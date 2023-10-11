Есть закон Мура, а есть график выпуска консолей PlayStation. Раз в три года компания выпускает обновленную версию консоли, раз в семь лет — анонсирует новое поколение. Пять номерных частей и пять повторяющихся циклов. Стабильность и предсказуемость — главный козырь Sony PlayStation.

Предисловие

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Я разочарован. Первая и единственная мысль, что меня посетила при виде нового устройства Sony. Долгое время использую консоли на рабочем столе с системным блоком. У меня возле монитора очень мало место. Дизайнерская красивая вещь — очень хорошо, но мне некуда ее поставить.

Quadratisch, praktisch, gut

Первый анонс консоли PS5 в 2020 году оставил двоякое впечатление. И хочется, и можется, но слишком горячее и нужно подождать слим-версии. В апреле 2022 года взял на время цифровую версию консоли, ознакомиться и пощупать.

Первая же проблема — это габариты и возможность установить на своем рабочем месте. PS4 Slim и Xbox One X стоят кирпичиками друг на друге. Минимум занимаемого пространства. В зале еще больше проблем: консоль не влезает на комод вместе с телевизором, нужно отодвигать телевизор от стенки и расширять пространство за ним, но ножки выходят за рамки комода и постоянно цепляешься за них. У знакомого телевизор висит на стене и "дизайнерскую" вещь не повесишь рядом. У мамы телевизор стоит в стенке и в книжную полочку над ним консоль с трудом влезает без нормального зазора для вентиляции. Sony PlayStation 4 Slim отлично подходила под любые капризы.

Цена на новые консоли

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$450 и $500 за базовый комплект. Забавно. Пересматривал западные обзоры и первое "мнение" об анонсе, и западные ораторы не знают, что Sony подняла стоимость своих консолей летом 2021 года. Они все жалуются, что цифровая версия подорожала.

Sony PlayStation 5 (slim)

В официальном названии не упоминается обозначение SLIM. Это все та же Sony PlayStation 5. В онлайн-магазинах и обычном ритейле на ценниках официально консоль не будет упоминаться как Slim-версия.

По предварительным данным известны следующие изменения:

Увеличен объем SSD диска с 825 до 1 ТБ — интересный момент, только непонятный. Это с учетом места для операционной системы или нет?

Габариты и масса цифровой версии изменились с 390 х 92 х 260 мм, 3,9 кг до 358 х 80 х 216 мм, 2,6 кг Габариты и вес дисковой версии изменились с 390 х 104 х 260 мм, 4,5 кг до 358 х 96 х 216 мм, 3,2 кг.

Примерное изменение объема до 30%. Примерное изменение веса до 25%. Учитывая неправильную форму изделий с множеством изгибов, фактические габариты не сильно поменялись.



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На официальной страничке нет ни единого упоминания про потребление консоли. Уменьшение внутреннего объема явно указывает, об уменьшении тепловыделения и габаритов системы охлаждения. На сколько и какие — нет ни слова.

Тут стоит сделать важный акцент. Старая консоль выделяла около 220 Вт. Электроэнергия переходит в тепловую и ее надо выводить за пределы консоли. Между кристаллом и медной пластиной использовался жидкий металл. Крайне эффективный материал с нежелательными побочными эффектами. Жидкий металл мало распространен и замена термоинтерфейса сильно осложнена. За первые пару лет появились сотни роликов с выходом из строя устройства после неправильного обслуживания. Щекотливая тема. Уменьшение тепловыделения должно помочь с этим вопросом.

Для цифровой версии консоли анонсирован внешний привод дисков, органично вставляемый внутрь корпуса. Наверное, самое значительное усовершенствование новых консолей.

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Уже лет пять не покупаю игры на дисках, но внутри меня живет "Плюшкин" с мыслью, а вдруг понадобится? При выборе между цифровой версией и дисковой мой внутренний мир склонялся к дисковой версии консоли. Но теперь — если понадобится, то докупишь потом. Переманивание пользователей в цифровой мир мягкой силой. У Xbox Series S нет вариантов с дисководом — безальтернативный вариант, у версии X наоборот... Слишком много компромиссов, тут же — минимум усилий и решается множество "А вдруг".

Изменены накладки на корпус, теперь они составные из нескольких частей.

Аксессуары для новой консоли

Мелкие приятности за дополнительный прайс.

