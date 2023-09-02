Кукольный стиль барби благодаря одноимённому фильму обрёл немалую популярность, и он проявляется не только в розовом цвете. Midjourney создала коллекцию для детей и фанатов неподвластной времени кинофраншизы. Результат получился впечатляющим.

Фродо Бэггинс ─ главный герой трилогии Джона Толкина, он выглядит миловидно. Но за эффектной внешностью скрывается сильный характер. Миссия хоббита заключается в том, чтобы доставить Кольцо Всевластия для уничтожения к Орду.

Сэмуайз Гэмджи объединяет в себе лучшие качества, которые присущи человеку. Он помогает Фродо осуществить миссию. На его долю тоже выпало много испытаний, но после победы Сэм не стал заносчивым или лицемерным.

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Арагорн возглавлял Людей Запада в битве против Темного Властелина Саурона и помог избавиться от Единого Кольца Власти. Мудрый стратег часто сомневался в собственных силах, но он блестяще справлялся с поставленными задачами.

Могучий волшебник Гэндальф отличается мудростью. У него много имен, и он может менять внешность, обладает телекинетическими способностями, умеет общаться с животными.

Благородная и щедрая эльфийская принцесса Галадриэль была самой высокой женщиной. Здесь она похожа на отважную Барби, которая может дать отпор любому противнику.