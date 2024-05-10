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Зачем солдаты обматывают автомат Калашникова изолентой

Разбираемся даёт ли изолента преимущество бойцам или это просто необычное визуальное украшение.
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В фильмах прошлых лет, да и на разных военных фотографиях часто можно заметить, что у АК некоторые детали перемотаны обычной изолентой. Часто это происходило в случаях, когда герои находились в жарких странах. Такая практика сохранилась до сих пор. Но зачем солдаты обматывают автомат Калашникова изолентой?

Двойная спарка

Главная причина, почему может потребоваться перемотка изолентой — создание «двойной спарки», что позволяет быстрее перезаряжать оружие. Для этого два магазина приматываются друг к другу.

Сегодня будет уже трудно с точностью дать ответ на вопрос о том, когда именно солдаты советской армии начали практиковать подобный «лайфхак», приклеивая к своим АК дополнительные полные магазины. Однако можно сделать вывод, что к началу войны в Афганистане практика уже была известной и востребованной. Поэтому не исключено, что подобный прием стал использоваться гораздо раньше. С другой стороны, на самом деле не так важны точные даты, как то, почему же оружейных дел мастера в прославленном Советском Союзе не сделали дополнительный аксессуар для оружия в виде стандартизированной заводской спарки.

Правда в том, что держатели для магазинов были созданы, однако идея введения данного элемента для армейцев была решительно отвержена еще на стадии первых тестирований. Причин тому было несколько:

  • спарка необходима не всегда;
  • соединенные магазины сильнее снижают эргономику АК, которая и так не отличается высокими показателями;
  • конструкторы допускали вероятность, что подсоединенный магазин в пару будет регулярно загрязняться различными способами.

На последний пункт обращали особенно много внимания, ведь любые чужеродные предметы в оружейном магазине могли стать причиной того, что автомат в ходе стрельбы заклинит. Даже если это немного песка, он сделает оружие временно бесполезным.

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Отказу от такого аксессуара поспособствовал и сам создатель, который подкреплял свой отказ сразу двумя аргументами:

  • уже упомянутый риск загрязнения;
  • куда правильнее носить магазин при себе, прямо на торсе.

В последнем случае он не запачкается, а также может послужить еще одним слоем защиты. Разумеется, шанс на спасительный рикошет при попадании пули был очень мал, но все же он был. Неоднократно отмечены случаи, когда от получения смертельно опасных ран солдат спасали различные предметы в экипировке.

Хотя спарку для советских АК не выпустили, пытаться решить проблему повышения боезапаса перестали. Долгие годы конструкторы пытались корректировать форму и вместительность магазинов для автоматов Калашникова. Даже пробовали приделать к нему «барабан». Но попытки превысить лимит в 30 патронов неизменно проваливались. Поэтому применение изоленты все еще остается актуальным.

Влияние солнца на защитный лак

Приклад и цевье покрыты защитным лаком. В жарких странах доходило до того, что из-за температуры этот лак начинал плавиться и стекать. В подобном состоянии он не только мешает комфортно пользоваться оружием, но и издает специфический неприятный запах. Чтобы защитить себя от липких рук и вдыхания резких паров, солдаты обматывали цевье и приклад автомата изолентой. Это позволяло защитить детали от прямых солнечных лучей.

В противовес, многие способны задаться логическим вопросом: почему же не все солдаты СССР, которые служили в Афганистане и Анголе, пользовались этим методом для защиты и подкрепления своего оружия? Ответ есть: уже в то время далеко не все АК изготавливались на территории Советского Союза. Большая часть автоматов, которыми воевали там, была изготовлена в других государствах. Например, в Египте или Китае.


Многие даже не пытались досконально соблюсти оригинальную технологию производства. Так образовывались определенные технические погрешности. В большинстве стран, которые создавали копии легендарного автомата Калашникова, не добавляли на цевье и приклад защитный лак БФ-4. Каковы бы ни были причины отказа от этого пункта, но оружие оставляли без стандартной обработки.

Если лак все же был, часто он был плохого качества и нередко слезал. В СССР подобная проблема тоже существовала, однако с ней постарались разобраться и защитный лак стал держаться на оружии гораздо дольше, чтобы изолента больше не требовалась.

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