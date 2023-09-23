Санкции, введенные Евросоюзом (ЕС) в отношении России, не достигли запланированных целей, по мнению главы МИД Венгрии, Петера Сийярто. Венгерское правительство считает санкционные меры неэффективными.

Петер Сийярто подчеркивает, что изначально санкции были введены с двумя основными целями. Во-первых, оказать давление на Россию, чтобы добиться определенных изменений. Во-вторых, способствовать улучшению отношений в мировой политике. Однако, несмотря на введение 11 пакетов санкций, результаты не соответствуют ожиданиям. По его словам, Россия столкнулась с определенными сложностями, но не подверглась полному давлению. Кроме того, улучшения в мировой ситуации не произошло.

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Ранее Петер Сийярто сообщил, что представители НАТО и ЕС убеждали Венгрию не встречаться с делегациями России и Белоруссии в рамках Генассамблеи ООН. Однако дипломат считает, что отказываться от диалога неверно, и утверждает, что мирное разрешение конфликтов возможно только через конструктивный диалог.