Военный самолет Су-17, благодаря своей универсальности, стал одним из лучших истребителей-бомбардировщиков Холодной войны, проявив себя в миссиях по поддержке войск в Афганистане. История его создания — это путь от провальной разработки до успешной машины, ставшей символом советской авиации, несмотря на многочисленные испытания и технические трудности. Как худший советский истребитель стал лучшим ударным самолетом? Разберемся в этом подробнее.

Разработка Су-7: Первый шаг к успеху

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В 1950-х годах Советский Союз нуждался в новых истребителях, способных противостоять западной авиации. Одной из первых таких машин стал Су-7, разработанный в ОКБ П.О. Сухого. Су-7 получил ряд нововведений, среди которых цельноповоротные стабилизаторы и подвижный конус воздухозаборника. Это позволило улучшить его аэродинамику и контролировать воздушный поток в зависимости от скорости. Новый двигатель также обеспечивал высокую динамику полета, и на испытаниях Су-7 достиг предела скорости в 2170 км/ч, что значительно превышало показатели британского Fairey Delta 2, удерживавшего мировой рекорд. Однако достижение так и не было подтверждено официально.

Су-7 имел значительные недостатки: сложность пилотирования, высокая потребность в обслуживании и недостаточная дальность полета, что мешало его успешному применению в качестве ударного самолета. Су-7 требовал большого ухода, его двигатель имел относительно небольшой ресурс и значительный расход топлива. В боевых условиях это создавало существенные проблемы, так как самолёт не мог эффективно выполнять свою основную роль из-за недостаточной дальности и требовательности к обслуживанию. Тем не менее, в условиях нарастающей напряженности Холодной войны и необходимости противостоять американским разведывательным самолетам, Су-7 поступил в серийное производство, и за три года было выпущено 133 экземпляра. Они служили на Дальнем Востоке до 1966 года, выполняя задачи, несмотря на недостатки.

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Су-7 не оправдал ожиданий в роли ударного самолета из-за своих ограничений в плане дальности полета, сложности пилотирования и высокой скорости посадки, что затрудняло его использование на менее подготовленных аэродромах. Кроме того, отсутствие современных систем обнаружения и наведения делало Су-7 слабым в выполнении ударных миссий, особенно по малоразмерным целям. Эти проблемы стали очевидны уже в начале его эксплуатации, и было понятно, что требуются серьезные улучшения, чтобы самолет мог отвечать требованиям времени.

Проблемы и решения: Появление Су-17

Модификации Су-7 также не принесли ожидаемого успеха. Так, Су-7Б, предназначенный для ударных миссий, оказался недостаточно точным в обнаружении и поражении малоразмерных целей из-за отсутствия систем обнаружения и высокой скорости, что усложняло задачу пилотам. Также Су-7Б страдал от недостаточной обзорности и высоких требований к длине взлетно-посадочной полосы — 1450 метров для взлета и 900 метров для посадки были существенно больше, чем могли предложить многие аэродромы, особенно грунтовые.

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Ощущая всю серьезность недостатков Су-7, конструкторы начали искать способы их устранения. В 1965 году было принято решение изменить геометрию крыла. Так появился Су-7ИГ (изменяемая геометрия), который фактически собрали из частей различных модификаций Су-7. Испытания показали улучшенные взлетно-посадочные характеристики и возросшую дальность полета. Это привело к решению о запуске новой модели в серийное производство.

Именно внедрение крыла изменяемой геометрии позволило решить главные проблемы Су-7. В 1969 году поднялся в воздух первый опытный образец Су-17 с изменяемой геометрией крыла, что улучшило взлетно-посадочные характеристики, маневренность и боевую эффективность. Су-17 стал значительно более универсальным и приспособленным для выполнения широкого спектра задач по сравнению с предшественником. В сравнении с Су-7, Су-17 получил значительное количество изменений. Чтобы установить необходимое оборудование, была модифицирована фюзеляжная конструкция, добавлен гаргрот от фонаря до стабилизатора. Предел бомбовой нагрузки был увеличен с 2 до 3 тонн, а управляемость самолета стала значительно проще и удобнее для пилотов.

Су-17 приобрел то, чего не хватало его предшественнику: высокую гибкость в эксплуатации. Благодаря крылу изменяемой геометрии, он стал подходить как для работы на малых высотах и с коротких взлетно-посадочных полос, так и для выполнения задач на больших скоростях. Су-17 доказал свою ценность как ударный самолет, способный адаптироваться под различные условия боя и быть эффективным при выполнении самых разных задач, что сделало его настоящим прорывом в советской авиации.

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Су-17 в боевых условиях и его модернизации

Су-17 в различных модификациях стал ключевым истребителем-бомбардировщиком советских ВВС. Он успешно выполнял не только боевые задачи, но и вел разведку, включая оптический и радиотехнический виды. В 1970-х годах на основе Су-17 были созданы новые модификации, такие как Су-17М и Су-20 для экспорта. Су-17М получил более мощный двигатель АЛ-21ФЗ, что позволило увеличить дальность полета на две трети по сравнению с Су-7.

В дальнейшем выпускались модели Су-17М2, Су-17М3 и другие, каждая из которых получала новые улучшения, такие как усовершенствованные прицельные системы и вооружение, включая управляемые ракеты "воздух-земля" и "воздух-воздух".

Су-17 успешно применялся в Афганистане, показывая эффективность в ударных миссиях и разведке, включая точечные удары по позициям противника в сложных горных условиях. Су-17 зарекомендовал себя как надежный и многофункциональный самолет, способный работать в сложных условиях и выполнять задачи, которые его предшественник не мог выполнить. Его способность наносить точные удары, вести разведку и возвращаться на базу даже в сложных условиях делали его настоящим фаворитом среди пилотов.

В различных странах, включая Польшу, Чехословакию и другие государства, состоявшие в Варшавском договоре, Су-17 стал важным элементом военно-воздушных сил и показал себя надежной и многофункциональной машиной.

Завершение карьеры Су-17

В 1990-х годах было принято решение о списании всех однодвигательных боевых самолетов, включая Су-17, из-за высоких затрат на обслуживание. Однако многие из этих самолетов продолжали службу на Черноморском флоте до конца 1997 года, и даже после официального снятия с вооружения они оставались на службе в некоторых странах мира.

За все время производства было выпущено более 2800 самолетов Су-17 всех модификаций, что делает его одним из самых массовых и успешных советских истребителей-бомбардировщиков.

История Су-17 — это пример того, как неудачный проект может превратиться в успешный благодаря инновационным решениям и постоянным улучшениям. От трудностей с дальностью полета и высокой посадочной скоростью Су-7 до успеха с крылом изменяемой геометрии, Су-17 стал символом мощи и эффективности советской авиации. Его универсальность и способность решать множество задач на поле боя сделали его настоящей "рабочей лошадкой" для советских ВВС и их союзников.

Су-17 показал, что даже самая проблемная модель может стать лучшей, если найти правильный подход к ее модернизации и адаптации к условиям реальной войны.