Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Square Enix анонсировала ПК-версию Final Fantasy XVI и два сюжетных дополнения
Square Enix в Твиттере поделилась видео, демонстрирующим новое обновление, в котором сообщила, что официально начала работу над версией Final Fantasy XVI для ПК.

реклама

Компания Square Enix рассказала о работах по переносу Final Fantasy XVI на компьютер, а также новых дополнениях.

Анонс стал неожиданностью от продюсера и геймдизайнера Наоки Ёсида. Его обращение продемонстрировали фанатам во время проведения выставки PAX West 2023.

реклама

Продюсер рассказал, что Final Fantasy XVI является эксклюзивом для PS5, но многочисленные фанаты просили перенести игру на компьютер. Ёсида, воспользовавшись случаем, объявил, что работы над версией для ПК уже запустили.

Ещё в студии трудятся над созданием двух платных дополнений, глубже раскрывающих мир Валистеи. Подробности о предстоящих новинках будут опубликованы до конца нынешнего года.

Также вскоре ожидается выход обновления для Final Fantasy XVI, ожидающее несколько интересных «плюшек».

К примеру, теперь удастся менять внешний вид оружия Клайва на любой из скинов оружия, находящегося в инвентаре, при этом характеристики экипированного не будут изменяться. Также появится и оружие – «Луковый меч».

Отдельные персонажи обзаведутся новыми скинами. Причем менять внешний вид удастся при желании, просто щелкнув на нужную кнопку.

Проект вышел эксклюзивом на PS5 ещё в июне. Продюсер ранее заявил, что не против перенести игру на ПК, но о работах над этим не упоминалось.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#игры
Источник: twitter.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали, что получат геймеры, купившие DLC Phantom Liberty за $30
Разработчики Genshin Impact могут подать в суд на ряд игроков за эксплуатацию бага
Valve забанила 90 000 аккаунтов смурфов в Dota 2 и начала блокировать их основные страницы Steam
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава крупнейшей сети супермаркетов во Франции: «Покупатели не хотят покупать самое необходимое»
6
Шольц: Германия больше не вернётся к атомной энергии, отдавая приоритет возобновляемым источникам
13
В Сети появились кадры подбитого Leopard 2, которого не спасла динамическая защита «Контакт-1»
4
Россия развёртывает межконтинентальную баллистическую ракету Сармат, способную нести ядерное оружие
4
Starfield отправила в нокаут GeForce GTX 1080 Ti — все устаревшие видеокарты можно смело выкидывать
71
Украинские власти вычислят всех уклонистов, бежавших в Европу по липовым справкам и документам
7
У главы ЧВК «Вагнер» был кошелёк со 100 тыс. биткоинов
6
«Море огня и взрывов»: в западной прессе рассказали о новой тактике ВС РФ на Украине
1
Представителям России, Беларуси и Ирана отозвано приглашение на Нобелевскую премию
2
Sony Xperia 5 V официально представлен c процессором Snapdragon 8 Gen 2 SoC и дисплеем OLED HDR10
+
Польша отвергла обвинения в нарушении своим вертолётом границы Белоруссии
2
Новейшая российская ракета 9М333 игнорирует тепловые ловушки и поражает 80% целей
+
12-ядерный гибридный процессор AMD серии Ryzen 8000 с большими и малыми ядрами снова замечен в сети
1
Гагин заявил, что трёхмесячное контрнаступление ВСУ терпит неудачу
1
Состоялся анонс хоррор-шутера с фотореалистичной графикой Lost Fragment
+
Uselessmouth победил Starfield за 17 часов и успешно вернул деньги
+
1600 ученых подписали документ, постулирующий вымышленный характер «климатического кризиса»
4
Tesla Cybertruck продемонстрировал руль необычной формы и передний багажник
+
Китай готовится к высадке тайконавтов (космонавтов) на Луну
6
Видеокарты NVIDIA показывают сравнительно низкие результаты в Starfield, специалисты нашли проблему
38

Популярные статьи

5800x3d просто имба для дешман-обвеса в отличие от печек Intel
50
Мег 2: Бездна: как Джейсон Стэйтем кильку ловил
6
ТОП-12 мифов о твердотельных накопителях
14
Intel не может, китаец поможет - смотрю на LGA 2011
12
Разбираемся, почему процессоры и видеокарты Intel - это хороший выбор
30
Какие игры выйдут в сентябре 2023
5
Ударный вертолёт Ка-50 «Чёрная акула» для своих и «Оборотень» или «Обманщик» для врагов (часть 1)
+
BMW представил концепт электромобиля Vision Neue Klasse с запасом хода до 1000 км
3
Из навоза и опилок: какое сырьё использовали для производства самогона в СССР
7
Покупаю на Авито сканер для фотопленок в 2023 году - казалось бы, что может пойти не так
5

Сейчас обсуждают

Человек Человечный
16:07
Мне особенно понравилась эта мимолётная вставка "..а может и Россия.."..навеяло из мультика: а, может быть ворона..
Китай готовится к высадке тайконавтов (космонавтов) на Луну
Boris Kopyltsov
16:06
Есть ещё вопрос. Наверно лучше его будет сначала описать предметно. Есть две сборки с одинаковым бюджетом. В одной голый i5-13500, без дискретки. А во второй r9-3900, но с какой-то нвидией дискреткой....
Разбираемся, почему процессоры и видеокарты Intel - это хороший выбор
Китя.
16:05
не гони процы идентичные.
Starfield отправила в нокаут GeForce GTX 1080 Ti — все устаревшие видеокарты можно смело выкидывать
Человек Человечный
16:04
Мне нравится статус так называемого эксперта..советник врио руководителя днр..ну, да..с таким авторитетом не поспоришь..почти что херш или Риттер.
Минобороны: ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки потеряли более 105 военных
Ave
16:04
Ты такой умный, чта пипец, аж до слёз. Хренли ты про NY пишешь, в Мск тоже дорого жить. Других тысяч городов нет?
61% жителей США живёт от зарплаты до зарплаты: бедность стала основной чертой экономики США
jsth
16:03
Проходила инфа, что укры недовольны компетентностью обучающих. В этом смысле с ними можно согласиться - чему могут научить амеры, которые с серьезным противником ни разу не сталкивались, а военное иск...
Military Watch: Во время учений украинский экипаж огнем Bradley поразил точно такую же бронемашину
Анатолий Кузнецов
15:58
Политические проститутки, как говорил мой кумир В.И. Ленин!!!
Представителям России, Беларуси и Ирана отозвано приглашение на Нобелевскую премию
dmitry07
15:57
Какие жадные дети.
61% жителей США живёт от зарплаты до зарплаты: бедность стала основной чертой экономики США
Андрей Евгеньевич
15:51
мне вас жаль бичи... особенно тех кто кукарекает что зЯон это круть с пеной на губах и что каждый день по три сборки собирает.
Intel не может, китаец поможет - смотрю на LGA 2011
nukemall
15:48
На консолях Starfield тоже производительностью не блещет.
Starfield отправила в нокаут GeForce GTX 1080 Ti — все устаревшие видеокарты можно смело выкидывать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем