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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
США выделят $250 млн для поддержки Украины после прекращения зерновой сделки
В заявлении американского Агентства по международному развитию подчеркивается, что выход России из черноморской инициативы «серьезно сократил количество зерна, которое Украина может поставлять миру».

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Руководство США планирует выделить $250 млн в качестве гуманитарной помощи украинским фермерам. С сегодняшнего дня перестает действовать зерновая сделка, так как Россия отказалась продлевать её сроки. Ввиду этого, украинским фермерам потребуется поддержка. Об этом рассказала Саманта Пауэр, занимающая пост главы американского USAID.

Она лично посетила Одессу, где провела публичное выступление в порту. Пауэр заверила фермеров, а также всех остальных граждан, что в ближайшее время поступят значительные инвестиции в сельскохозяйственную отрасль Украины. Выделяемые финансы пойдут на улучшение соответствующей инфраструктуры, а также поиск новых маршрутов для экспорта.

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Пауэр обратилась к руководителям иностранных государств с просьбой поддержать её инициативу. Все выделенные средства пойдут на стимуляцию украинской экономики. Глава агентства подчеркивает, что на Западе выказывают немалую обеспокоенность возможным торможением развития сельскохозяйственной отрасли.

nullРанее появилась новость, что США объявят о новом пакете военной помощи для Украины на $1,3 млрд

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#украина #сша #зерновая сделка
Источник: lenta.ru
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Reuters: США объявят о новом пакете военной помощи для Украины на $1,3 млрд
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