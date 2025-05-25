Целаканты, древние кистепёрые рыбы, пережившие динозавров, по праву считаются одними из самых загадочных обитателей океана. До сих пор науке были известны лишь два вида этих «живых ископаемых»: африканский целакант (*Latimeria chalumnae*) и его индонезийский собрат (*Latimeria menadoensis*), обнаруженный у берегов Сулавеси. Теперь исследователи впервые зафиксировали живую особь целаканта в провинции Северная Молукку — это открытие меняет представления о распространении вида!
Целаканты, чьи предки плавали в океанах ещё в девонский период, почти не изменились за сотни миллионов лет. Индонезийский вид был открыт в 1997 году на рыбном рынке в Манадо, но до сих пор его изучали в основном по случайным уловам или с помощью подводных аппаратов. Теперь же дайверы-исследователи смогли наблюдать живого целаканта в естественной среде — в районе 150 метровой глубины. Две встречи длились 5 и 8 минут: рыба медленно двигалась среди скал, демонстрируя характерные синие переливы чешуи.
Почему это важно?
1. Новая территория — Северная Молукку расположена между Сулавеси и Западной Новой Гвинеей, где ранее также фиксировали целакантов. Это подтверждает гипотезу о более широком ареале вида.
2. Уникальные кадры — впервые удалось получить подводные фото и видео без использования роботов или батискафов.
3. Шанс на сохранение — целаканты крайне уязвимы: медленно размножаются, страдают от рыболовства и разрушения глубоководных рифов. Открытие подчёркивает необходимость защиты этих экосистем.
Тайна для науки: Точное место обнаружения пока не раскрывается — учёные опасаются, что ажиотаж среди дайверов или браконьеров может навредить рыбе. Однако уже ясно: глубоководные рифы Индонезии скрывают множество секретов. «Это не просто рыба — это окно в прошлое Земли», — отмечают исследователи.
Что дальше? Планируются экспедиции для оценки численности целакантов в регионе и разработки мер защиты. Учёные также надеются внедрить неинвазивные методы изучения, например, сбор ДНК из воды. Открытие в Северной Молукку — не только научная сенсация, но и напоминание: глубины океана всё ещё хранят чудеса, которые нужно сберечь для будущего.
🔍 Факт: Индонезия — единственная страна, где обитают оба известных вида целакантов. Их сохранение стало глобальным приоритетом в эпоху климатических вызовов.