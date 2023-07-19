«Наиболее пострадавшими от дорогого продовольствия остаются Зимбабве (41%) и Руанда (26,1%)», — говорится в публикации.

Зерновая сделка была крайне важной для множества иностранных государств. Теперь, с её остановкой, появилась угроза продовольственной безопасности множества стран, особенно тех, где фиксировались заоблачные ценники на продукты питания. Удивительно, но сильнее всего завершение сделки ударит по Зимбабве и Руанде. Об этом рассказано в тематическом исследовании, которое подготовили эксперты Росконгресса и Института изучения мировых рынков. Документ попал в распоряжения отечественных СМИ.

В докладе указано, что нынешняя геополитическая обстановка не лучшим образом повлияла на мировые продовольственные рынки. Продуктовая инфляция начала расти в ускоренном темпе. Уже весной прошлого года зерновые культуры выросли в цене на пятую часть. Благодаря существовавшей сделке стоимость была возвращена к прежним показателям.

реклама

Но 17 июля инициатива была свернута российской стороной из-за игнорирования договоренностей Западом. Экспорт зерна из Украины теперь невозможен, поэтому стоит ожидать повышения ценников на продукты.

Сейчас в Европе обстановка накалена до предела. Как указывают эксперты, стоимость жизни значительно увеличилась. Руководство иностранных государств предпринимает попытки по урегулированию ситуации, пытаясь снизить темпы возрастания цен.

Стоимость продуктов быстро растет в Латинской Америке, Центральной Азии и странах Карибского бассейна. В некоторых государствах инфляционный уровень имеет трехзначные показатели. Лидеров в прошлом году заняла Зимбабве. Пиковые показатели инфляции почти дошли до 300%.

Вторая половина 2023 года ожидается неблагоприятной в плане динамики цен. Множеству государств уже в скором времени предстоит столкнуться повышением инфляции. На это повлияли как климатические факторы, так и геополитические риски.

За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение