Ни для кого не секрет, что Xbox переживает не самые лучшие времена. Мы думали, что Фил Спенсер с компанией опустился на самое дно, но снизу постучали. Пять фактов, что расстроят вас в ближайшие годы, если вы приобретете консоль Xbox Series X

Предисловие

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Хочется начать с целевой аудитории, для которой все сказано ниже. Как это не странно, но не для всех аргументы будут железобетонными, и чтобы отсеять лишних пользователей, стоит выделить отдельные категории граждан:

Пользователи Xbox с многолетним стажем. У них уже имеется огромная библиотека, сложившийся круг общения и прогресс в играх. Трудно предлагать человеку перейти на новую платформу, если в гараже World of tanks и максимально раскаченный экипаж. Начинать с нуля, не самое приятное дело.

Фиферы и прочие сессионщики. Они играют в 1-2 игры и им с высокой колокольни откуда ветер дует.

Финансово свободные граждане. При неограниченном бюджете можно иметь все консоли и не думать о затратах свысока.

Любители Forza Motorsport — тут ничего не поделаешь. Фил Спенсер против выхода игры на других платформах.

Отдельно упомяну Xbox Series S — это хороший вариант за недорого, о чем рассказывал вот в этом материале.

Пять причин купить Xbox Series S в 2023 году

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Принципиальное отличие состоит в том, что младшую консоль берут из-за отсутствия денег и играть будут всего в пару игр, а не изучать лучшие и самые популярные тайтлы за фулл прайс.

Все остальные — принимайте к сведению и мотайте на ус.

Цена

С 2020 по 2023 год наблюдался некоторый дефицит консолей в свободной продаже. На свободном рынке присутствовали игровые устройства с завышенным ценником. Xbox Series X можно было урвать за эквивалент в 600-700 долларов США, в то время как конкурент предлагался за 900 долларов США и выше. Разница была существенной, можно было взять несколько топовых игр и наслаждаться моментом. Но с нормализацией прайса все сильно поменялось.

Первая причина — надо немножко подождать

12 декабря 2019 года представили новейшую консоль Microsoft. На игровой выставке The Game Awards 2019 анонсировали Senua’s Saga: Hellblade II. Прошло без малого четыре года и дата выхода игры по сей день не названа. Тут стоит сделать уточнение — это не просто игра, это "морковка" для завлечения новых адептов платформы. Это знамя, что должно повести за собой. Символ. Но "надо немножко подождать".

Halo Infinite — объявлена дата и перенос на год от заявленной даты, перенос на полгода кооперативного режима. Предполагался стартовой линейкой X.

— объявлена дата и перенос на год от заявленной даты, перенос на полгода кооперативного режима. Предполагался стартовой линейкой X. Redfall — объявлена дата и перенос на год.

— объявлена дата и перенос на год. Starfield — объявлена дата и перенос на год.

— объявлена дата и перенос на год. Everwild — анонсирован в 2019 и дата выхода по сей день неизвестна. Предполагался стартовой линейкой XSX.

— анонсирован в 2019 и дата выхода по сей день неизвестна. Предполагался стартовой линейкой XSX. Avowed — анонсирована в 2020 и дата выхода по сей день неизвестна. Предполагался стартовой линейкой XSX.

— анонсирована в 2020 и дата выхода по сей день неизвестна. Предполагался стартовой линейкой XSX. State of Decay 3 — анонсирована в 2020 и дата выхода по сей день неизвестна. Предполагался стартовой линейкой XSX.

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Практически все крупные проекты были анонсированы более трех лет назад и по сей день дата выхода неизвестна. Надо еще немного подождать. Это тенденция прослеживается более семи лет. Ждите, и может быть вы чего-то дождетесь.

Вторая причина — раздвоение личности

В глаза руководство Microsoft поет дифирамбы и уважает комьюнити, а на деле делает совершенно противоположное. Бесспорно, все так делают. Но впереди планеты всей Фил Спенсер и его команда.

Интервью Фила Спенсера на Tokyo Game Show 2023 для сайта famitsu. Это цитата с самого сайта (перевод сделан автоматически через гугл перевод, чтобы никто не говорил про мнение и интерпретацию местных новостников).

Фил Спенсер ратует о доступности игр для всех, независимо от платформы. Игры должны быть доступны всем и каждому.

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Данные слова были сказаны после выхода в этом году Starfield / Redfall / Hi-Fi Rush / Forza Motorsport, к которым нет доступа на конкурирующих платформах. Как так получается, что Фил думает о "Многих пользователях как о частях сообщества Xbox, но не дает им игры"? Забавнее всего получилось с Hi-Fi Rush — она запускается на любом ведре с болтами, но на предыдущей Xbox One ее нет. Создатели Hogwarts Legacy выпустили свою игру везде и им ничего не помешало.

Хуже всего получилось с платформой MIXER. Ее продвигали аналогичным способом, как Xbox Game Pass и знаю множество начинающих блогеров, что погорели на доверии и лишились своих небольших каналов. Напомню, что за полгода до закрытия были заключены контракты с крупнейшими стримерами и были выкуплены права на проведение трансляций на несколько миллиардов долларов (ну или так говорили).

