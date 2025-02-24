В том случае, если иностранные производители решат вернуться на отечественный рынок.

После того, как между Россией и Соединёнными Штатами после прихода администрации президента Дональда Трампа к власти начало намечаться что-то напоминающее «разрядку», сопровождающуюся комментариями представителей руководства обоих государств о необходимости налаживания двусторонних отношений во всех их аспектах, включая торгово-экономический, в экспертной и комментаторской средах заговорили о возможности возвращения американских компаний на российский рынок.

На данный момент весомых оснований для оптимизма в плане возобновления экономических отношений между РФ и США не наблюдается, но журналисты держат руку на пульсе и стараются прояснить ситуацию. Так, журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин поинтересовался у первого вице-премьера России Дениса Мантурова, ранее занимавшего должность министра промышленности и торговли, как быть, в частности, отечественным авиапроизводителям, если американский авиагигант Boeing решит вернуться на российский рынок, а авиакомпании с радостью примут данное известие и откажутся от гражданских самолётов отечественного производства.

Как отметил Мантуров, такого, как описал Зарубин, «уже точно не будет», и отношения будут выстраиваться таким образом, чтобы российские авиакомпании отдавали приоритет закупкам отечественных лайнеров по мере их выхода и сертификации.

Напомним, что сейчас главными надеждами российской гражданской авиации являются самолёты МС-21 и SJ-100. Для этих лайнеров отечественные инженеры создали авиадвигатели ПД-14 и ПД-8 соответственно, и сейчас самолёты проходят испытания и сертификацию. По плану, первые поставки МС-21 должны начаться уже в этом году в количестве девяти штук, в 2026 году их производство планируют увеличить до 31 единиц, а в 2027 году — до 36 единиц. Первые поставки импортозамещённых SJ-100, по плану, начнутся в следующем году.