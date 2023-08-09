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За три часа манипуляций получил огромный прирост производительности. Разблокировал дополнительные ядра, снял ограничения по питанию, набросил частот по чипу и памяти. Дешевая карта сводит к минимуму риски серьезных финансовых проблем.

Предисловие

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Приобрел остатки старой майнинг фермы. Человек, далекий от криптовалют, решил вскочить на уходящий поезд. Купил "что смог" и теперь избавляется от балласта. Помимо эфира существовало несколько сотен других монеток, что отлично добывались на затычках. В его руках оказалось более 300 карт разной направленности, правда продавал он их по 50 штук в одни руки и урвать что-то ценное не получилось. Протестировал RX 5600 XT из последней партии и сравнил со своей ТОПовой картой

Не все Radeon одинаково полезны

Во время майнинг бума, производители выкинула на рынок огромное количество всевозможных "мутантов". Обрезанные чипы от старших моделей. Например, видеокарта GeForce GTX 1650 была на чипе TU106 от RTX 2060, на чипе TU116 от GTX 1660 и на родном TU117, о чем упоминал в этом материале:

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GTX 1650 быстрее с памятью GDDR5 или GDDR6 - риторический вопрос или нет

Но в нашем случае, речь пойдет о Radeon RX 550. Первоначально они шли на ядре Lexa - новый кристалл, специально разработанный для младшей линейки и на ядре Baffin - обрезанный вариант RX 460. Так как все происходило в сумасшедшей спешке, компания AMD использовала полноценный кристалл, заблокировав часть функциональных блоков на программном уровне.

Achtung! Danger! 危险! Небяспека! Periculum!

Все действия и манипуляции с видеокартами - исключительно ваша ответственность и ваши риски. Если у вас нет возможности исправить финансовыми вливаний ваши косяки, то не стоит заниматься разгоном.

О том, как воскрешать видеокарты после неудачной прошивки расскажу в отдельном материале. Но это не точно.

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Ядро Baffin

Широко известное явление в особо узких местах. Особенность была обнаружена в кругах майнеров, где стандартная RX 460 на 896 ядер разблокировалась в полный кристалл на 1024 ядра. Во второй волне майнинга - это был приятный бонус. За особенными картами началась охота. Слава "интересного" ядра перекинулась и на новенькую RX 550. разблокировать все 1024 ядра на новой видеокарте не получилось, видимо это отбраковка, которую допилили индийские программисты. Но, получить 768 юнитов вполне реально.

Так как это старший чип, то и потребление у него рассчитано на более высокие показатели. Данный параметр так же заблокирован программно на показателе в 35 watt, против 75 watt у полной версии.

Как отличить видеокарты Lexa и Baffin

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Никак. Большинство розничных продавцов скрывают данный факт. На примере моих образцов. Сделал крупным планом фотографии надписей на коробках.

Надпись в магазине звучит вот так

А вот в описании самой карты есть ее точная маркировка. Когда-то давно встречал каталог с перечислением всех карт с возможностью unlock, но сейчас найти не смог.

По номеру на официальном сайте есть полное описание и все характеристики





Редактирование BIOS видеокарты

Для разблокировки и раскрытия потенциала, необходимо редактирование BIOS видеокарты. Если вы не готовы к такому серьезному шагу, то вам не стоит продолжать рассмотрение данного вопроса. Для всех манипуляций, что будут описаны ниже, нам понадобится:

AMDVBFlash / ATI ATIFlash - первоисточник techpowerup SRBPolarisV3-5 - патчер для нужного BIOS. По одной кнопке производит Unlock. Может редактировать значения в BIOS. В нем разблокирую ядра и меняю Power Limit PolarisBiosEditor1.7.6 - редактор BIOS. Имеет схожий функционал с SRBPolarisV3-5. В нем меняю частоты ядра и памяти. GPU-Z - мониторинг изменений atikmdag-patcher - патчер драйверов AMD. Официально не существует видеокарты с 768 ядрами и драйвера не понимают это устройство FurMark - мониторинг температур и потребления MSI Afterburner - тесты, тесты, тесты Валерианы экстракт - от нервных срывов и дрожи в руках

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Утилиты для прошивки RX 550

Разблокировка ядер

Старым дедовским методом - через HEX-редактор происходит редактирование одного значения из 4-х цифр в коде BIOS. Значение таблиц есть в открытом доступе. Для меня такое редактирование слишком сложное. Криптокопатели для своих манипуляций написали утилиту по редактирования BIOS видеокарт серии RX 400 и RX 500 серии SRBPolarisV3-5. Пока искал данный патчер, наткнулся на десятки разных архивов с вирусами. В этом вопросе нужно быть КРАЙНЕ осторожным. Оригинал весит менее 80кб.

