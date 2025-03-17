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Barash
«Суперджет» с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полёт
Испытательный полёт состоялся в Комсомольске-на-Амуре.

О будущем отечественной гражданской авиации написана масса статей и сказано ещё больше слов в различных ток-шоу. Начав в 1990-х делать ставку на закупку лайнеров производства Boeing и Airbus, российское гражданское авиастроение свалилось в штопор, пока ближе к началу 2010-х в правительстве не осознали, что критическая зависимость отрасли от западных поставщиков при постоянном ухудшении политических отношений между Россией и Западом — это потенциальная проблема.

Поэтому в своё время в РФ появился самолёт Superjet-100, который хоть и состоял по большей части из комплектующих иностранного производства, включая такие важные элементы, как авиационные двигатели, но всё же выпускался в России. Затем появился среднемагистральный лайнер МС-21, опять же в значительной степени состоящий из импортных комплектующих. 

Важность полного импортозамещения в данной отрасли осознавалась ещё до 2022 года, поскольку активное санкционное воздействие именно на авиационную отрасль началось задолго до известного вооружённого конфликта, и вот процесс идёт. Сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о первом полёте «Суперджета» с российскими двигателями ПД-8.

Полёт состоялся в Комсомольске-на-Амуре и продолжался порядка сорока минут, в рамках которых самолёт с импортозамещёнными силовыми установками развил скорость в 500 км/ч и поднялся на высоту в три тысячи метров.

Согласно комментариям лётчиков-испытателей, двигатели ПД-8 были испытаны в различных режимах и в каждом из них отработали стабильно.

На прошлой неделе руководитель Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) назвал Россию единственным государством, обладающим сегодня полным спектром компетенций в авиастроительной отрасли. Безусловно, это важный статус с точки зрения конкурентных преимуществ и защищённости от санкционного воздействия, однако первые полностью импортозамещённые «Суперджеты» и МС-21 начнут поставляться заказчикам только в следующем году. Пока что испытания и сертификация продолжаются.

#россия #экономика #авиация #промышленность #авиастроение #гражданская авиация #sj-100 #superjet #ssj-100 #«суперджет»
Источник: rostec.ru
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