устраивает настоящий балаган

Март 2023 года

Относительно тихий месяц. Мелкие перипетии и закулисные договоренности. Но тут интересно другое. От внутренних студий выходят несколько крупных дополнений для игр сервисов с нулевой рекламной поддержкой. Фил Спенсер не раскручивает свои бренды и не голосит о них в каждой подворотне. В игровом плане полный голяк, а они даже свои крохи не пиарят и не вкладывают денег в раскрутку. Для непонятливых упомяну январь и выход Hi-Fi Rush.

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Апрель 2023 года

Выходит Minecraft Legends. Вы слышали что-то об этой игре? От внутренней студии. С нулевой поддержкой в инфополе.

На Xbox выходит Ghostwire: Tokyo. Игра от внутренней студии и снова нулевая поддержка. А это крупнейший релиз за последние 12 месяцев для приставок от Microsoft

Вишенкой на торте становится решение английского антимонопольного органа о запрете крупнейшей игровой сделки в истории. У блогеров и их почитателей память как у золотой рыбки. "Нехорошая англичанка не разбирается в игровом бизнесе и придралась к облачным монополиям. Полная глупость и некомпетентность!" Именно так прокомментировали новость большинство говорящих голов. Поднимаем глаза чуть выше и смотрим на события февраля. Руководство Xbox два месяца уверяла всех и каждого, что у нее есть 150 млн пользователей в облаках и они точно такие же, как и пользователи Sony. Не будет никаких монополий и ограничений. И сами же попали в свою же ловушку.

Май 2023 года

Выходит Redfall. Возникает интересная ситуация. У всех студий бывают мусорные игры с кучей багов. Это повседневность и боль современной индустрии. Проблема заключалась в другом. Полный пофигизм и безразличие руководства Xbox. "Я во всем виноват и беру всю вину на себя" - сказал Фил Спенсер. И все. Я виноват, все свободны. Стоит напомнить две вещи:

Cyberpunk 2077 - поляки вышли и сказали: "Получилось то, что получилось и любой желающий может вернуть все деньги в полном объеме";

Это имиджевый проект. Витрина платформодержателя. Это суть и лицо Xbox;

Июнь 2023 года

Животрепещущее высказывание Фила Спенсера. Xbox game pass - это мусор, уничтоживший игровые консоли Microsoft. Конечно, именно такую фразу он не произносил. Его слова звучали более дипломатично. У пользователей Xbox Game Pass нет привязанности к игровым консолям Xbox. У них нет своей библиотеки игр и они в любой момент могут отказаться от использования платформы Microsoft. Их ничего не держит и они с легкостью уйдут к конкурентам.

А еще произошло другое занимательное событие. Лариан официально озвучили, что Xbox series S является ужасной консолью и мешает выпуску игр на консолях Xbox. Фил Спенсер официально разрешает выпустить на младшем устройстве урезанную версию игры с уменьшенным функционалом. Это прецедент.

Июль 2023 года

Судебные дела с федеральной торговой комиссией США. Интересно освещение данного события со стороны фанатов и блогеров. Многие так и не поняли, что на самом деле произошло и пошли открывать шампанское. Моя интерпретация произошедшего стала самой задизлайканной за все время освещения происходящего.

Любое судебное заседание такого уровня - это процесс, на котором собираются десятки и сотни адвокатов, юристов, специалистов и заинтересованных лиц. Все расписывается и согласовывается за год до мероприятия. Это скриншот того самого судебного разбирательства, которое будет на само деле. Последний бой, что решит судьбу игрового наполнения консолей.

Вот так Microsoft два месяца согласовывала даты заседаний на будущий год, так как ее юристы очень занятые люди и не могут прийти в назначенные судом дни.





Что сделала Microsoft в июле? Они без согласования опротестовала вопрос "продления запрета на сделку до судебного слушания антимонопольного органа". Воспользовалась уязвимостью в законодательстве и пришла на судебные слушания во всеоружии, когда антимонопольные органы и их адвокаты разбирались по делу с Amazon. Только у этого вопроса есть обратная сторона. Слушание все равно пройдет и федеральная торговая комиссия выскажет все свои претензии по вопросу. Некоторые думают, что это спор игровых корпораций, но это не так. Это вопрос с ценными бумагами, капитализацией и налогами. Вам рассказать длинную историю, за что посадили Аль Капоне?

