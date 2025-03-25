Процесс сертификации в связи с этим должен ускориться.

Развитие отечественной гражданской авиации — это без преувеличения один из самых животрепещущих вопросов, беспокоящих сейчас не только российских промышленников, но и широкое гражданское общество. Осознавая высокую степень востребованности российских самолётов, а также желание общества держать в этом вопросе руку на пульсе, госкорпорация «Ростех» регулярно публикует новости, касающиеся импортозамещения в гражданской авиации.

Сегодня, например, входящая в состав «Ростеха» Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) сообщила о передаче дополнительных двигателей ПД-8 с целью проведения сертификационных испытаний лайнера SJ-100 («Суперджет). Не уточняется, о каком количестве двигателей идёт речь. Ясно одно: процесс сертификации должен будет ускориться. Следует понимать, что авиационным двигателям необходимо налетать определённое количество часов в рамках испытаний, прежде чем они могут быть признаны годными для эксплуатации в грузопассажирских перевозках.

Первый полёт регионального лайнера SJ-100 с двигателями ПД-8 состоялся в начале прошлой недели в рамках испытаний. Второй полёт — в прошлую пятницу. В обоих случаях лётчики-испытатели остались довольны работой силовых агрегатов, в том числе в рамках отключения и запуска двигателей уже в процессе полёта.

Сейчас на двигатели ПД-8 возлагается большая надежда в деле начала процесса окончательного импортозамещения в гражданской авиации в России, ведь они будут устанавливаться на «Суперджеты», призванные обеспечивать региональные грузопассажирские перевозки. Для среднемагистральных полётов создаётся лайнер МС-21 с двигателями ПД-14, лётные испытания которых должны начаться летом текущего года. Поставки импортозамещённых версий SJ-100 и МС-21 заказчикам планируется начать в следующем году.