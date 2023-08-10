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Мощь солнца в моих руках. Затычка с потенциалом разгона +60%. Radeon RX 550 - самая недооцененная видеокарта в бюджетном гейминге. И азарт разгона. Это вам не +5-7% что дают большинство видеокарт. Это поистине невиданная мощь, о которой никто не слышал. Странно, но бюджетные карты редко разгоняют и им уделяется минимум внимания. Затычка, о которой надо поскорее забыть.

Предисловие

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Вторая волна майнинга в 2018-2019 годах имела множество последствий. Многие не могли позволить себе достойную RX 470 за официальные 160$. На пике криптобума стоимость средненькой RX 460 достигала 250$. Многие обратили внимание на самый низ линейки видеокарт от AMD и nVidia. RX 550 и GT 1030 были "вполне на уровне" за 200$... Многие помнят скандал с GT 1030 на ddr4 памяти, но мало кто помнит, что творилось с видеокартами AMD.

8 версий Radeon RX 550

Лиза Су чудила куда больше, чем ее двоюродный дядя. Младшая и самая дешевая линейка видеокарт имела много разных интересных особенностей, о которых мало кто рассказывал в общественном поле.

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AMD Radeon RX 550 на 2Gb - первая официальная версия видеокарты. Шла на ядре Lexa PRO с 512 юнитами. Имела частотную формулу 1183 /1750.

AMD Radeon RX 550X на 2Gb - у нас не видел. Для Китая разогнанная. Шла на ядре Lexa PRO с 512 юнитами.

AMD Radeon 550X 640SP на 2Gb - у нас не видел. Но в новостях часто упоминалась карта для Китая. Шла на ядре Lexa PRO с 640 юнитами и разогнанная.

AMD Radeon RX 550 на 4Gb - вторая официальная версия видеокарты. Шла на ядре Lexa PRO с 512 юнитами. Имела частотную формулу 1183 /1750. Банки памяти на 512 Мб заменили на банки по 1024 Мб.

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AMD Radeon RX 550 на 2Gb 64 бит - третья официальная версия видеокар. Начинается магия. Вместо 4-х банок памяти по 512 ставят 2 по 1024. Более того, увеличивают частоту ядра и уменьшают частоту памяти. Шла на ядре Lexa PRO с 512 юнитами. Имела частотную формулу 1206 /1500.

Полный кристалл Lexa составляет 640 юнитов. Использовался в Pro линейке.

AMD Radeon RX 550 640 на 2Gb - четвертая официальная версия видеокарты. Мало кто слышал об этой версии карты. Она появилась через год после первой официальной версии. Ее особенность - это новое (более старое) ядро Baffin с 640 юнитами. Для правильного позиционирования у видеокарты понизили частоты до 1071/1500.

AMD Radeon RX 550 640 на 4Gb - пятая официальная версия видеокарты. Ядро Baffin с 640 юнитами. Для правильного позиционирования у видеокарты понизили частоты до 1071/1500.

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AMD Radeon RX 550 512 на 2Gb - франкенштейн. С заниженными частотами.

Полный кристалл Baffin составляет 1024 юнита. В новые видеокарты пошла отбраковка с ПРОГРАММНЫМ отключением ядер.

Ограничения кристалла Baffin

Не знаю, как правильно говорить:

кристалл Baffin

кодовое имя Baffin

GPU Baffin

какой-то там Baffin

Во всех возможных вариантах имеется в виду обрезок от обрезка Radeon RX 460. Для получения младшей карты, занизили частоты, программно отключили часть юнитов, программно заблокировали Power Limit. Скорее всего данные видеокарты делались в спешке и физических блокировок нет. Да здравствует Socket AM3 и его процессоры на ядре Callisto и Rana!

План действий

Разблокировать имеющиеся на кристалле ядра. Официально подтверждено существование 768 ядер вместо 640. Увеличить ограничения, наложенные по питанию. 35 watt - это слишком мало! У меня версия с активным 80 мм кулером. Рассчитываю на 55 watt. Разгон частоты процессорных ядер и памяти с 1043/1500 на 1210/1750 как стабильный базовый вариант. Улучшение таймингов памяти. Спасибо майнерам, что за 5 лет научились делать из говна конфетку. Прошить базовые настройки в Bios видеокарты. Эксперименты... Эксперименты и еще раз эксперименты.

Первые результаты после 3 часов мануалов

Результат по России. Безоговорочно обогнал лидера с хорошим запасом. И это только тестовый прогон после прошивки BIOS. Так как у меня белорусский флаг, то в списках соседней страны не появляюсь.

По мировому рейтингу стою на 14-й строчке. И это только начало:





Затычка RX 550 уже догнала по производительности игровую GTX 1050 и у нее еще не настроен разгон и не применялось "секретное оружие".

Результат достигнут с такими вводными:

Ядра разлочены

Лимиты подняты до 45

Память и ядра выставлены как у RX 460

Потенциал имеется, работа движется:

Послесловие

Сегодня поверхностно пробежался по интересующему меня вопросу. Скачал нужные утилиты, посмотрел статистику и на скорую руку сделал мини отчет. В ближайшее время постараюсь осветить вопрос более подробно и широко, со всеми нюансами и перипетиями.

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