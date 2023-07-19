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Почему Россия вышла из зерновой сделки и как это решение отразится на СВО

Рассматриваем причины прекращения зерновой сделки, как это может помочь ВС РФ взять под контроль Чёрное море и порассуждаем над возможностью для заключения нового соглашения.
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Теперь можно говорить официально: зерновая сделка, вызывавшая много вопросов относительно целесообразности своего проведения со стороны российского руководства, чьи требования не соблюдались примерно ни на 1%, завершена (во всяком случае в том виде, в котором она была до сей поры).

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На Западе эта тема начала обсуждаться значительно активнее, к примеру, Энтони Блинкен начал заявлять, что зерновая сделка ДОЛЖНА быть максимально быстро продлена и перезапущена, а Энтони Гуттериш заявил, что теперь-то у множества стран начнутся проблемы с голодом и экономикой, которая буквально способна обрушиться вследствие этого факта.

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Рассмотрим основные теории, которые указывают западные эксперты и журналисты, занимающиеся этим вопросом. Наиболее полное исследование на эту тему вышло в издании Covert Shores.

Полная мощь черноморского флота

Задействование в полной мере всего состава Черноморского флота РФ со всеми его надводными кораблями вне зависимости от класса и тоннажа. В перечень кораблей, которые могут использоваться ЧФ России также входят МРК (малые ракетные корветы) проекта 20385, оснащённые в качестве основного вооружения ПКРК (противокорабельными ракетными комплексами) «Уран», ЗРК «Редут» и многочисленными системами артиллерийского вооружения. В отличие от серийного корвета проекта 20380 на этих обновлённых кораблях установлены пусковые установки для ракет «Калибр НК», «Циркон» или «Оникс», ставших на данный момент одним из кошмаров для объектов ВСУ во время специальной военной операции.

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Достаточно серьёзную опасность для морских судов и надводных целей представляют входящие в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ РФ фрегаты проекта 11356 «Адмирал Эссен», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович». В состав штатного вооружения однотипных кораблей этого проекта входят: 8 пусковых вертикальных установок УКСК для ракет «Калибр НК», 24 зенитных ракеты для противодействия авиации и противокорабельному ракетному вооружению, а также множество артиллерийского и иного вспомогательного вооружения различных классов.

Формально, Черноморский флот может обеспечить практически полную блокаду судоходства по Чёрному морю, возможностей для этого в целом достаточно. Однако, есть проблема — вероятно, что при продолжении прохода судов по нему они будут передвигаться непосредственно вблизи побережья Украины, а затем вдоль румынского побережья. Это вынудит корабли ЧФ РФ подходить близко к побережью, что значительно повысит степень их уязвимости к противокорабельному вооружению, установленному на берегу. Увы, но крейсер «Москва» на себе в полной мере ощутил силу воздействия противокорабельных ракет «Нептун». Также серьёзной проблемой могут стать морские БПЛА и авиация, которая на данный момент у ВСУ ещё осталась.

Использование подводных кораблей

Учитывая практически отсутствующие (ввиду отсутствия ВМФ в полном смысле этого слова у Украины) возможности для борьбы с подводными лодками, их использование может стать настоящим убер-оружием России, несмотря на относительно небольшую для подводного флота акваторию северной части моря.

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Поэтому, находящиеся в подводном положении субмарины будут фактически недосягаемы для ВСУ даже при условии их выявления БПЛА типа «Reaper-9» НАТО, регулярно наблюдающихся в воздушном пространстве над Чёрным морем. Торпеды, которые находятся на вооружении у подводного флота России, станут весомой угрозой даже для крупнотоннажных торговых судов.

Пресечение судоходства с использованием авиации

Авторы статьи в Covert Shores предполагают, что для этих целей армия России будет применять истребительно-бомбардировочную авиацию (судя по всему, речь здесь идёт об Су-34), а не более привычные для подобных масштабных целей Ту-22 и их «одноклассники». Безусловно, что в таком случае часть и без того изрядно «дырявой» противовоздушной обороны Украины будет перетянута в район береговой линии, что одновременно будет для ВСУ и положительным, и отрицательным решением. Положительным оно будет в том аспекте, что ПВО сможет обеспечить защиту прибрежных зон и маршрутов прохождения судов с зерном, а отрицательным в том аспекте, что: во-первых, придётся снимать остатки и без того значительно обескровленных войск противовоздушной обороны с иных участков фронта; во-вторых — уничтожение ПВО в районах их нового сосредоточения в прибрежной линии также значительно ослабит и без того слабые войска этого типа.

Задействование береговых средств обеспечения блокады

При условии прохождения зерновых конвоев в открытых водах могут быть дополнительно для уничтожения судов задействованы батареи противокорабельных ракет «Бал» и «Бастион-1», стоящих на вооружении ВС РФ.

