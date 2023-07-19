Черноморская инициатива, подписанная в 2022 году представителями России, Турции, Украины и ООН, перестала действовать 18 июля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что ООН ещё может выполнить поставленные ранее условия, чтобы добиться пересмотра решения по зерновой инициативе.

Захарова подчеркнула, что ООН имеет ещё целых 90 дней, что реализовать меморандум, заключенный с Москвой. Если начать действовать прямо сейчас, можно достичь значительных успехов к завершению данного срока. Политик считает, что Секретариату ООН нужно не возле микрофонов быть, а заняться делом.

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Представитель МИД указала, что Россия готова пересмотреть собственное решение по зерновой сделке. Она подчеркнула, что это случится при условии наличия конкретных результатов по выполнению ранее заключенных договоренностей.

В понедельник Дмитрий Песков заявил о завершении функционирования черноморской зерновой сделки. Он уточнил, что данная инициатива выгодна лишь для Запада и Украины. Интересы России игнорировались на протяжении всего срока действия сделки.

В Москве неоднократно подчеркивали, что решение не окончательное, но при условии конкретных действий со стороны Запада. Если руководство иностранных государств решит претворить договоренности в жизнь, Россия вновь станет открытой для диалога.

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