Новые горизонтальная и новая вертикальная подставки по цене $30. Подходят для всех четырех итераций формфактора.

Подключаемый дисковод для цифровой версии консоли в комплекте с дополнительным чехлом-накладкой по цене $80.

Разноцветные чехлы-накладки без указания стоимости.

Визуальное отличие старой и новой версии консолей

Если не являешься экспертом, то консоли очень похожи и в магазине неопытный покупатель может перепутать ревизии. Косая черта, делящая консоль на две части — это самый явный признак и различие. Накладки на консоль теперь составные и это отображается в визуальном делении консоли на две части. Технически — это рудимент для установки привода дисков.





Сезон распродажи

Sony ударными темпами готовится к предстоящим новогодним праздникам. Пандемия закончилась. Кризис майнинга подошел к своему завершению. Это первый чистый сезон без ажиотажа и завышенных цен.

По мере приближения курортного сезона мы рады сообщить, что у нас выходит новая модель PS5. Чтобы удовлетворить растущие потребности игроков, наши команды инженеров и дизайнеров совместно разработали новый форм-фактор, который обеспечивает больший выбор и гибкость. Те же технологические функции, которые делают PS5 лучшей для игры, упакованы в меньший форм-фактор, а также подключаемый привод Blu-ray Ultra HD и твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ для увеличения внутреннего хранилища.

На рынок одновременно выходят

Ударный эксклюзив Marvel’s Spider-Man 2;

Pulse Elite wireless headset & Pulse Explore wireless earbuds;

Playstation Portal;

Улучшенная ревизия Sony PlayStation 5 (slim).

Сказать, что Sony пришла на поножовщину с пулеметом — это ничего не сказать. Конкурент представил все то же самое, что и было, без изменений в новом цвете.

Marvel’s Spider-Man 2

В июне 2023 года вышел самый дорогой проморолик новой игры. Человек-паук: Паутина вселенных поднял интерес к Питеру Паркеру и компании до невиданных высот. Целевая аудитория любит киногероя и хочет увидеть его под елочкой.





Playstation Portal

Эксклюзивный гаджет, у которого нет конкурентов. Выходит 15 ноября. В первые три дня были распроданы все предзаказы на устройство. Sony максимально уменьшила Ping и сделала удаленную игру максимально комфортной.

Некоторые озабоченные граждане в предварительном обзоре на гаджет

Предзаказы на PlayStation Portal раскуплены за пару дней

... начали утверждать некоторые несуразные вещи, мол, на сайте Sony не написано, значит утверждения в обзоре ошибочны. Специально для них привожу скриншот настроек удаленного воспроизведения на PlayStation.





Вместе с Portal выходят новые наушники с дополнительными функциями и в одном стиле с консолью.

Pulse Elite wireless headset & Pulse Explore wireless earbuds

Два вида наушников для игроманов. Не все знают, но в 3D шутерах информации о противниках по звуку передается больше, чем по визуалу. Вы можете услышать шаги через стену, определить, откуда и из чего стрелял. Незаменимый аксессуар для активного игрока. У телевизора нет возможности передать точный 3D звук.

К новогодним праздникам готов!

Люблю старые фильмы. В них можно найти много различных мемов, актуальных и сегодня. Судя по всему, Sony так же любит пересматривать классику. На рынок выводится масса различных продуктов под брендом PlayStation на все случаи жизни. Есть новые консоли. Есть новые аксессуары. Есть новые гаджеты. Есть подогретый спрос и игры для него. Есть куча мелочёвки.

Тут стоит упомянуть продуктовую линейку. В ноябре на прилавках будут брендированые товары со стоимостью от $20 до $600 под любой кошелек. Есть консоль? Купи дополняшку. Есть куча игр? Купи гаджеты и так далее. Уверен, что в январе будут побиты ВСЕ мыслимые и немыслимые рекорды по продажам.





Послесловие

Меня часто упрекают в предвзятом отношении к самой богатой игровой инди-студии под управлением Фила Спенсера. Мол, ничего не понимаю и не разбираюсь в индустрии.

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Вот вам яркий пример. Джим Райан выводит на рынок одновременно несколько продуктов. Все выверено и согласовано до мелочей. Огромнейшее число разных согласований планомерно и одновременно подводится к самым большим распродажам в году. А что сделал Фил? Как он порадует поклонников Xbox?