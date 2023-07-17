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Офис Зеленского предложил поставлять зерно по Черному морю без участия России
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России при поддержке Турции и ООН. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что его государство готово продолжить поставки зерна без поддержки РФ. Об этом он заявил в интервью с СМИ.

Украинский лидер подчеркнул, что в данном вопросе нельзя полагаться на Россию. Необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить за собой право использования черноморского коридора.

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Зеленский поделился с журналистами интересной информацией. Он побеседовал с компаниями, владеющими судами. По информации, предоставленной им, они готовы продолжить поставки зерна, при условии, что Украина выпустит, а Турция не будет препятствовать. Но пока официальных заявлений от представителей компаний не поступало.

Украинский лидер уже передал соответствующий «сигнал» собственному МИД, чтобы он подготовил сообщение в ООН и Турцию. Россия уже дала свой ответ по данной инициативе, поэтому от неё ожидать поддержки не стоит.

Зеленский хочет добиться от Запада и Анкары доказательства, что его инициатива будет поддержана. Он желает услышать подтверждение как президент Украины.

Всё это напоминает большую авантюру, а также попытку «набрать очков» в глазах зарубежной публики. Зеленский решил занять зерновым вопросом не считаясь с Россией. О последствиях пока рано говорить.

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Ранее появилась новость, что глава Евросовета передумал приглашать Зеленского на саммит ЕС.

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#украина #зеленский #турция #оон #зерновая сделка
Источник: lenta.ru
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