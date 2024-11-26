Компания Samsung возможно будет единственным поставщиком памяти GDDR7 для видеокарт серии GeForce RTX 5000. По имеющимся данным, только память от Samsung прошла проверку Nvidia, хотя стоит отметить, что GDDR7 также демонстрировали компании Micron и Hynix.

Важно подчеркнуть, что это касается настольных видеокарт нового поколения, в то время как для мобильных решений, похоже, будут использоваться компоненты всех трёх производителей.

Причины, по которым память Samsung оказалась предпочтительнее, пока не раскрыты, но именно корейская компания первой представила память данного типа с эффективной частотой 40 ГГц. Тем не менее, у видеокарт RTX 5000 память будет функционировать на значительно более низкой частоте, по крайней мере, у моделей первой волны.

Также ожидается использование GDDR7 в видеокартах Radeon RX 8000, в то время как адаптеры Intel Arc B200, судя по всему, будут оснащены памятью GDDR6.