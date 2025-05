Первые снимки уникальной находки в Северной Молукку.

Глубоководный дайвер примерно в метре от латимерии, обнаруженной на глубине -144 м в Северном Малуку, Индонезия (© Alexis Chappuis)

Целаканты, древние кистепёрые рыбы, пережившие динозавров, по праву считаются одними из самых загадочных обитателей океана. До сих пор науке были известны лишь два вида этих «живых ископаемых»: африканский целакант (*Latimeria chalumnae*) и его индонезийский собрат (*Latimeria menadoensis*), обнаруженный у берегов Сулавеси. Теперь исследователи впервые зафиксировали живую особь целаканта в провинции Северная Молукку — это открытие меняет представления о распространении вида!

Фотографии латимерии in situ, сделана на глубине -144 м в первый день в Северном Малуку, Индонезия (© Alexis Chappuis)

Целаканты, чьи предки плавали в океанах ещё в девонский период, почти не изменились за сотни миллионов лет. Индонезийский вид был открыт в 1997 году на рыбном рынке в Манадо, но до сих пор его изучали в основном по случайным уловам или с помощью подводных аппаратов. Теперь же дайверы-исследователи смогли наблюдать живого целаканта в естественной среде — в районе 150 метровой глубины. Две встречи длились 5 и 8 минут: рыба медленно двигалась среди скал, демонстрируя характерные синие переливы чешуи.

Фотография латимерии in situ, сделана на глубине -134 м в второй день в Северном Малуку, Индонезия (© Alexis Chappuis)

Почему это важно?

1. Новая территория — Северная Молукку расположена между Сулавеси и Западной Новой Гвинеей, где ранее также фиксировали целакантов. Это подтверждает гипотезу о более широком ареале вида.

2. Уникальные кадры — впервые удалось получить подводные фото и видео без использования роботов или батискафов.

3. Шанс на сохранение — целаканты крайне уязвимы: медленно размножаются, страдают от рыболовства и разрушения глубоководных рифов. Открытие подчёркивает необходимость защиты этих экосистем.

Левый профиль латимерии с ее уникальным рисунком из белых точек (© Alexis Chappuis)

Тайна для науки: Точное место обнаружения пока не раскрывается — учёные опасаются, что ажиотаж среди дайверов или браконьеров может навредить рыбе. Однако уже ясно: глубоководные рифы Индонезии скрывают множество секретов. «Это не просто рыба — это окно в прошлое Земли», — отмечают исследователи.

Места, откуда была обнаружен латимерия менадозная (Latimeria menadoensis) с острова Сулавеси (изменено из Fricke et al. 2000, Iwata et al. 2019 и Kadarusman et al. 2020). Черные звезды представляют латимерию, обнаруженную либо с помощью ROV и подводных аппаратов, либо случайно пойманную рыбаками. Сюда входит остров Манадо-Туа, где L. menadoensis был впервые обнаружен в 1997 году (Erdmann et al. 1998). Белая звезда показывает провинцию Северный Малуку, где было сделано первое наблюдение in situ техническими дайверами

Что дальше? Планируются экспедиции для оценки численности целакантов в регионе и разработки мер защиты. Учёные также надеются внедрить неинвазивные методы изучения, например, сбор ДНК из воды. Открытие в Северной Молукку — не только научная сенсация, но и напоминание: глубины океана всё ещё хранят чудеса, которые нужно сберечь для будущего.

🔍 Факт: Индонезия — единственная страна, где обитают оба известных вида целакантов. Их сохранение стало глобальным приоритетом в эпоху климатических вызовов.