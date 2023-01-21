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Увольнения в Microsoft повлекут серьезные задержки выпуска игр на Xbox

Microsoft увольняет более 10 000 сотрудников, многие из них работают в игровом подразделении. Подтверждены увольнения в The Coalition, 343 Industries, Bethesda.
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Никогда такого не было и вот опять. Третья крупная новость про игровое подразделение Microsoft с начала года. В заголовке не получилось вместить всю новость целиком. Финансовые проблемы не только у Microsoft, но и у всего, что связано со сделкой по покупке Activision Blizzard. С момента объявления о сделке прошел ровно год. За это время Microsoft потеряла 22% своей капитализации... А это примерно 480 млрд $. И тут стоит понимать одну тонкость. Капитализация - это мыльный пузырь с фантастической оценкой, а вот платить за Activision Blizzard нужно живыми деньгами.

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Предисловие

24 января 2023 года Microsoft должна опубликовать квартальный отчет по своей финансовой деятельности. Инвесторы должны составить прогнозы о динамике компании и принять решение - сливать акции или нет. После окончания пандемии все крупные IT компании теряют доходы и откатываются к показателям 2019 года. Но у Microsoft зависла крупнейшая сделка и тут есть нюансы. Именно этот вопрос мы сегодня и будем рассматривать

Все сложно

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Рассказывать о финансах на железном форуме, все равно что преподавать ядерную физику в архитектурной школе. Постараюсь упрощенно обрисовать ситуацию и на пальцах показать, что происходит.

Сделка с Activision Blizzard

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Общая сумма сделки около 70 млрд $. Нужно понимать - ни у одной компании в мире нет такой суммы на счетах. Ни одна компания в мире не может накопить такую сумму на счетах. Некоторые компании могут начать продавать свои акции и за них получить живые деньги. Но ни кто так не делает: 

  • Во-первых - переизбыток ценных бумаг на рынке обваливает капитализацию компании. 
  • Во-вторых - слив большого пакета акций вызывает вторичную волну сливов, так как снижается стоимость и другие участники рынка избавляются от рискованных активов. 
  • В-третьих - большую единовременную массу акций могут скупить конкуренты и войти в состав директоров (Привет Илон Маск). 

Поэтому работает другая схема. Компании берут кредит в банке и в залог оставляют акции.

  • Первая проблема у компании Microsoft - стоимость залоговых акций за год рекордно обвалилась.
  • Вторая проблема у компании Microsoft - проценты по кредиту капают, а сделка висит. Прибыль улетает в трубу, а это уменьшает целевые показатели для инвесторов. При ставке 5% годовых - это более 3,5 млрд $ чистого убытка
  • Третья проблема у компании Microsoft - близится очередной отчетный период и нужно показать красивую картинку

Если бы сделка закрылась за пол года, как это было с Bethesda или во время роста акций, никто бы не заметил падение прибыли.

А сейчас речь идет о потери сотен миллиардов долларов. Каждый шаг должен быть четким и прямолинейным. Надежным как швейцарские часы

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24 января 2023 года

Обычная дата для рядового пользователя. В этот день выходит квартальный финансовый отчет Microsoft. На основании него (и других факторов, например, сокращение расходов за счет увольнения 10 000 сотрудников) принимается решение - сливать акции или нет. Обвалится капитализация еще больше или нет. На фоне падения акций за последние 5 кварталов подряд, надо чуть-чуть напрячься

Увольнение 10 000 сотрудников

Сами увольнения идут еще с ноября прошлого года. В прессе регулярно мелькали упоминания об этом факте. Но 18 января Microsoft официально объявила о самом крупном сокращении в своей истории. Крайне показательный жест для инвесторов. Мы сокращаем расходы, а вы получите свои дивиденты. Не сливайте наши акции. Ни одна крупная компания об этом не заявляет - это плохо влияет на репутацию. А тут еще какие-то профсоюзы решили самоорганизоваться... По подразделениям нет точной информации, где и сколько выгоняют. Есть лишь обрывочные сведения. Так, один из сотрудников 343i в своем твите говорит об увольнении только в его отделе 60 человек. Что бы понимать, много это или мало - в Hangar 13, разработавшей с нуля Mafia III работает 37 человек

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Четко подтверждены сокращения в Bethesda Game Studios, 343 Industries, and The Coalition. Причем, реструктуризации подверглись люди работающие над ожидаемой Starfield. Переносы и отсутствие новой даты выхода говорят о плачевном состоянии проекта.

25 января 2023 года

Вы не поверите. Это тот самый день, когда должна пройти презентация Xbox. Первое значимое событие после провального 2022 года. Именно оно задаст тон и картину на весь 2023г. И снова тонкости финансовых манипуляций. Есть два варианта развития событий. Один вдохновит инвесторов. Второй расстроит инвесторов. Вдохновляющий лучше показывать ДО. Расстраивающий ПОСЛЕ. Почему 1 день играет большую роль? Очень просто. Кто первый слил акции, того и в тапочках. При сделках на сотни миллионов долларов значение имеет каждая минута. Ролик с презентацией в 43 минуты был готов еще 2 недели назад. Его специально откладывают на максимально поздний срок, так как там не чем обрадовать инвесторов. На игроков им с высокой колокольни по ветру.

А что с этого рядовому пользователю? К чему нам эта информация?

Из перипетий и суеты последнего месяца можно сделать четыре огромных, далеко идущих вывода:

  1. Для Microsoft деньги превыше всего. Геймеры подождут столько, сколько нужно
  2. Мое оценочное суждение - у Xbox в 2023 году не будет прибыльных проектов, которые обрадуют инвесторов, в том числе и Starfield
  3. В сделке с Activision Blizzard время играет против Microsoft. Она не сможет растягивать поглощение бесконечно долго
  4. Есть большая вероятность, что Microsoft сама откажется от сделки, а не будет вести судебные тяжбы

Послесловие

Помните, как два года подряд было куча новостей о скупке новых игровых студий? Как Xbox готовится конкурировать с Sony? Какой ажиотаж был год назад по сделке с Activision Blizzard? Похоже, что новости закончились. Если негативные тенденции продолжаться, то Microsoft не сможет скупать все, до чего руки дотянутся. Более того, уже купленные студии не отбивают свои вложения. Сверху добавьте траты на выпуск нового поколения консолей, что продаются в минус. Куча негативных финансовых показателей может привести к судьбе, аналогичной Nokia, Mixer, Cortana, HoloLens. Уже сегодня видно, что ГейПасс не взлетел, а с инвесторами шутки плохи 


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