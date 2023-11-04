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Пять причин купить Xbox Series S в 2023 году

Какой бы ужасной не была консоль Microsoft, у нее все еще есть неоспоримые плюсы на рынке игровых устройств. Сегодня стоит поговорить о плюсах самого бюджетного гаджета в линейке Xbox
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Игровая консоль — это бытовое устройство, которое используют длительный промежуток времени. Чем дольше вы используете приставку, тем больше удовольствия и позитивных моментов она принесет. Пять плюсов, что выделяют Xbox Series S на фоне конкурирующих предложений.

Предисловие

Через мои руки проходит множество различных гаджетов после некоторого времени эксплуатации. Большая часть обзоров в интернете относится к новым устройствам, а освещение техники, бывшей в употреблении, в сети найти трудно. Именно эта черта в полной мере раскрывает множество минусов приставок. Сегодня хочется осветить вопрос в разрезе длительной эксплуатации обычным человеком, далеким от железа.

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Прежде чем начать, стоит обрисовать портрет обычного "консольщика":

— Любитель футбола, берущий 1-2 игры за несколько лет, или родитель, пожелавший поднять настроение своим домочадцам. Человек ищущий, но не знающий конкретики. Есть немного свободных денег и желание приобщиться к чему-то новому. За 10 лет "в теме" продвинутых геймеров, что мне попадались, можно пересчитать по пальцам одной руки. Смартфоны жестко вклинились в быт большинства "игроманов" последнего поколения. Поиграть в Minecraft на консоли или в телефоне — почти всегда побеждает последний вариант. Старички 30+ лишь ностальгируют по былым временам.

Четыре ядра, четыре гига

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Многие видеоблогеры сделали карьеру на высмеивании различных сборок из ДНС (и прочих сетей). Не разбираются эти сетевики в железе и собирают всякий хлам. Этот текст публикуется на профильном ресурсе по железу и "экспертам" железа хочется задать вопрос: "У вас дома стоит телевизор, вы сможете без "гугления" ответить, какой в нем установлен процессор? Видеокарта? Сколько в нем памяти? Объяснить, чем внутренности вашего телевизора лучше другого, в той же ценовой категории?". В телевизорах уже 15 лет как используется аналог FSR от AMD. Уже 10 лет существует аналог DLSS 3.0 как у GeForce 40 серии. Но "гики" об этом не подозревают. Аналогично и с 90% пользователей. Они видят ящик и видят стоимость, иногда помнят про "Четыре ядра, четыре гига". Сети не продают "железо", они продают товар.

И так во всем, включая игровые консоли. Производительность, картинка, технологии — это удел маленькой касты гиков. Подавляющее число пользователей подчиняются правилу "купил и забыл".

Первая причина — минимальные риски выхода из строя

Этому значению уделяют мало внимания. Никто не помнит "красные огни смерти", но любое устройство может выйти из строя. Пиковое потребление XsX может доходить до 240 Вт, пиковое потребление PS5 — до 280 Вт, а младшая консоль — до 110 Вт. Из закона сохранения энергии следует, что она не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Те самые ватты преобразуются в тепло, которое необходимо отводить от источника нагрева.

Пока устройство новое — вопросов нет. Постепенно в системе охлаждения появляется пыль и она ухудшает свои свойства. Младшая консоль, помимо меньшего нагрева, имеет простую систему охлаждения с большим ресурсом работы "без чистки". Без обслуживания она прослужит значительно дольше. 

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Вторая причина — доступность

Это смесь двух факторов: стоимости и распространенности в ритейле. И вопрос не в том, что консоль легко приобрести, а в том, что ее много "на руках". В мае 2023 года появилась ошибка 0x80a40401 и большое активное комьюнити моментально нашло решение проблемыПару недель назад легли сервера авторизации Sony (массово по всему миру), никто так и не понял "что произошло".

Третья причина — простота использования (форм-фактор)

Летом 2022 года принес домой PS5 цифровую версию, решил поставить в большой комнате... И не смог. Зазора между телевизором и стеной не хватило. Аналогичная проблема произошла с Xbox Series X. Пока вы живете один и аккуратно переступаете провода, разбросанные на полу — это не проблема. Как только в доме появляется кот или дети — убрать дорогое устройство подальше выходит на первый план. Все провода складываются в кабель-каналы. Добавляется место для вентиляции. Устройство размещается в самом безопасном месте.

Sony PlayStation 4 Slim  — идеальный гаджет для использования в любом месте, она влезает куда угодно. В новом поколении приемлемые габариты есть только у младшей консоли Microsoft.

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Четвертая причина — востребованность

Три года назад стоимость Xbox Series S была выше Xbox One X примерно на $50. На руках обе консоли были в паритете. За три года картина сильно изменилась. Теперь Xbox One X на вторичном рынке стоит дороже новинки. Народ понял, что старая консоль дает больше возможностей.

Равновесное предложение изменило чашу весов и Xbox Series S проще приобрести, но суть немножечко в другом... На барахолках спрос на младшую консоль выше, чем на все остальные приставки. Если вы купили Xbox Series S и она вам не понравилась, ее проще всего продать. Две старшие консоли все еще продаются с завышенным прайсом. Серый импорт не сильно помогает бороться с дефицитом. 

Пятая причина — актуальность

Игровые приставки приобретаются на 5-10 лет. Если вы сегодня играете в футбол от Electronic Arts, вы и через 10 лет сможете в него играть. Немногие знают, но последняя версия  FIFA для Xbox 360 вышла в 2018 году и сервера закрылись c 14 февраля 2023. Через 10 лет после выхода 8 поколения консолей. Маленькая коробочка может по наследству достаться вашим внукам и они все еще будут играть в актуальные новинки.


Послесловие

На первый взгляд может показаться, что вышеперечисленные факты притянуты за уши, ибо нет ни единого слова про подписку и SSD, про эксклюзивы и прочую маркетинговую чушь. Но по факту это как выбирать себе жену. Смотришь на красивую, а живешь с любимой.

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К картинке быстро привыкаешь, подписка радует первые пару месяцев, технологии удивляют минут 30... А вот если консоль сгорит от перегрева или ребенок спихнет на пол — это трагедия на долгие месяцы.

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