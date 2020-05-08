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ТОП-5 изменений в MIUI 12: почему обязательно стоит обновиться

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В апреле этого года Xioami официально представила обновленную версию своей оболочки – MIUI 12. Прошивка получила новый пользовательский интерфейс, исправления ошибок и массу приятных нововведений. Релиз новых прошивок намечен на конец текущего года, а сейчас мы предлагаем обсудить самые сильные стороны обновления и ответим на главный вопрос – стоит ли вообще обновляться?

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MIUI – фирменная оболочка от Xiaomi, основанная на базе ОС Android. Первый выпуск состоялся 16 августа 2010 года. С того времени оболочка стабильно обновлялась на протяжении каждого года. К последнему обновления разработчики серьезно поработали над MIUI, серьезно поработав над ее внешним видом и стабильностью.

Обновленный интерфейс

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Самое очевидное, но при этом самое главное и действительно нужное изменение. Вплоть до MIUI 11, последней стабильной версии, общий дизайн оболочки практически ничем не выделялся и представлял собой скорее «сборную солянку» из iOS, OneUI и EMUI. Однако с MIUI 12 все изменилось – были переработаны почти все элементы управления и меню настроек, включая самые «труднодоступные» пункты, о которых многие, вероятно, даже не знают.

Совершенно новый Control Center в MIUI 12 на примере Mi 9T

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В целом, дизайн системы стал значительно легче, так как пространства между элементами интерфейса стало гораздо больше. Естественно, многие теперь еще больше приписывают китайской компании плагиат мобильной ОС от Apple, хотя если это идет только на пользу – почему нет. Яркие цвета и небывалая ранее легкость – главное, что нужно знать о MIUI 12.

Доработка штатных приложений

Вслед за изменением интерфейса нельзя было не поработать над штатным набором приложений. Доступные на сегодняшний день версии обладают большим количеством визуальных ошибок. Так, часть окон в MIUI 11 до сих пор не имеет поддержки темной темы, а в некоторых местах прослеживаются графические артефакты. С обновлением будет изменена огромная часть штатных программ и будут исправлены насущные баги.

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Тема штатных приложений отдельно поднималась на презентации, а конкретно шрифты, используемые в них. Дело в том, что в сегодняшней версии оболочки шрифты в различных штатных приложениях могут отличаться друг от друга. Разумеется, это серьезно нарушает целостность дизайна и уже в MIUI 12 данная проблема будет устранена. Обновленный штатный софт стал гораздо красивее и понятнее. Также разработчики поработали над полной поддержкой темного режима.

Темный режим 2.0

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Темная тема является действительно наболевшей темой для владельцев устройств Xioami. Ее первая и очень сырая версия появилась еще в MIUI 10 в 2018 году. Однако на тот момент темный режим применялся лишь в главном меню настроек и приложениях «Телефон» и «Сообщения». В MIUI 11 он появился уже официально и даже получил возможность автоматического применения в определенное время суток. Но даже в этом случае окрашиваются далеко не все элементы системы. Даже сейчас вы можете зайти в определенный подпункт настроек и заметить отсутствие темной темы.

С приходом MIUI 12 все эти проблемы останутся в прошлом. По словам разработчиков, они серьезно поработали над всеми стоковыми и даже некоторыми популярными приложениями из Google Play. Отныне интерфейс абсолютно по всей системе будет темным, если, разумеется, темный режим активирован. Также сторонние программы с поддержкой темного режима смогут синхронизироваться с темой системы, как это реализовано в iOS. Иными словами, вам не придется переключаться между темами самостоятельно, например, во ВКонтакте.

Анимированные супер-обои

Фишку нельзя назвать оригинальной, однако ее реализация в MIUI, на первый взгляд, выглядит потрясающей. Super Wallpapers от Xiaomi – это набор фирменных «живых» обоев, тесно интегрированных с системой. Так, если на устройстве поддерживается функция Always-on Display, то элементы «супер-обоев» будут видны даже на выключенном дисплее. Например, в AOD изображена планета Земля, но при разблокировке устройства происходит переход уже на определенный пейзаж на Земле.

Такая реализация живых обоев выглядит очень эффектно и привлекательно. Разумеется, кроме примера с Планетой к моменту релиза появится масса других вариантов. Располагаться такие обои и новые варианты экранов AOD будут в обновленном приложении «Темы».

С другой же стороны пока неясно, как данная опция повлияет на производительность и автономность смартфона. Также неизвестен список смартфонов, которые получат поддержку супер-обоев. Вероятно, это нововведение не будет активно в самых бюджетных девайсах компании.

Улучшения в безопасности

Безусловно, безопасность и конфиденциальность пользовательских данных является очень важной составляющей любой системы или оболочки. В ОС Android ежемесячно обновляются патчи безопасности. Однако разработчики из Xiaomi не забывают вкладывать и свои силы в защиту своих пользователей.

В MIUI 12 появилась новая утилита под названием Flare. Отныне она будет самостоятельно считывать все запросы сторонних приложений на использование личных данных, камер, микрофона или геопозиции. Если активность какого-либо приложения покажется слишком неестественной – пользователю придет уведомление об этом. Кроме того, в рамках анонса новой оболочки был представлен сертификат независимой компании TÜV Rheinland. Согласно документу, MIUI успешно прошла проверку защиты конфиденциальности в системе Android.

Это были самые важные нововведения в MIUI 12. На данный момент прошивка выглядит крайне интересно и привлекательно – Xioami серьезно поработали над внешним видом и исправлением ошибок своей оболочки. Говорить о ее стабильности пока нельзя – нужно дождаться стабильные версии MIUI. Проверить, получит ли ваш смартфон обновление можно по этой ссылке.


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Я думаю он там же, в третьем эшелоне, с обычным note 8.
Сроки выхода и список устройств: Xiaomi рассказали самое важное о MIUI 12
Kopcheniy
08:43
Ссылка на коммент, где есть фотки плат, посмотрите сами: https://overclockers.ru/blog/TEXHAPb/show/36586/bolshoe-testirovanie-4-yadernogo-processora-amd-ryzen-3-3300x-samyj-bystryj-gejmerskij-bjudzhet...
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Jaster
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