Август 2023 года

Прогрев и рекламная компания Starfield. Тодд Говард что-то рассказывал, Фил Спенсер что-то обещал... Но их никто не слышал из-за релиза Baldur Gate 3. Игра от Лариан катком прошлась по всем релизам конца августа и первой половины сентября.

Повторные слушания в Великобритании. Microsoft подписывает секретное соглашение с Sony и обещает обещать, но никому не рассказывать. Ubisoft становится счастливым обладателем прав на облачные релизы от Activision Blizzard. Приятный бонус для французов.

Сентябрь 2023 года

Состоялся релиз космической эпопеи под брендом Starfield. За 6 месяцев до выхода одиссеи и за два месяца до Редфейл написал свою аналитику и вангование об игре.

Игра Starfield - самый ожидаемый провал 2023 года

кратко выделю основной тезис:

Опосредованно отношусь к играм "беседки" и не играю в них. Не мой жанр, не мой сеттинг, не мой вкус. Приведу два скриншота из двух игр и угадайте, к чему в них придирались





Октябрь 2023 года

Закрытие сделки по поглощению Activision Blizzard. Знаковое событие, поставившее точку в двух летней эпопее. Фанаты открыли шампанское и отпраздновали произошедшее. И тут можно было бы порадоваться за зеленых, если бы не несколько НО:

Call of Duty осталась на PlayStation, только теперь, рекламный бюджет игры в 300 млн долларов США Фил Спенсер будет полностью оплачивать из своего кармана, а мы все помним, что там с продвижением игр;

Провал и отказ от облачного гейминга в угоду сиюминутных преференций;

Незакрытый вопрос с федеральной торговой комиссией США, а они могут быть немного расстроены из-за событий в июле;

Ноябрь 2023 года

Весь месяц проходит примерно под таким лозунгом.

На BlizzCon 2023 Фила Спенсера прямо спросили, когда игры от Бобби Котика попадут в подписочный сервис. На что получили расплывчатый ответ "не знаю". Этот вопрос витал в воздухе с 18 октября, когда подписали сделку. Фанаты ждали анонсов и громких акцих, а получили... НИЧЕГО. Два года ожиданий, а в итоге кукиш с маслом. Номинально сделку подписали, только одобрение от Федеральной торговой комиссии не получено. Она не может разорвать покупки. Оспаривать будут интеллектуальную собственность и ее использование. Пока не получено "ДОБРО", все купленные франшизы будут являться предметом "ТОРГА". Чтобы умаслить правительство, Microsoft может подарить какую нибудь игру местному провайдеру, как это было сделано с Ubisoft.

Декабрь 2023 года

Технически, речь идет о событиях ноября, но данные опубликованы в декабре. Продажи игровых консолей Xbox обвалились в рождественский период, а конкурент ставит новые рекорды по продажам устройств. Пока умные люди с экранов нам рассказывают о фантастических перспективах игрового направления Microsoft, глубинный народ идет к конкуренту и сметает его устройства с полок магазина. Самая громкая сделка никак не отразилась на привлекательности коробоксов. Феерический провал в рождественский период показал, что на самом деле происходит и как думают обычные геймеры.

Послесловие

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Восьмое поколение окончилось двухкратным отрывом устройств японцев от американских приставок. По некоторым данным, через три года после старта девятого поколения, продажи PlayStation 5 уже в три раза превышают отгрузки Xbox. Катастрофическая разница. Худший сценарий из всех возможных. Это с учетом того, что Xbox series S в 2022 году стоила 300 американских долларов в любом магазине, а PlayStation 5 была доступна только с рук по 900 американских долларов. Первоначальная окупаемость Activision Blizzard составляла 27 лет. После компромисов и договоренностей прогнозы по возврату вложений уходят за горизонт 50 лет и это при оптимистичном стечении обстоятельств.