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Выше мы описали способы морской блокады Украины силами Черноморского флота и приданных ему подразделений, предусматривающие уничтожение судов. Однако, такой вариант однозначно приведёт к дополнительной эскалации и без того достаточно напряжённой международной обстановки. Поэтому, уничтожение морского транспорта вовсе не обязательно — есть ряд способов обеспечения блокады иными, более «мирными» способами. К примеру, вполне возможен факт взятия кораблей на абордаж силами подразделений морской пехоты Черноморского флота с использованием палубной авиации или кораблей.

Также авторы статьи считают, что Россия может заниматься диверсионной деятельностью, атакуя корабли, не обозначая при этом своего присутствия. Для этого могут в целях анонимизации деятельности применяться захваченные у ВСУ беспилотники (как воздушные, так и морские) или рейды боевых пловцов, которые с современным снаряжением могут легко добраться и до одесского порта, к примеру. Автор считает, что подрыв морских судов может осуществляться с помощью спланированных и установленных на их маршруте минных заграждений, после чего в уничтожении транспортных судов формально может быть обвинён и официальный Киев, осуществлявший в 2022 году в период весенне-летней кампании массовое минирование части прибрежных зон. На данный момент в Чёрном море дрейфуют тысячи мин, которые буквально ежедневно в ходе рейдов уничтожают военные моряки различных стран. Поэтому перемещение грузов без специализированных военных тральщиков и конвоев может быть просто смертельно опасным.

На конечных этапах маршрута все вышеуказанные методы могут применяться уже в Средиземном море. Не стоит забывать о том, что часть российского флота и немалое количество авиации базируется в порту Тартуса и на территории САР.

А будет ли продолжение сделки?

Как мы видим, события нескольких дней, прошедших с момента отмены зерновой сделки со стороны Российской Федерации, показали несколько важных моментов, касающихся судьбы её продления:

  • Как Москва, так и Киев пытаются решить вопросы торговли зерновыми без участия в этом процессе своего противника. Так, на следующий же день после отмены зерновой сделки в своём текущем виде, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ведутся переговоры с ООН об продлении вывоза зерна с территории Украины без участия России. Как это будет происходить и будут ли Россией приниматься одна либо несколько вышеуказанных мер? Кто знает. В свою очередь, представители МИД РФ заявили, что торговля российским зерном и снабжение им, в том числе, бедных африканских стран, будет производиться и далее. Фактических возможностей для этого у РФ больше, чем у соперника.
  • Были разговоры о том, что Турция начнёт военное сопровождение зерновых караванов, что фактически свяжет руки российским властям в аспекте применения военной силы. Однако, источники утверждают, что Турция следом за США отказалась обеспечивать конвоирование зерновых транспортов в Чёрном море вне зерновой сделки. Фактически это может говорить о том, что официальная Анкара будет, несмотря на все «ножи в спине» России договариваться именно с РФ относительно маршрутов вывоза зерна.

  • Последние удары по портовой инфраструктуре Одессы и ряда приморских украинских городов позволяют утверждать, как я считаю, что российские власти взяли курс на минимизацию вероятности возвращения Украины к полномасштабной морской торговле и действиям в Чёрном море. Нет портов — нет проблем, как бы ужасно и грустно это ни звучало. Как сообщают украинские источники, более 60 тысяч тонн зерновых уничтожены в портах Черноморска и Одессы в ночь с 18 на 19 июля, такое заявление сделал министр продовольствия и аграрной политики Украины Николай Сольский. Вероятно, что уничтожение зерна является частью текущей стратегии России по подрыву основополагающих факторов формирования украинской экономики внутри страны, а не за счёт инвестиций со стороны западных стран.
  • Глава ФРГ Анналена Бербок обрушилась с собственной критикой на Россию, вышедшую из изначально провальной для себя во всех смыслах зерновой сделки. Она внезапно в своём Твиттере вспомнила о том, что, оказывается, есть и сухопутные маршруты «солидарности», на которые, кстати, в течение полутора лет официальный Брюссель выделил около 1 млрд. евро. Впрочем, вряд ли страны Восточной Европы будут перестраивать логистику и жертвовать собственным экспортом и экономикой ради Украины. Как заявил один из польских министров, Болгария, Польша, Венгрия, Словакия и Румыния уже подписали совместную декларацию о продлении официального запрета на ввоз зерна из Украины с сохранением возможности его дальнейшего транзита. Хотя, кто знает, мир в последнее время лихорадит, он, мягко говоря, безумен.
  • Bild 19 июля заявил, что морская блокада Украины фактически начата. На данный момент очереди на выход в портах страны (как минимум в Николаева и Одесса) ожидают более 12 судов, которые не могут по различным причинам покинуть порты. А с момента начала бомбардировок портовой инфраструктуры Украины ни один сухогруз не вошёл в порты страны, утверждает репортёр издания Юлиан Рёпке. Кажется, началось...

Будем смотреть, какие ещё сюрпризы принесёт нам мир, меняющийся вокруг нас буквально каждый час и день...

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