Сроки выхода и список устройств: Xiaomi рассказали самое важное о MIUI 12
Сегодня утром была официально представлена новая версия фирменной оболочки устройств Xiaomi – MIUI 12. Прошивка получила массу изменений, исправлений ошибок и многое другое. Действительно, владельцы смартфонов Xiaomi получат свежий глоток воздуха и, вероятно, по достоинству оценят все новшества.
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рекламаПредставители компании не стали затягивать и с самым главным: когда же пользователи получат обновленную версию и какие смартфоны будут ею поддерживаться.
В настоящее время MIUI 12 находится на стадии закрытого бета-тестирования. К слову, если вы являетесь зарегистрированным тестером, то получить новую китайскую версию по «воздуху» (ОТА) сможете уже с сегодняшнего дня, с 27 апреля.
рекламаО сроках выхода стабильных версий поговорим несколько позже, а сейчас перейдем к списку устройств Xioami, которые гарантированно получат MIUI 12.
Смартфоны первого эшелона:
- Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Youth
- Mi 9, Mi 9 Pro, Mi 9 Explorer Edition
- Redmi K30, K30 5G, K30 Pro, K30 Pro Zoom Edition
- Redmi K20 (Mi 9T), K20 Pro (Mi 9T Pro)
рекламаСмартфоны второго эшелона:
- Mi Mix 3
- Mi Mix 2S
- Mi CC9, CC9 Pro
- Mi 9 SE
- Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer Edition
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi Note 7
Смартфоны третьего эшелона:
- Mi Note 3
- Mi Max 3
- Mi 8 Youth, Mi 8 SE
- Mi Mix 2
- Mi 6X
- Redmi Note 8
- Redmi 8, 8A
- Redmi 7. 7A
- Redmi 6, 6A, 6 Pro
- Redmi Note 5
- Redmi S2
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По официальным данным, обновления в первую очередь получит группа самых актуальных и флагманских устройств «первого эшелона». Остальные группы также будут получать свои версии ПО, но с задержкой в 2-3 месяца. Из этого следует:
Устройства первой волны: июнь 2020 года (подтверждено)
Устройства второй волны: сентябрь-октябрь 2020 года
Устройства третьей волны: декабрь-январь 2020-2021 годов\
Таким образом, до MIUI 12 в общей сумме будут обновлены свыше 30 устройств компании, и большинство из них получит стабильную версию ПО до конца текущего года. Открытое бета-тестирование китайской версии начнется уже с 8 мая.
Отметим, речь идет о китайской версии MIUI 12, а в случае с глобальной версией придется подождать несколько дольше. Так или иначе, почти все выше перечисленные международные версии смартфонов будут обновлены до конца года с разницей в один-два месяца от версий для китайского рынка.
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