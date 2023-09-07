За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Криптостаратели уверенной поступью вошли в мир рядовых геймеров. Подвинули их и заняли самые теплые и удобные места в "зрительном зале". Влияние майнинговых ферм на жизнь рядовых пользователей значительно больше, чем вам может показаться. Сегодня поверхностно рассмотрим некоторые "нюансы", что изменили жизнь ПК геймеров.

Предисловие

реклама





Осень 2000 года. На развале игровых дисков покупаю игру Deus Ex. В то время не было мощных PR компаний и интернет находился в зачаточном состоянии. Случайная покупка изменившая многое в моей жизни. Впервые увидел, что такое "тормоза". В игре, в лучшем случае, было 7-10 кадров, а то и меньше... Первую локацию, не спеша, прошел с удовольствием и "низкая производительность" не мешала. Дальше было сложнее. Именно в этот момент вспомнились "басни" про оверклокеров, разгон и тонкую настройку железа. Мой "Целерончик", после пары неуверенных нажатий, прибавил +50% производительности. ВАУ!

Через пол года все во дворе стали "экспертами" разгона и обменивались опытом. Вместо настройки игры с кучей бегунков, настраивалось железо. Простой способ с эффективным результатом.

В 2004 году стоимость барреля нефти начинает свой стабильный рост. Вместе с ним растет зарплата россиян. С 2004 по 2013 год средняя зарплата выросла с 212$ до 814$. Энтузиастов разгона начинают заменять "мажоры". Зачем заниматься разгоном "условной 4060", если можно купить"условную 4080"? Жирные годы и баснословные доходы остались позади, но привычка писать, что у вас RTX 4090 super, осталась. Заходишь на "железнячный" форум - у всех i9 и 4090 super в sli режиме. Идешь в статистику Steam - самая популярная NVIDIA GeForce GTX 1650. Возвращаешься на форум - ниже RTX 4080ti ни у кого нет. Разгон ушел в небытие...

Предыстория майнинг

реклама





О биткойне узнал в 2010 году. Локальная сетка в доме и множество продвинутых пользователей активно обсуждали новости железа. Хлопцы с горящими глазами рассказывали, как запускали алгоритмы и зарабатывали монетки. Обычное хобби. Пару месяцев обсуждений и тема сошла на нет.

Следующим крупным событием стал 2011 год. Первая волна майнинга, которую многие не заметили. Летом 2011 года цена на видеокарты резко подскочила на 30-40%. Тоже не обратил на это внимание, если бы не собирал системный блок знакомому. Отложили покупку дорогой видеокарты на несколько месяцев.

В 2015 году был новый всплеск. Впервые пошли разговоры о видеокартах с фермы. Никто не придавал этому значения. Народ с удовольствием брал "резко подешевевшие" ускорители графики. Алибазар в то время получил широкое распространение, но никто не заказывал компьютерное железо из Китая.

Наступил 2017 год... Знаковое событие, задокументированное в мельчайших подробностях...

Майнинг

реклама





Многие смотрят на данную тему под углом заработка денег. Фермы, криптокошельки, колебания курсов, законодательные ограничения... Но в то же время идет мощнейшее развитие "оверклокерского направления". Разгон видеокарт, их модификация, оптимизация получают сильнейший boost за всю историю оверклокинга. Разрабатываются десятки утилит, методик, программ по максимизации прибыли с каждой видеокарты. Собирается статистика. Инструкции по прошивке и увеличению доходности. Собираются огромные массивы данных.

Форумы по майнингу многократно превзошли по наполнению любой "специализированный" сайт по железу.

Прошивка видеокарт

Оптимизация работы компьютерного железа. Правильный подбор комплектующих - двигатель развития любого сайта по технологиям. Пару недель назад установил мировой рекорд в 3DMark. Оптимизировал и прошил видеокарты в домашних условиях. Все действия производил на родном заводском комплекте.

Бью рекорды в тесте 3DMark

реклама





Из 4 основных утилит, что использовал в эксперименте, две были разработаны под нужды майнинг ферм. 50% производительности из воздуха. Таких удобных и простых в освоении утилит давно не было. А у криптостарателей их десятки. Есть платные комбайны, а есть простенькие инструменты для обычных пользователей.

Модификация BIOS видеокарт сделала огромный скачок за пару лет. И все благодаря старателям, а не игровых дел мастерам.

