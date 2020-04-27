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Сегодня утром была официально представлена новая версия фирменной оболочки устройств Xiaomi – MIUI 12. Прошивка получила массу изменений, исправлений ошибок и многое другое. Действительно, владельцы смартфонов Xiaomi получат свежий глоток воздуха и, вероятно, по достоинству оценят все новшества.

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Представители компании не стали затягивать и с самым главным: когда же пользователи получат обновленную версию и какие смартфоны будут ею поддерживаться.

В настоящее время MIUI 12 находится на стадии закрытого бета-тестирования. К слову, если вы являетесь зарегистрированным тестером, то получить новую китайскую версию по «воздуху» (ОТА) сможете уже с сегодняшнего дня, с 27 апреля.

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О сроках выхода стабильных версий поговорим несколько позже, а сейчас перейдем к списку устройств Xioami, которые гарантированно получат MIUI 12.

Смартфоны первого эшелона:

Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Youth

Mi 9, Mi 9 Pro, Mi 9 Explorer Edition

Redmi K30, K30 5G, K30 Pro, K30 Pro Zoom Edition

Redmi K20 (Mi 9T), K20 Pro (Mi 9T Pro)

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Mi Mix 3

Mi Mix 2S

Mi CC9, CC9 Pro

Mi 9 SE

Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer Edition

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Смартфоны третьего эшелона:

Mi Note 3

Mi Max 3

Mi 8 Youth, Mi 8 SE

Mi Mix 2

Mi 6X

Redmi Note 8

Redmi 8, 8A

Redmi 7. 7A

Redmi 6, 6A, 6 Pro

Redmi Note 5

Redmi S2

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По официальным данным, обновления в первую очередь получит группа самых актуальных и флагманских устройств «первого эшелона». Остальные группы также будут получать свои версии ПО, но с задержкой в 2-3 месяца. Из этого следует:

Устройства первой волны: июнь 2020 года (подтверждено)

Устройства второй волны: сентябрь-октябрь 2020 года

Устройства третьей волны: декабрь-январь 2020-2021 годов\

Таким образом, до MIUI 12 в общей сумме будут обновлены свыше 30 устройств компании, и большинство из них получит стабильную версию ПО до конца текущего года. Открытое бета-тестирование китайской версии начнется уже с 8 мая.

Отметим, речь идет о китайской версии MIUI 12, а в случае с глобальной версией придется подождать несколько дольше. Так или иначе, почти все выше перечисленные международные версии смартфонов будут обновлены до конца года с разницей в один-два месяца от версий для китайского рынка.