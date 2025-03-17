Об этом сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

Региональные и среднемагистральные самолёты являются основой современной гражданской авиации, поскольку именно на них приходится львиная доля пассажирских и грузовых авиаперевозок. Поэтому логично, что процесс импортозамещения в гражданской авиации в России был начат именно с самолётов данных классов.

Сегодня первый полёт совершила полностью импортозамещённая версия регионального лайнера SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8, ну а в ближайшие месяцы начнутся сертификационные полёты среднемагистральных лайнеров МС-21 с отечественными двигателями ПД-14. Вторым известием поделился сегодня глава Минпромторга России Антон Алиханов.

Как уточнил Алиханов, начало сертификационных полётов полностью импортозамещённых версий МС-21 запланировано на лето текущего года: примерно на конец июня или на начало июля. Пока что сертификация всех систем МС-21 продолжается в составе самолёта с двигателями иностранного производства.

МС-21 позиционируется как прямой конкурент Boeing 737 и Airbus A320, а двигатели ПД-14, по предварительным данным, ничем не уступают штатно устанавливаемым на эти лайнеры двигателям производства Pratt & Whitney и CFM International.

Главным преимуществом российской гражданской авиации станет её полная автономность и независимость от иностранных поставщиков. Глава Объединённой авиастроительной корпорации на прошлой неделе назвал Россию единственным государством, обладающим стопроцентными компетенциями в авиастроении, тогда как другие производители гражданских лайнеров зависят от международного сотрудничества на 25—75 %.