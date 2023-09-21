Трилогия «Властелин колец» находится в числе самых крупных проектов за всю историю развития мировой киноиндустрии. Экранизация одноименного романа британского писателя Дж. Р. Р. Толкина покорила зрителей из разных стран. Давайте посмотрим, как выглядят герои фильма, если бы их портреты написал известный американский поп-сюрреалист Алекс Гросс. Картины получились атмосферными, их можно было бы презентовать на выставке.

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Главным героем «Властелина колец» выступает Фродо Бэггинс, его роль исполнил Элайджа Вуд. Имя персонажа означает «мудрый благодаря опыту». Это хоббит, который остался сиротой в 12 лет. Он унаследовал магическое кольцо от двоюродного дедушки. Узнав историю кольца, которое искал Темный Властелин Саурон для обретения могущества, отправился в путешествие, чтобы уничтожить украшение в огне Роковой горы.

Образ волшебника и носителя Одного из Трех колец Гендальфа изобразил Иэн Маккеллен. Это один из центральных персонажей экранизации «Властелина кольца» Джона Р. Р. Толкина. Он состоит в Совете Мудрых и помогает тем, кто нуждается в поддержке. У него длинные седые волосы, борода и богатый опыт. Во время ходьбы передвигается с опорой на посох. Его магические способности связаны с огнем и светом.

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Гнома из королевского рода Дурина Гимли сыграл Джон Рис-Дэвис. Он является членом Братства Кольца. По сюжету этот персонаж отправился в Ривенделл вместе со своим отцом Глоином, чтобы предупредить о том, что кольцо разыскивает Саурон. Гимли с гордостью носит доспехи, кольчугу и секиру. Во время путешествия подружится с эльфом по имени Леголас.

Одна из ярких ролей в фильмографии Орландо Блума ─ лесной эльф Леголас. Сын Трандуила, короля эльфов Северного Лихолесья, метко стреляет из лука, прекрасно ездит верхом, ему даже не нужно седло. А еще Леголас хорошо управлялся с гребной лодкой. Блум в одном из интервью рассказал, что съемки давались ему с трудом. Его персонаж ловкий и умелый, чтобы соответствовать образу, актер выкладывался на 100% и часто получал травмы. Несмотря на все трудности, о полученном опыте не жалеет, ведь эта роль стала одной из самых значимых в его звездной карьере.

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Далее в обзоре ─ Арагорн, роль которого исполнил Вигго Мортенсен. Это последний вождь следопытов и первый король Воссоединенного Королевства. Обладает физической выносливостью и развитыми интеллектуальными способностями, в обществе пользуется авторитетом. Имя сероглазого персонажа означает «почитаемый король». Он очень высокий (рост составляет 198 сантиметров), особенно это заметно, если сравнивать с эльфами.

Образ эльфийской владычицы Галадриэль воплотила Кейт Бланшетт. По сюжету она родилась в многодетной семье и в юности была ученицей Аулэ и Йаванны. За женственной внешностью скрывается огромная сила. Галадриэль была лидером во время восстания нолдор. Ее по праву называют «величайшей и прекраснейшей из всех женщин эльфов».

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Сэр Кристофер Ли предстал в облике мага Сарумана, главы Белого Совета. Даже после того как маг потерпел поражение, вряд ли кто-нибудь сможет заговорить с ним без уважения. Его настоящее имя ─ Курумо. Это ни человек, ни эльф, а майа, облеченный в плоть и обреченный на бессмертие. Его сила заключается в знании и голосе, присутствует мощный дар убеждения.

Саурон является антагонистом «Властелина Колец», его изобразил Сала Бэйкер. Это падший майа, дух, созданный еще в безвременье. Темный Властелин пытался завоевать Средиземье. Для реализации поставленной цели были созданы так называемые волшебные кольца. Изначально Саурона называли Майроном, что переводится как «восхитительный». Он планировал устроить свой порядок и подчинить всех собственной воле.

Голлум запомнился фразой «Моя прелесть», так он называл Кольцо Всевластия. Исполнитель загадочного персонажа ─ Энди Серкис. Он сыграл вымышленное существо легендариума Средиземья Дж. Р. Р. Толкина. Роль далеко не самая главная, но быстро запоминающаяся. Персонаж говорит о себе от множественного числа первого лица.

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У каждого из фильмов трилогии есть расширенная версия, вышедшая на DVD через год после презентации театральной версии. Сюжет разворачивается вокруг хоббита Бэггинса, который идет вместе с Братством Кольца, чтобы уничтожить Кольцо Всевластия. От кольца надо избавиться, пока Саурон не добрался для него. Кольцо он хотел использовать для тотального захвата Средиземья. Свободные народы объединяются, чтобы противостоять Саурону. Трилогия произвела настоящий фурор, выиграв почти 20 премий «Оскар». Зрителям понравилось сочетание актерской игры и компьютерной графики. Кстати, Голлум стал первым персонажем, которого полностью создали, используя технологию захвата движения.