Запускаем. Указываем путь к чистой версии BIOS. Жмякаем единственную кнопку. Ждем пару секунд. VIOS с новыми значениями готов. На пустом месте вы получаете +20% производительности

Изменение питания

Тут можно воспользоваться SRBPolaris V3-5 либо PolarisBiosEditor 1.7.6. Мне нравится первая программа.

Сколько прописывать? Тут зависит от ваших желаний и возможностей. Видеокарта рассчитана на базовые значения. Так как это бюджетное устройство, запас прочности у нее минимальный. При достижении критических температур (перегреве) карта будет сбрасывать частоты. Вы можете поставить большие значения, но карта будет перегреваться и производительность не вырастет. Я рекомендую 45 watt для постоянного потребления.

Теперь второй момент. Карта "задушена". Power Limit не дает раскрыться внутреннему потенциалу.

Одна и та же видеокарта. Одинаковые частоты. Разница только в лимитах.

Карта на 45 watt максимум поднимает частоты до 1189, хотя стоит 1275

Все то же самое, только лимиты установлены в 50 watt. Частоты достигают прописанных 1275, но при достижении порога в 80 градусов, начинается троттлинг и идет падение до 1210. Слабенькая вертушка не справляется и молотит на полную катушку.





Нужен баланс между температурой и потреблением. Более высокое потребление позволяет заметно повысить частоты. Мне удалось на 60 watt дойти до 1420 Hz не стабильно и на 1380 полностью пройти тест 3DMark без взрывов и копоти.

Повышение частот памяти и ядра

Эксперименты, эксперименты и еще раз эксперименты. Так как вы редактируете BIOS то вам не обязательно выжимать все соки из видеокарты. Достаточно накинуть по ядру +200 и памяти +250. Пересмотрев сотни гайдов, практически все видеокарты берут этот порог. Зашивать в видеокарту больше не рекомендую.

Открываем редактор PolarisBiosEditor1.7.6. Открываем наш BIOS, что мы уже отредактировали на изменение ядер и питания.

Меняем значения в поле GPU и MEMORY на необходимые вам. Щелкаем по значению, внизу есть поле для редактирования. Жмякаем Appy CHG.

Справа внизу находится кнопка One Clicl timming patch. Автоматически изменяет тайминги памяти и увеличивает пропускную способность. Для игр это не нужно. Из явных изменений заметил "отсутствие разгона" выше 1750 Hz по памяти. Если вы остановитесь на 1750, то можно провести оптимизацию. В тестах разницы не заметил.

Сохраняем новый биос. На пустом месте вы получаете +20% производительности

MSI Afterburner

После всех сложных манипуляций пришло время для "тонкой настройки. Запускаем самую известную утилиту для манипуляций и проверяем работоспособность видеокарты на повышенных частотах. Помним про ограничение по питанию и частотам. Нет смысла выставлять 1500 по ядру, если питание не позволяет взять планку в 1300. Память отлично гонится до 1950. По статистике, примерно 90% RX 550 стабильно работают в режиме 1310/1950/50watt с хорошим охлаждением. Все мои карточки преодолели на короткой дистанции 1360/2000/55watt, но это видимо удачные экземпляры.

На пустом месте вы получаете +10% производительности

+50% производительности

Все описанные манипуляции и поиск золотой середины заняли 5 часов. Прошил 2 карты и запустил тесты.

Итоговый результат:

Было 1,4 TFlops производительности

Стало 2,1 TFlops производительности

Линейный рост составил 50% стабильного разгона.

Для сравнения приведу паспортные данные других видеокарт

Xbox one S имеет 1,4 TFlops производительности PS 4 имеет 1,8 TFlops производительности RX 460 имеет 1,9 TFlops производительности GTX 1630 имеет 1,8 TFlops производительности GTX 1050 Ti имеет 2.1 TFlops производительности

Результаты разгона можно посмотреть в материале о максимальном разгоне RX 550 и рекордах

На пути к мировому рекорду - разгоняю Radeon RX 550

Без азота на родной термопасте и с родным кулером уже вошел в первую 10-ку самых быстрых RX 550 в мире

Послесловие

Во время экспериментов ни одна кошка не пострадала. 4 процедуры восстановления видеокарт и прочие приключения расскажу в ближайшее время. Всем здоровья и удачного разгона

Продолжение следует...