Square Enix в Твиттере поделилась видео, демонстрирующим новое обновление, в котором сообщила, что официально начала работу над версией Final Fantasy XVI для ПК.

Компания Square Enix рассказала о работах по переносу Final Fantasy XVI на компьютер, а также новых дополнениях.

Анонс стал неожиданностью от продюсера и геймдизайнера Наоки Ёсида. Его обращение продемонстрировали фанатам во время проведения выставки PAX West 2023.

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Продюсер рассказал, что Final Fantasy XVI является эксклюзивом для PS5, но многочисленные фанаты просили перенести игру на компьютер. Ёсида, воспользовавшись случаем, объявил, что работы над версией для ПК уже запустили.

Ещё в студии трудятся над созданием двух платных дополнений, глубже раскрывающих мир Валистеи. Подробности о предстоящих новинках будут опубликованы до конца нынешнего года.

Также вскоре ожидается выход обновления для Final Fantasy XVI, ожидающее несколько интересных «плюшек».

К примеру, теперь удастся менять внешний вид оружия Клайва на любой из скинов оружия, находящегося в инвентаре, при этом характеристики экипированного не будут изменяться. Также появится и оружие – «Луковый меч».

Отдельные персонажи обзаведутся новыми скинами. Причем менять внешний вид удастся при желании, просто щелкнув на нужную кнопку.

Проект вышел эксклюзивом на PS5 ещё в июне. Продюсер ранее заявил, что не против перенести игру на ПК, но о работах над этим не упоминалось.