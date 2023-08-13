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Бью рекорды в тесте 3DMark на Radeon RX 550 - легкий разгон, приятный результат

Два дня изучения мануалов, игры с напряжением и частотами. Занял первую строчку в 3DMark с дичайшим отрывом от конкурентов.
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Дело было вечером, делать было нечего. Майнинг старатели плюс экзотическая карта плюс ловкость рук и рекорд установлен. Рассказываю и показываю, как все происходило. Краткий экскурс и масса забытых технологий. Ненужная затычка догнала по производительности 1060-3 в стоке при заметно меньшем потреблении.

Предисловие

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Долгое время сидел на встроенных видеокартах. Для игр, что мне интересны на ПК, уровень Intel HD 4600 или Radeon R7 Graphics более чем достаточно. Редкие исключения "с напрягом и скрипом" оптимизировались. Но, чтобы не мучиться, продумывал и изучал варианты с младшими затычками. Особенность младших карт состоит в том, что информации на просторах интернета "кот наплакал". У всех в системах стоит самый дорогой ТОП вариант.

В 2015 году миру явили Windows 10 и DX 12. Одним из вариантов продвижения новой системы было использование Multi-GPU от разных производителей. Красивые сказки от "корпорации Добра". Мощная встройка и бюджетные видеокарты получали новый импульс. Было время... Прям слезу пустил... К чему это вступление? К информации, которой больше не публикуют и мало кто о ней помнит.

Первый разгон RX 550

Краткую историю рассмотрел в этом материале: 

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На пути к мировому рекорду 

О чудо видеокартах из секретной серии рассказал вот тут:

+50% производительности в пару кликов

Первые тесты показали огромный потенциал видеокарт. Никому не нужные карты прибавляли +50% производительности по щелчку пальца. С родным охлаждением и термопастой. Через мои руки прошло много разных карточек, но это самый умопомрачительный boost за последние 15 лет. За пару часов попал в ТОП 15 мировых лидеров. И я еще не начинал вникать во все тонкости.

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Посмотрев всю таблицу рекордов понимал, что первое место с такими картами можно взять без труда.

Общий разгон

Стоит сделать одну большую оговорку и ограничение: не занимаюсь разгоном, у меня нет азота, дорогой термопасты, специализированных систем охлаждения и прочего... Все манипуляции осуществляются на стоковом оборудовании с завода. Максимум могу поменять заводскую термопасту на бюджетную КПТ-8.

Из-за встроенных механизмов защиты от перегрева ограничен в "лимитах перегрева", после которых идет автоматическое сбрасывание частот. У RX 550 экономно поступили во всем, включая систему охлаждения. Высота блина менее 30 мм.

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Немножко отполировал алюминиевое основание. Разница составила "баснословные" 2С или в пределах погрешности. Замена термопасты дала еще 1С, что курам на смех.

Выжимание соков из RX 550

Утилиты для мониторинга и тонкой настройки творят чудеса. Десятки вариантов и сотни комбинаций. Подбор баланса между потреблением, температурой и частотами. Низкое потребление не позволяет достичь максимальных частот. Высокие частоты упираются в перегрев. Длинный замкнутый круг. И все это должно не только запускаться, но и стабильно работать. 

Тесты великолепно проходились на частоте 1380 Hz, можно было пошаманить и взять 1420 Hz. Карта отрабатывала свои пики в Furmark. Только была проблема...

Средняя частота на время теста снижалась до 1321 Hz, а температура упиралась в потолок. Смысла наращивать "мощность" без смены охлаждения не было. Более того, вверху списка мелькали частоты в 1510 Hz... что было недостижимым. Раз с температурами совладать не получается, и прямым силовым методом занять первую строчку не удаётся, нужно прибегнуть к секретному оружию :-D

Технология X... CrossFireX

Работа в тандеме нескольких видеокарт. 3DMark не запрещает такие варианты тестов. Так что использование данного финта не является нарушением правил. Более того, первые 3 строчки заняты именно такими рекордами. Домашняя материнская плата Asrock b550m pro4 поддерживает данную технологию, а в наличие есть 4 уникальные майнерские видеокарты, о чем рассказывал в этом материале:

Чудо ферма

Моя бюджетная материнская плата поддерживает две видеокарты только в режиме 8+4. Низкая пропускная способность PCI-e никак не сказывается на бюджетных картах. Раз уж ставить рекорды, так с музыкой и гирляндами.

Настройка CrossFireX

А вот тут все куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Научным "методом тыка" удалось поставить модифицированные драйвера для модифицированных видеокарт и пришло время включить саму технологию в драйверах. И тут первый большой косяк AMD - нет инструкций на их официальном сайте, а в интернете, из-за заброшенности технологии, информация потеряла актуальность. 

Сама опция появляется только в настройках самой игры при условии, что у вас установлены совместимые драйвера и совместимые видеокарты. Ввиду того, что карты модифицированные, "научным методом тыка" пришлось перебрать множество различных вариантов, начиная с того, что необходимо устанавливать весь пакет AMD Software: Adrenalin Edition со всеми свистелками и прочим, а не только пакет драйверов. Более того, необходимо добавить ручками софт, в котором, если все правильно настроено на предыдущих этапах, уже появится сама технология. Но и на этом не заканчиваются приключения. CrossFireX имеет несколько вариантов реализации. Одни работают в одних программах, другие в других... а может вообще не работают. И все это при том, что видеокарты модифицированы и могут выдавать ошибки и сбои БЕЗ самой технологии :-)

Если бы не дичайшее любопытство, никогда в жизни не прикладывал бы для включения данной функции столько времени и усилий. Но все окупилось многократно. Первый же прогон, и сразу призовое место. Забавно... Но все остальные прогоны заканчивались стабильно с ошибкой. Первый прогон оказался и единственным из 50+++ попыток.

Обе видеокарты в стоковой модифицированной прошивке. Обе видеокарты по отдельности держат по ядру 1380 и по памяти 2050... Вот только работать вместе не хотят ни под каким предлогом. Возможно проблема с драйверами... Или с чипами... Или с луной в созвездии Тельца.

Послесловие

Давно с таким азартом не подходил к вопросу. Знание материала, ловкость рук и капелька везения.

Ссылка на таблицу с результатами


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Теги

amd intel radeon 3dmark rtx 4060 crossfirex msi afterburner furmark gtx 1050 rx 550
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