Третья причина — долг в 70 млрд $

Деньги надо отбивать. Каждый пенни, вложенный в сделку, должен вернуться с процентом. Для многих это неочевидно, но мы живем в капиталистическом мире и единороги с радугами тут не бегают. После закрытия сделки, внезапно повалили новости как из рога изобилия:

Поднятие цены на игровые консоли в Бразилии

Поднятие стоимости подписки Xbox game Pass. Некоторые ратуют за нестабильный курс валют в некоторых странах. Например в Беларуси местную валюту не просто так называют зайчиком, но цена на подписку в ней ни разу не менялась.



Уход от прямого ответа о добавлении World of Warcraft в подписку Xbox Game Pass. Более двух лет обсуждали сделку, но самый насущный вопрос обсудить забыли.



Добавление игр Activision Blizzard в подписку Xbox Game Pass. Некоторые думают, что 2024 год — это январь месяц. Другие рассматривают декабрь. А я напомню, что Microsoft безумно любила создавать презентации с графиком добавления игр в подписку. А тут больше двух лет работали над вопросом, но нет и примерного плана, что и когда начнут добавлять. При покупке Bethesda первые тайтлы появились задолго до закрытия сделки и ничто этому не мешало. Надо немножко подождать.







Возвращение пробника Xbox Game Pass за 1$. Странное дело. Первый раз он пропал за месяц до выхода в свет Redfall, второй раз он пропал за месяц до выхода в свет Starfield. Интересное совпадение. Пробник должен помочь с привлечением новых пользователей. Но смысл в этом пробнике, если в подписке нет ничего нового? У меня нет желания брать пробник "просто так". Если бы хотел, то попробовал пять лет назад. Единственное изменение — это выход новинки.

Переименовали подписку Xbox Lve Gold, а с ней пропала раздача бесплатных игр, хотя ценник остался прежним... И со второго квартала 2024 финансового года зарплата старших CEO не будет привязана к показателям эффективности подписки. Первый признак незаинтересованности в развитии сервиса. Начинается обычная дойка пользователей.

Все вышеописанные события — это факты двух последних недель. Microsoft уже сегодня крутит и вертит как только может, а до отчетов еще далеко.

Четвертая причина — отсутствие перспектив

В июле 2019 года Sony объявила о приобретении Insomniac Games. С этого момента от данной студии свет увидели:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Marvel’s Spider-Man Remastered Ratchet & Clank: Rift Apart Marvel’s Spider-Man 2



В 2018 году к семейству Xbox присоединились:

inXile Entertainment Ninja Theory Obsidian Entertainment Playground Games Undead Labs Double Fine Productions





Которые порадовали фанатов.

Bleeding Edge Pentiment Psychonauts 2 Forza Horizon 5

Не совсем понятно, с какой целью и почему покупались студии. Чтобы было? Плохо лежало и надо взять?

За 2020-2022 год Sony приобретает:

14% FromSoftware (создатели Elden Ring и прочих соулсов).

12% Devolver Digital (издатель инди-игр).

4,9% Epic Games (создатель игрового движка).

Nixxes Software (порты игр на ПК).

Firesprite, Valkyrie Entertainment, Savage Game Studios, Haven Studios (вспомогательные студии, мобильное направление).

Bungie (онлайн- направление).

Четкая структура с прицелом на определенные направления. Каждая покупка — это усиление определенного рынка с четко поставленными целями.

Пятая причина — двухкратное отставание от конкурента

Показатель отставания Xbox от PlayStation в восьмом поколении достиг двухкратного разрыва только через восемь лет после старта. В девятой итерации менее чем через три года. Тут стоит добавить, что первые два года PS5 было не достать, и ее прайс стартовал с 900 долларов США, в то время как Xbox Series S свободно лежал в магазинах за 300 долларов США и несколько раз был со скидками. Разрыв будет нарастать с каждым годом все сильнее.

У этого феномена есть последствия. Издатели второго эшелона будут избегать выпускать свои игры на Xbox или делать это с задержкой (машем ручкой Baldur’s Gate 3, Stray, Sifu, Final Fantasy XIV, Fall Guys, Genshin Impact и другим).

Послесловие

При сопоставимой стоимости с конкурентами новенькая Xbox Series X не имеет никаких перспектив в развитии. Покупка Activision Blizzard — это огромнейшие суммы, слитые в унитаз. Пользователи из своих карманов должны будут возместить гиганту 70 млрд $, а взамен они получают... Дырку от бублика. Xbox подписал с Sony договоренность на 10 лет по Call of Duty. Гробовая тишина вокруг World of Warcraft тонко намекает, что в подписке она не появится в ближайшие годы (неделю назад прошел BlizzCon с Филом и там ни словом не обмолвились о судьбе). Overwatch 2 перешел на Free-to-play. Про Diablo IV снова ничего не сказали на BlizzCon.

Остается ворох старых игр, готовых к ремастеренгу, вот только кто их будет делать? Warcraft III рефанд лично из рук Фила Спенсера? Постоянное вешание лапши на уши и сладкие речи о единении игровых сообществ. Надо еще немножко потерпеть. Когда Sony объявила о разработке Wolverine — нет ни малейшего сомнения, что это будет хит и он порвет все топы продаж. Когда Microsoft рассказывает про АААА Perfect Dark или Fable — перед глазами расплывается с широкой улыбкой Redfall и ничего более.

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Вариант, что у вас есть мощный персональный компьютер не рассматриваю, так как это совершенно иное восприятие игр.