Распайка 8 Gb памяти

В последнюю волну криптобезумия произошли глобальные изменения и подход к оборудованию. Для добычи монеток потребовались видеокарты с 6 Gb памяти. Разом в утиль должны были отправится миллионы видеокарт с 4 Gb памяти. Десятки миллионов. И снова старатели нашли выход из ситуации. В обычном варианте, наращивание памяти нецелесообразно. Затраты по модернизации превосходят получаемый эффект от увеличения производительности, но не для шахтеров. Сотни и тысячи экспериментов позволяют провести не сложную процедуру и удвоить у карточек видеобуфер. Из сказочной процедуры за бешеные деньги, апгрейд превратился в "копеечную" рутину.

Разблокировка кристаллов

Мир контрактных производителей состоит из долгоиграющих договоров. Соглашения между партнерами заключаются на 6-12 месяцев. Особенностью таких контрактов являются огромные штрафные санкции. Производители ОБЯЗАНЫ выпустить определенный объем товаров, а заказчик ОБЯЗАН его забрать и оплатить. Побочным эффектом таких взаимоотношений являются "мутанты". При нехватке каких-либо комплектующих они заменяются на аналоги или суррогаты. Часто подменой служат кристаллы от старших моделей видеокарт, где вводят "ограничения" производительности. Ограничения, очень часто, носят программный характер и легко убираются изменением пары строчек кода.

О подобной видеокарте уже рассказывал в этом материале:

плюс 50% к производительности видеокарты

И снова к нам на помощь приходят майнеры и их пытливый ум. Они не только провели сотни экспериментов, но и вывели закономерности, сделали подробное описание и разработали утилиты. Все на благо общества.

Модификация и прошивка BIOS

Процедура превращения бюджетной RX 470 на 4Gb в "домашних" условиях в RX 580 на 8Gb еще никогда не был таким простым. Добавление 40% производительности осуществляется за пару минут. Майнеры продвинулись в этом вопросе дальше, чем все энтузиасты разгона вместе взятые. Изменения коснулись не только AMD Polaris. Майнинговые видеокарты на мобильных чипах. Игровые возможности "майнинговых" видеокарт. Добавление памяти RTX 3060. Превращение RX 5600 в RX 5700 XT. Включение дополнительных PCI-ex линий. За три последних года произошла настоящая революция.

Часто на барахолках встречаю видеокарты "не бита не крашена" и скриншоты с GPU-z. Люди не представляют, на сколько сильно мир модификаций проник в нашу жизнь. Майнеры не только уменьшают потребление у горячих видеокарт, но и оптимизируют карты под конкретные задачи и настраивают их на работу 24/7 в спартанских условиях.

Отношение к видеокартам

За последние пару лет отношение к видеокартам сильно изменилось. На рынок зашли новые люди с определенным взглядом на вещи. Приведу две отдельные фотографии "оптовика" техники бывшей в употреблении.

Так продавали три года назад видеокарты от дядюшки Ляо

Вот так сегодня продают видеокарты в Минске. Товар лицом для всех и каждого





Из предмета гордости и фантазий, топовые видеокарты превратились в станки и трактора, что распродают после сезона.

Послесловие

Сейчас все барахолки ЗАВАЛЕНЫ дешевыми видеокартами. Хорошую 588 с тремя вентиляторами и гарантией от майнера можно взять за 50-60$ с временем на проверку и гарантией обмена. Целесообразность этой покупки для каждого будет своя. Себе такую брать не буду. Но есть сотни и тысячи пользователей, что возьмут одну для себя и одну "про запас" ведь их стоимость аккурат будет в районе аналогов "от настоящих геймеров".

И тут начинается тот самый эффект "после майнинга". Пару недель назад взял 6 видеокарт "с минимальными рисками" с фермы за привлекательный прайс. Воспользовался всеми трудами криптостарателей и получил конфетку за минимальный прайс.

Дешево и сердито

Но эффект от майнеров распространяется шире. Кроме стоимости видеокарт и возможности их оптимизации, они оказывают ценовое давление и на другие товары. Ценник на барахолках летит вниз. Три года назад продал свою GTX 1650 за 200$ (старт бума) а уже сегодня можно взять RX 5600 XT всего за 150... При обычном течении времени не бывает таких провалов в цене. Некоторые могут воротить носом, мол они с фермы. А как вам RX 5500 на 4Gb за 90$? Ценник касается всего и вся.